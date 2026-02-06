  • Новость часаЯпония заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники в Россию
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    6 февраля 2026, 12:34 • Новости дня

    Собчак стала единственной владелицей ресторана на «Летучем голландце»

    РБК: Собчак стала единственной владелицей ресторана на «Летучем голландце»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналистка Ксения Собчак получила полный контроль над рестораном Veter на «Летучем голландце» в центре Петербурга после выхода из проекта партнера Антона Пинского.

    По данным РБК, Ксения Собчак с 3 февраля стала единственной владелицей ООО «Манила», управляющего рестораном Veter на «Летучем голландце» на Мытнинской набережной в Петербурге. С момента открытия в 2023 году ресторан был совместным проектом Собчак и ресторатора Антона Пинского, основателя Pinskiy&Co, у которого изначально было 85% долей.

    В ноябре 2025 года Антон Пинский вышел из проекта, а его доля до февраля 2026 года оставалась нераспределенной. В результате Собчак получила 100% компании. Операционный директор Pinskiy&Co Владимир Шамановский объяснил, что компания приняла решение уйти из «Летучего голландца» из-за разногласий с арендодателем по поводу ремонта корабля. «Собственники решили, что надо делать ремонт корабля за наш счет, а это сумма порядка 50 млн рублей», – сообщил он.

    Ресторан прекратил работу осенью 2025 года, после чего владельцы объявили о планах переехать на другую площадку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге полиция задержала пятерых посетителей ресторана Veter по подозрению в употреблении и хранении наркотиков. Cреди задержанных у пожилой пары обнаружили кокаин, а у молодого мужчины – марихуану.

    До этого ресторанная компания, принадлежащая Ксении Собчак и Антону Пинскому, потерпела неудачу в попытке отменить права на бренд Veter, зарегистрированный на Веру Абель.

    6 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Комику Нурлану Сабурову, являющемуся гражданином Казахстана, ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах соблюдения национальной безопасности.

    Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили в правоохранительных органах, отметив, что формальный запрет был введен 30 января.

    Как сообщил источник агентства, «въезд в страну запрещен на 50 лет». Против Сабурова было принято соответствующее решение на основании соображений национальной безопасности.

    В правоохранительных органах также пояснили, что запрет на въезд связан с необходимостью соблюдения российского законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Сабуров является гражданином Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.

    В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.

    4 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Скончалась актриса Ольга Чиповская

    Актриса Ольга Чиповская скончалась на 68-м году жизни

    Скончалась актриса Ольга Чиповская
    @ t.me/Vakhtangov_theatre

    Tекст: Ольга Иванова

    На 68-м году жизни ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Чиповская, известная своими ролями в спектаклях Театра имени Евгения Вахтангова.

    Заслуженная артистка России Ольга Чиповская скончалась в возрасте 67 лет, передает ТАСС. О её смерти сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. В театре отметили: «Ушла из жизни заслуженная артистка России Ольга Евгеньевна Чиповская».

    Чиповская начала свою театральную карьеру с роли Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Среди других выдающихся работ актрисы – Адельма в постановке «Принцесса Турандот», Мими в спектакле «Три возраста Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Абигайль в «Стакане воды» и Манюшка в «Зойкиной квартире».

    Особую популярность у зрителей актрисе принесла роль цыганки Хаси в спектакле «Улыбнись нам, Господи», а также образ решительной Марьи Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире» и прагматичной Долли де Фриз в постановке «Театр». В 2021 году Ольга Чиповская была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    4 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой
    Певица Цыганова объяснила падение спроса на концерты Пугачевой
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Виктория Цыганова прокомментировала спад интереса к концертам Аллы Пугачевой после ее возвращения на сцену.

    По мнению певицы, публика помнит высказывания Пугачевой о соотечественниках, что негативно сказывается на ее востребованности не только в России, но и за рубежом, передает «Газета.Ru».

    Артистка подчеркнула, что, по ее мнению, Пугачеву даже за границей не хотят видеть на мероприятиях и не готовы платить ей крупные гонорары.

    «Не хочу говорить о предателях Родины. Я не плачу гонорары и не хожу на концерты артистов, которые презирают свой собственный народ. Это раздутые и всегда придуманные цены. Я считаю, что на ее концерты вообще никто не будет ходить. Тогда обстановка в нашей стране начнет налаживаться. А предателей будет ждать забвение, хотя многие и будут из кожи вон лезть, чтобы доказать, что это не так. Но это так. Участь предателя страшна. Я рассуждаю и сужу по ее поступкам. Она сказала, что всех нас презирает. Наверное, народ отвечает ей тем же», – сказала Цыганова.

