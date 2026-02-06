Владелец Uniqlo зарегистрировал новый товарный знак в России

Японский ретейлер Uniqlo получил права на бренд Powder feel до 2035 года

Tекст: Мария Иванова

Японский ретейлер, владеющий брендом Uniqlo, зарегистрировал в России новый товарный знак Powder feel, передает РИА «Новости».

Как говорится в электронной базе Роспатента, заявка на регистрацию поступила в сентябре 2025 года, а срок действия нового знака установлен до 2035 года.

Теперь компания сможет официально продавать под брендом Powder feel женскую и мужскую одежду, обувь и головные уборы на российском рынке. Это расширяет присутствие японского ретейлера в России, несмотря на сложившиеся в последние годы ограничения для иностранных брендов.

В январе 2025 года Роспатент зарегистрировал в России и сам товарный знак «Юникло». Uniqlo остается одним из самых узнаваемых брендов в сфере одежды.

Компания была основана в Японии в 1949 году как текстильная фабрика и со временем превратилась в международную сеть магазинов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой осенью японский бренд Uniqlo подал в Роспатент 11 новых заявок на товарные знаки.

В этом году британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в России бренд «Джимми Чу». Burberry также подала заявки на новые товарные знаки в России.