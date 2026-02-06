Песков: Путин встретится с главой совета директоров группы «Мантера» Ткачевым

Путин встретится с Ткачевым, Ткачев ранее был главой Краснодарского края, сказал Песков, передает ТАСС.
Также в пятницу президент намерен провести совещание с постоянными членами СБ России.
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.
Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.
В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.
Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.
Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили в правоохранительных органах, отметив, что формальный запрет был введен 30 января.
Как сообщил источник агентства, «въезд в страну запрещен на 50 лет». Против Сабурова было принято соответствующее решение на основании соображений национальной безопасности.
В правоохранительных органах также пояснили, что запрет на въезд связан с необходимостью соблюдения российского законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Сабуров является гражданином Казахстана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.
В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.
Генерала расстреляли в спину в лифтовом холле жилого дома на Волоколамском шоссе в 7.00 мск, указал Рогов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что неизвестный выстрелил в военного несколько раз и скрылся.
Алексеева госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. «У него три пули в груди», – пояснил Рогов.
«Расстрел в спину – классика бандеровского «героизма», – указал он.
Ранее СК России сообщил, что неизвестный попытался застрелить в жилом доме Москвы Алексеева. Генерал выжил.
Прокуратура Москвы поставила расследование дела под свой контроль.
Инцидент произошел в жилом доме на Волоколамском шоссе, неизвестный выстрелил несколько раз в генерала и сбежал, сообщила Петренко, передает РИА «Новости».
Алексеев выжил, его госпитализировали.
Сейчас следователи и криминалисты ищут нападавшего. Уголовное дело завели по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы, проводятся следственные действия.
Алексеева в 2017 году наградили званием Героя России. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба российских вооруженных сил.
В конце декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России
Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».
В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.
Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.
Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.
По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.
Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.
Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше
«Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.
«Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».
«Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.
Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.
«Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.
«Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.
В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.
Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.
Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.
Заслуженный учитель Пратусевич: Интеллектуальная деградация началась до зумеров
Американский нейробиолог Джарет Ховарт заявил, что зумеры (поколение Z, родившиеся с 1997 по 2010 год) – первое поколение-деградант, поскольку оно уступает предшественникам по умственному развитию. В качестве причины такого изменения он назвал чрезмерную зависимость от цифровых технологий.
«Как говорится, открыл Америку через форточку! Конечно, в связи с наличием гаджетов наступают чисто физиологические последствия, причем еще до школы. Например, вы читаете маленькому ребенку сказку «Кот в сапогах». Он должен вообразить кота, сапоги, людоеда и все остальное, причем в динамике. Это серьезная умственная работа, которая увеличивает количество нейронов соединений и звуко-зрительных соответствий. А если показать мультфильм, этой работы нет», – говорит Пратусевич.
В связи с наличием мобильных телефонов, продолжает педагог, исчезла необходимость тщательного планирования встреч и местонахождения, а это тоже ежедневное упражнение. И таких незаметных упражнений исчезает все больше и больше. Поэтому падает качество памяти, произвольного внимания, воли как способности получать удовольствие от преодоления трудностей, считает собеседник.
«Отсюда неумение освоить информацию в сколько-нибудь существенных объемах. Соответственно, эти дефициты влияют на качество обучения и качество умственной деятельности. Так что я бы отсчитывал соответствующую деградацию от массового появления видеомагнитофонов и других проигрывателей», – заключил Пратусевич.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, какое будущее построят поколения замеров и альфа.
Комик Сабуров пытался отмыть полученный в России доход через посредников
Комик Нурлан Сабуров владеет в России недвижимостью и другим имуществом на сумму более 60 млн рублей, передает РИА «Новости». Эту информацию агентству подтвердили в правоохранительных органах.
Также источник сообщил, что Сабуров зарабатывал в России, игнорируя миграционные нормы и не уплачивая налоги. «Только в 2024 году он задекларировал более 50 млн рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон», – заявил собеседник агентства.
По данным правоохранителей, Сабуров предпринимал попытки отмыть свои доходы через третьих лиц. Власти теперь изучают финансовые операции комика, чтобы выявить возможные нарушения российского законодательства.