    Ранее депутат Дмитрий Певцов выразил мнение, что Алла Пугачева больше не пользуется уважением в российском обществе, а ее популярность осталась в прошлом.

    4 февраля 2026, 13:59 • Новости дня
    В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича
    В материалах дела Эпштейна нашли упоминание Макаревича
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ) упоминается в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

    Информация стала известна после изучения документов, которые были опубликованы Минюстом США. Фамилия музыканта появляется в обзоре прессы, подготовленном для Эпштейна в мае 2012 года, передает РИА «Новости».

    В этом обзоре речь шла об участии Макаревича в акциях протеста, проходивших в начале 2010-х годов. Он был отмечен как один из лидеров шествия от Пушкинской площади до Чистых прудов.

    В том же материале упоминался и писатель Борис Акунин (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Оба они фигурировали в контексте политической активности и участия в публичных мероприятиях оппозиции.

    Ранее сообщалось, что упоминания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили содержатся в материалах по делу против обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.

    4 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»
    В переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International»
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одном из писем к Джеффри Эпштейну упоминается о встрече с будущим участником группы «Иванушки International» на Украине.

    Один из участников российской поп-группы «Иванушки International» был упомянут в личной переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна. В письме, адресованном Эпштейну, женщина просила помочь ей попасть на показы Парижской недели моды, рассказывая детали из своего детства, пишет РИА «Новости».

    В сообщении она поделилась воспоминанием, что в 1995 году, когда ей было шесть лет, она находилась на Украине на небольшом мероприятии. По ее словам, тогда один из участников показа, которого она описала как «милого модельного парня», пошутил, что «женится на ней, когда она вырастет».

    Женщина отметила, что этот человек впоследствии стал известным поп-певцом в российской группе «Иванушки International». Это письмо было направлено Эпштейну в 2012 году.

    Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил о завершении публикации всех материалов по делу Эпштейна, общий объем которых превысил 3,5 млн документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в материалах по делу Джеффри Эпштейна также упоминается лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан иноагентом в РФ). В этих же документах обнаружено имя российской певицы Аллы Пугачевой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила высказывания президента Владимира Путина о «бале вампиров» на Западе в связи с публикацией материалов по делу Эпштейна. Она отметила, что изучение документов вызывает у нее физиологическую тошноту из-за масштабов и тяжести раскрытых преступлений.

    4 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    С Собчак и Гузеевой захотели взыскать долги обанкротившегося застройщика
    С Собчак и Гузеевой захотели взыскать долги обанкротившегося застройщика
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Телеведущих Ксения Собчак и Лариса Гузеева могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за долги девелопера Сергея Домогацкого, сообщили СМИ.

    Домогацкий, рекламировавший элитные виллы на Бали с помощью звезд, признан банкротом после иска от одного из покупателей, который не получил обещанный дом за более чем четыре млн рублей. Суд объединил это дело с тремя аналогичными, и общая сумма ущерба составила около 500 млн рублей, передает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Арбитраж постановил реструктурировать долг бизнесмена. Так как взыскать средства с Домогацкого становится сложно, пострадавшие покупатели переадресовали свои претензии знаменитостям, публично рекламировавшим его объект. Гузееву и Собчак обвиняют в том, что они не обозначили свои публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) как коммерческую рекламу.

    Покупатели считают их соучастницами схемы и намерены добиваться компенсации ущерба за счет телеведущих. Если знаменитости не смогут доказать отсутствие деловых связей с компанией Домогацкого, они могут быть обязаны выплатить долги вместо застройщика.

    Ранее сообщалось, что блогер Сергей Домогацкий по решению суда должен выплатить 49 млн рублей в пользу обанкротившегося ООО «УК Экокомплект» за недействительные сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратуру попросили проверить Ксению Собчак, Ларису Гузееву и Лолиту Милявскую на предмет возможной скрытой рекламы Сергея Домогацкого, собравшего деньги с 75 пострадавших и не выполнившего обязательства в России и Индонезии.

    Отдельно на Гузееву подали заявление о мошенничестве после покупки виллы на Бали за 200 тыс. долларов, которую заявительница не получила. В 2022 году женщина купила виллу у Домогацкого, впечатлившись рекламой актрисы, и перечислила 200 тыс. долларов, однако объект недвижимости ей не передали.

    6 февраля 2026, 12:31 • Новости дня
    Жена Сабурова зарегистрировала ИП после запрета мужу въезда в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жена комика Нурлана Сабурова Диана Сабурова зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в России спустя несколько дней после того, как ее мужу запретили въезд в страну.

