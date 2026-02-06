ФАО: Мировые цены на продовольствие снижаются пятый месяц подряд

Tекст: Мария Иванова

Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться пятый месяц подряд, передает РИА «Новости».

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в январе 2026 года средний индекс продовольственных цен составил 123,9 пункта – это на 0,5 пункта (0,4%) ниже декабрьского уровня. Такая динамика обусловлена снижением стоимости молочных продуктов, сахара и мяса, несмотря на повышение цен на зерновые и растительные масла.

Больше всего за месяц подешевела молочная продукция: её индекс снизился на 6,4 пункта (5%), до 121,8 пункта, что стало минимальным значением с февраля 2024 года. В ФАО объясняют этот тренд высокой конкуренцией на мировом рынке и падением цен на сыр и сливочное масло. Снижение продолжается уже седьмой месяц подряд.

Индекс цен на сахар также снизился – на 0,9 пункта (1%), до 89,8 пункта. Это связано с ростом мировых запасов, который обеспечило увеличение производства; ФАО также прогнозирует позитивную динамику по производству сахара на следующий сезон.

Индекс цен на мясо достиг минимума с мая: за месяц он сократился на 0,5 пункта (0,4%), до 123,8 пункта. Организация уточняет, что особое влияние оказало падение котировок свинины, особенно в Европейском союзе, где наблюдался слабый спрос, тогда как цены на говядину и баранину остались стабильными.

В то же время индекс цен на растительные масла вырос на 3,4 пункта (2,1%), до 168,6 пункта, что стало максимальным значением с августа. В ФАО поясняют, что рост вызван сезонным снижением производства в Юго-Восточной Азии и высоким импортным спросом, а цены на пальмовое масло увеличиваются второй месяц подряд.

У зерновых индекс тоже поднялся – на 4,4 пункта (3,9%), до 107,5 пункта. Этому способствовали активный экспорт из Канады и Австралии, а также опасения по поводу зимовки посевов в России и США. Кроме того, в январе на 1,8% выросли цены на все виды риса, чему способствовал спрос на ароматные сорта.

