Глава МИД Швейцарии перепутал место за столом переговоров с Лавровым

Кассис попытался занять место в российской делегации перед встречей с Лавровым

Tекст: Вера Басилая

Перед началом встречи с Сергеем Лавровым глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис вошел в зал и направился в сторону, где обычно располагается российская делегация. Организаторы подсказали Кассису, что ему следует пройти на противоположную сторону переговорного стола, передает РИА «Новости».

Лавров отреагировал на ситуацию с юмором, сказав своему швейцарскому коллеге: «Когда вы сказали, что без флагов», – это прозвучало на английском языке.

После инцидента переговоры между Сергеем Лавровым, Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу прошли в откровенном ключе.

По словам Лаврова, «беседа была и вчера, и сегодня откровенной», и швейцарские коллеги хорошо понимают те сложности, которые предстоит преодолеть из-за глубочайшего кризиса, в котором находится ОБСЕ.

Министр отметил, что все участники встречи осведомлены о текущих проблемах организации и необходимости их решения.

Ранее в Москву прибыл глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для обсуждения диалога по ситуации на Украине.

Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.