    По данным сервиса «Контур.Фокус», 5 февраля Диана Сабурова оформила ИП в сфере исполнительских искусств. Теперь она официально может работать в области рекламы, а также заниматься организацией мероприятий, отдыха и развлечений, передает РИА «Новости».

    В правоохранительных органах сообщили, что Нурлан Сабуров отказывался от российского гражданства, объяснив это опасениями санкций и возможными коммерческими рисками.

    Сабуров стал третьим из известных российских комиков, кому запретили въезд в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сабурова задержали в столичном аэропорту Внуково, ему там же вручили информацию о запрете на въезд в страну.

    Напомним, в пятницу Нурлану Сабурову, являющемуся гражданином Казахстана, ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах соблюдения национальной безопасности.

    Позже стало известно, что Сабуров, задекларировавший за 2024 год более 50 млн рублей, пытался легализовать свои доходы в России через посредников.

    5 февраля 2026, 11:16 • Новости дня
    Раскрыты новые подробности о деле Долиной

    Осужденный за обман Долиной совершил преступление после освобождения из колонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Фигурант дела о хищении средств певицы Ларисы Долиной Дмитрий Леонтьев участвовал в афере с ее квартирой после выхода на свободу, а не находясь в заключении, сообщили во ФСИН.

    Леонтьев участвовал в мошеннических действиях уже после своего освобождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    В период совершения преступления он не находился в местах лишения свободы.

    Служба исполнения наказаний уточнила, что мужчина присоединился к афере после выхода из колонии в Марий Эл. Там он отбывал срок за совершение совершенно иного правонарушения.

    Напомним, Дмитрия Леонтьева приговорили к семи годам колонии особого режима и штрафу 900 тыс. рублей по делу об афере с квартирой певицы.

    4 февраля 2026, 15:09 • Новости дня
    Риелтор оценила будущие траты Долиной на жилье

    Риелтор Юсова: Долиной придется накопить 300 млн рублей на новое жилье в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ларисе Долиной потребуется накопить от 250 до 300 млн рублей для покупки нового жилья в Москве, рассказала риелтор Юлия Юсова.

    По словам эксперта, именно столько сейчас стоят элитные квартиры в столице с площадью более 150 кв.м, качественной отделкой, современной инфраструктурой, подземным паркингом и охраной, передает «Газета.Ru».

    Юсова отметила, что найти вариант дешевле практически невозможно, если артистка рассчитывает приобрести жилье, аналогичное проданному ранее в Хамовниках. Напомним, прежняя квартира Ларисы Долиной была реализована за 112 млн рублей.

    В настоящее время певица арендует квартиру и, по ее словам, не может позволить себе покупку жилища. Юлия Юсова уточнила, что артистка платит не менее 300 тыс. рублей ежемесячно за аренду, но это не премиальный вариант, а жилье с устаревшей отделкой.

    Эксперт пояснила, что жилье комфорт-класса более высокого уровня с площадью 160–250 кв.м предлагается в аренду уже за 550–700 тыс. рублей в месяц. Такие объекты расположены в современных жилых комплексах или кирпичных домах и отличаются развитой инфраструктурой, охраной и подземным паркингом.

    Ранее Долина сообщила, что арендует квартиру на длительный срок и пока не может позволить себе купить собственное жилье.

    В январе квартира Долиной в Хамовниках официально перешла Полине Лурье, ключи были переданы представителю новой владелицы, а исполнительное производство прекращено.

    4 февраля 2026, 09:59 • Новости дня
    Кипелов продолжил концерт в Белгороде после отключения электричества

    Рок-музыкант Кипелов продолжил концерт без электричества в Белгороде

    Кипелов продолжил концерт в Белгороде после отключения электричества
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время отключения электричества в белгородском ДК «Энергомаш» рок-музыкант Валерий Кипелов продолжил выступление под акустику при поддержке зрителей.

    Во время выступления Валерия Кипелова в белгородском ДК «Энергомаш» произошел блэкаут, но музыкант не стал покидать сцену и исполнил песни без музыкального сопровождения, передает Ura.Ru.

    По словам очевидцев, концерт продолжался с включенными фонариками и под акустику, а зрители в зале подпевали музыканту.

    Валерий Кипелов выразил благодарность поклонникам и зрителям Белгорода за «единение».

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

    В результате атаки ВСУ все городские водозаборы были отключены от электроснабжения, началось подключение к резервным источникам.

    Гладков позже сообщил, что в Белгороде постепенно восстанавливают энергообеспечение.

    6 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Запашный рассказал о самочувствии после двух операций в ЛНР

    Запашный рассказал о хорошем самочувствии после перенесенных операций в ЛНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный рассказал о своем самочувствии после двух операций, которые ему сделали в Луганской республиканской клинической больнице.

