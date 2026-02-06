Национальное многообразие назвали источником силы России

Эксперты назвали братство живущих в России народов конкурентным преимуществом страны

Tекст: Олег Исайченко

«Символично, что Год единства народов стартовал в Национальном центре «Россия» с масштабного марафона «Россия – семья семей», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Он также напомнил, что названием для мероприятия послужила цитата Владимира Путина, сказанная им в 2024 году, которая весьма точно подчеркивает историческую общность и единую судьбу этносов, населяющих РФ.

«Президент правильно отметил, что русский народ остается народом молодым, пассионарным, чей взор устремлен в будущее. А формировалась наша страна на основе бесконечного уважения разных национальностей друг к другу. И эта сплоченность, о которой говорил Путин, всегда была нашей отличительной чертой и источником силы», – добавил Данилин.

При этом, как отмечает общественный деятель Анвар Гаджиев, патриотизм россиян заключается в любви к собственной малой Родине, которая гармоничным образом переплетается с теплым чувством по отношению и ко всей стране. И, несмотря на разницу культур жителей РФ, все они интересуются традициями друг друга.

Именно такое единение позволяет поддерживать в обществе крайне высокий уровень патриотизма. По данным Михаила Мамонова, директора департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ, 81% соотечественников гордятся тем, что они являются гражданами России. «При этом сама категория «единства народов РФ» для населения в смысловом плане является крайне содержательной», – поясняет он.

Так, 35% жителей страны ассоциируют ее со сплоченностью, 11% – с межэтническим согласием и столько же с единением. «Около 74% россиян считают, что многонациональность страны является ее силой и конкурентным преимуществом. На этом же фоне 80% респондентов уверены, что власти создают все условия для сохранения культурного наследия народов РФ», – уточнил Мамонов.

Действительно, на сегодняшний день в России реализуется долгосрочная национальная политика, понятная каждому ее жителю. «Таким образом стратегия государственной национальной политики, утвержденная до 2036 года, стала логичным продолжением более ранних действий правительства», – объяснил политолог Илья Ухов.

В этом документе четко определены такие ключевые понятия, как «гражданское единство» и «общероссийская идентичность». В то же время в нем однозначно прописана роль государствообразующего русского народа. Несмотря на амбициозность некоторых заявленных целей, все они выглядят измеримыми и достижимыми.

«В стратегии введена серия показателей, которые позволяют оценить успешность реализации документа. То есть он стал гораздо более «операционным», нацеленным на результат и на системное купирование межнациональных конфликтов через формирование единого этнокультурного поля, в котором граждане должны ощущать себя составной частью большой общности», – уточнил Ухов.

Единство народов РФ с особой силой проявляется на полях СВО. «Наши ребята вне зависимости от национальности и вероисповедания жертвуют собой на благо Родины. И все они называют друг друга братьями», – отметил Игорь Юргин, Герой России, директор департамента Минпросвещения, добавив, что в этом и заключается сила государства.

«Запрос на единство поступает от самого общества. Многие люди оказывают гуманитарную помощь бойцам на передовой. В этом выражается связь между фронтом и тылом, которая способствует нашей консолидации. Мы все – русские воины. Молодое поколение также воспитывается в духе братства народов, знакомится с разными фольклором и традициями», – указал он.

А цементирующим элементом, который помог всем народам России объединиться, стал русский язык, напомнил Зоригто Манханов, президент Российской федерации стрельбы из лука. «Лингвистический фактор дает нам ключ к знаниям и энергии нашего народа, которая позволяет достигать вершин в космосе, в оружейном деле, в атомной промышленности, в спорте», – заключил Манханов.