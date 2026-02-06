Министр обороны Румынии назвал «стену дронов» утопией

Глава Минобороны Румынии заявил о нереалистичности идеи «стены дронов»

Tекст: Елизавета Шишкова

Идея создания так называемой «стены дронов» нереалистична, заявил министр обороны Румынии Раду Мируцэ в интервью телеканалу Digi 24, передает ТАСС.

Он отметил: «У нас еще нет такой стены. Нет стены ни в Польше, ни в северных странах». Министр подчеркнул: «Эта стена дронов, когда кто-то, как в компьютерной игре, опускает занавес, сквозь который не проникает абсолютно ничего – это утопия. Ничего подобного не существует».

По словам Мируцэ, румынские военные продолжают защищать территорию страны, постоянно перемещая технику ПВО в зависимости от ситуации: «Мы защищаем населенные районы, перемещаем наземное оборудование в зависимости от того, что, как мы видим, происходит на другой стороне Дуная».

Министр подтвердил, что Румыния располагает системой противодействия БПЛА, однако она пока не введена полностью в строй и требует доработки для интеграции в национальную систему. Он также отметил, что у системы есть ограничения по совместимости с другими противодронными технологиями, и добавил: «Мы не говорим о системе, которая закроет все. То есть мы не скажем, что на следующий день больше не будет проблем».

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства планируют обсудить на специальной сессии оценку флагманских оборонных проектов Еврокомиссии, включая проект «стены дронов».

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что проект «стены дронов», который первоначально рассматривался только для восточных стран Евросоюза, теперь будет реализован по всей Европе.

Первая система такого рода будет развернута на Украине для борьбы с российскими беспилотниками, и производитель назвал этот проект «минным полем для летающих беспилотников».