    Запашный сообщил, что приехал в Луганск для съемок цикла программ «Мужики» для телеканала «Звезда». Как отметил артист, «все нормально, слава Богу, все хорошо», и он не хочет вдаваться в детали, но у него возникли определенные проблемы со здоровьем сразу после приезда, передает ТАСС.

    После поступления в больницу ему экстренно провели первую, по его словам, легкую операцию ночью, а спустя два с половиной дня – еще одну процедуру. Врачам удалось оперативно оказать всю необходимую помощь.

    Ранее сообщалось, что Эдгард Запашный отправился по работе в Луганск, но оказался в Луганской республиканской клинической больнице, где за два с половиной дня пережил два общих наркоза при операциях.

    5 февраля 2026, 21:30 • Новости дня
    Названа дата и место похорон актрисы Ольги Чиповской

    Tекст: Ольга Иванова

    Похороны заслуженной артистки Ольги Чиповской, скончавшейся на 68-м году жизни, состоятся 9 февраля на Хованском кладбище в Москве.

    Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском-Северном кладбище в Москве в понедельник, 9 февраля, передает РИА «Новости». Об этом агентству рассказал источник из окружения актрисы, уточнив дату и место прощания.

    Ольга Чиповская родилась в 1958 году и окончила театральное училище имени Щукина. Сразу после выпуска она вошла в труппу Театра Вахтангова, где актриса сыграла множество ярких ролей, включая Соланж в «Лето в Ноане», а также участвовала в спектаклях «Принцесса Турандот», «За двумя зайцами…» и «Филумена Мартурано».

    В 2021 году Чиповская была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отметили в театре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской состоится в Театре Вахтангова в понедельник, 9 февраля. Ольга Чиповская ушла из жизни в четверг.

    5 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Названы дата и место прощания с актрисой Чиповской

    Театр Вахтангова: Дата прощания с актрисой Чиповской пройдет 9 февраля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской состоится в Театре Вахтангова в понедельник, 9 февраля, сообщили в театре.

    В сообщении театра отмечается: «Прощание с заслуженной артисткой России Ольгой Евгеньевной Чиповской пройдёт в Театре Вахтангова в понедельник 9 февраля с 10.00 до 12.00. Двери будут открыты для всех желающих проститься», передает РИА «Новости».

    В четверг заслуженная артистка России Ольга Чиповская, посвятившая более 40 лет служению вахтанговской сцене, ушла из жизни.

    6 февраля 2026, 12:29 • Новости дня
    Вдову Баталова Леонтенко похоронили на Преображенском кладбище в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Вдову народного артиста СССР Алексея Баталова, артистку цирка Гитану Леонтенко похоронили в пятницу на Преображенском кладбище в Москве, где покоится ее семья и супруг.

    Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова, артистка цирка Гитана Леонтенко, была похоронена на Преображенском кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

    Похороны прошли в пятницу, в семейном захоронении, где также находится могила ее матери. Рядом с Леонтенко погребен и супруг, скончавшийся в 2017 году.

    Леонтенко появилась на свет 18 августа 1935 года в цирковой семье. Ее мать была наездницей и танцовщицей, а отец работал воздушным гимнастом. Свое первое выступление перед публикой она провела в возрасте девяти лет.

    В 1953 году на гастролях в Ленинграде Леонтенко познакомилась с Баталовым, но брак они заключили лишь через десять лет. В семье родилась дочь Мария. Совместная жизнь артистов длилась более полувека.

    Ранее юрист Леонтенко Татьяна Кириенко сообщила, что артистка умерла дома, ей было 90 лет.

    6 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    Михалков решил передать 3 млн рублей премии «Слово» на нужды СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Режиссер Никита Михалков стал обладателем гран-при литературной премии «Слово» и объявил, что решил направить полученную награду на поддержку специальной военной операции на Украине.

    «Я сердечно благодарю всех тех, кто выдвинул меня на эту премию. И хотел бы сказать вот что. Мой отец свою сталинскую премию отдал нам. Я свою премию хочу отдать на нужды СВО, и единственное, что я просил бы, – знать, куда она пошла», – сказал Михалков на церемонии.

    Приз он получил из рук зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Медведев в ходе церемонии заявил, что «перепуганные бесы сейчас громко воют на Гримпенской трясине», имея в виду болото из романа Артура Конан Дойла. В советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» Михалков играл сэра Генри Баскервиля, передает РИА «Новости».

    Премия «Слово» поддерживает отечественных авторов. Она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ее учредителями выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.