Напомним, в пятницу российские власти запретили комику Нурлану Сабурову въезд в страну сроком на 50 лет.
В январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.
В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.
На видео видно, как следователи и криминалисты Следственного комитета работают у подъезда жилого дома, где было совершено нападение на высокопоставленного офицера, передает РИА «Новости».
Сейчас следователи продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе происшествия, а также допрашивают очевидцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный совершил попытку застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы. Офицер получил ранение, но выжил.
По данным главы комиссии ОП по суверенитету Владимира Рогова, у потерпевшего обнаружили три пули в груди, он находится в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил пожелание скорейшего выздоровления Владимиру Алексееву.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.
Концерты комика Нурлана Сабурова массово отменяются в разных городах России начиная с конца 2025 года, передает RT.
Среди отмененных мероприятий – выступления в Обнинске, Рязани, Омске и Екатеринбурге. Сервис «МТС Live» посоветовал не рисковать с покупкой билетов: «Видим, что в некоторых городах пишут об отмене, поэтому предлагаем подождать и не покупать пока», – говорится в официальном комментарии.
Ближайшее выступление Сабурова в России по-прежнему запланировано на 22 марта в Челябинске.
Комик Нурлан Сабуров задекларировал за 2024 год более 50 млн рублей и пытался легализовать свои доходы в России через посредников.
Ранее в пятницу Сабурова задержали в аэропорту Внуково и вручили уведомление о запрете на въезд.
Ему ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах национальной безопасности.
Жена Сабурова Диана зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в России вскоре после запрета на въезд ее мужу.
Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине
Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.
Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.
Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.
Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.
Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.
«Славянская ТЭС. Труба действительно упала», – передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».
На опубликованных кадрах видно, что большая часть трубы разрушена, а на месте осталась лишь ее основа.
Ранее на Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.
Теракт против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева свидетельствует о попытках Киева сорвать переговорный процесс, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, подобные действия демонстрируют целенаправленную стратегию украинского руководства.
Лавров подчеркнул: «То, что этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, и режима, готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования».
Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный совершил попытку застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы. Офицер получил ранение, но выжил.
По данным главы комиссии ОП по суверенитету Владимира Рогова, у потерпевшего обнаружили три пули в груди, он находится в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил пожелание скорейшего выздоровления Владимиру Алексееву.
В ведомстве уточнили, что причиной стала недавняя публичная позиция первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина относительно вынесенного приговора гражданам Армении в Азербайджане, передает «Газета.Ru».
В МИД Азербайджана подчеркнули, что подобные заявления расцениваются как попытка подорвать мир и стабильность в регионе, а также нанести ущерб двусторонним отношениям между Азербайджаном и Россией. В официальной ноте протеста Баку призвал Москву принять меры для прекращения «деструктивной деятельности».
В прошлом году Азербайджан выразил протест России из-за «недружественных действий».
Роуз написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) о прекращении любых контактов с Чажасты из-за его «оскорбительных и необоснованных выпадов» против Дональда Трампа, передает Politico.
Причиной стало заявление Чажасты, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира, а также его слова о том, что президент США неуважительно относился к Польше как союзнику, критикуя ее вклад в войну в Афганистане и подрывая работу ООН и ВОЗ.
Реакция американского дипломата вызвала ответ премьер-министра Польши Дональда Туска, который подчеркнул в X: «Союзники должны уважать, а не поучать друг друга. По крайней мере, так мы понимаем партнерство здесь, в Польше». В ответ Роуз заявил, что считает Туска «образцовым союзником», и выразил уважение, однако настаивал на недопустимости оскорблений в адрес Трампа.
Позже, реагируя на критику польских пользователей, посол допустил возможность вывода американских солдат и техники из страны. Это заявление усилило напряженность и показало разногласия внутри польской элиты в отношении США. Опросы показывают, что 72% поляков негативно оценивают политику Трампа, несмотря на традиционно высокий уровень поддержки США в Польше.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши предложил создать европейский легион быстрого реагирования.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал США строить лидерство на доверии, а не на силе.