    6 февраля 2026, 12:10 • Новости дня

    В России представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева

    В России представили препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве представили уникальное отечественное лекарство «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева, которое успешно прошло регистрацию и применяется у более 50 пациентов.

    В России представлен первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, сообщает РИА «Новости».

    Новое отечественное лекарство под названием «Сенипрутуг» сейчас проходит клинические исследования: завершается вторая и идет третья фаза, в которых участвуют более 600 пациентов по всей стране.

    По словам директора Научно-исследовательского института ревматологии имени В.А. Насоновой Александра Лилы, более 50 пациентов уже получают «Сенипрутуг» вне клинических испытаний, так как препарат зарегистрирован для применения в России.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспалительное заболевание межпозвоночных суставов, при котором иммунитет воспринимает хрящевую ткань как инородную и заменяет ее костной, что приводит к болям, скованности и снижению подвижности позвоночника. Чаще всего болезнь диагностируют у людей в возрасте до 40 лет, она может затрагивать также и другие суставы, например, тазобедренные.

    «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который сам страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    6 февраля 2026, 04:35 • Новости дня
    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением

    Нейробиолог назвал поколение Z первым, уступающим предшественникам по уму

    Нейробиолог назвал зумеров первым уступающим предшественникам по уму поколением
    @ Bo Van Wyk/imago/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Нейробиолог Джаред Хорват рассказал, что поколение, родившееся в период с 1997 года по начало 2010-х годов, страдает когнитивной отсталостью из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе.

    Поскольку с конца 1800-х годов велись записи о когнитивном развитии, поколение Z (зумеры) официально является первой группой, которая набрала меньше баллов, чем предыдущее поколение, из-за снижения внимания, памяти, навыков чтения и математики, способности решать проблемы и общего IQ, пишет Daily Mail.

    Хорват рассказал комитету сената США по торговле, науке и транспорту, что интеллект поколения Z снизился, несмотря на то, что подростки и молодые люди проводили в школе больше времени, чем дети в XX веке.

    Причина, по словам Хорвата, напрямую связана с увеличением объёма обучения, которое в настоящее время проводится с использованием того, что он назвал «образовательными технологиями» или EdTech, включая компьютеры и планшеты.

    Нейробиолог объяснил, что нынешнее поколение отстало, потому что человеческий мозг никогда не был приспособлен к обучению на основе коротких видеороликов, просмотренных в Интернете, и чтения коротких предложений, которые суммируют гораздо более объёмные книги и сложные идеи.

    «Более половины времени, когда подросток бодрствует, он проводит, уставившись в экран. Люди биологически запрограммированы учиться у других людей и проводить глубокие исследования, а не листать страницы в поисках кратких изложений», – сказал учёный в интервью New York Post.

    Хорват и другие эксперты, выступая в конгрессе, объяснили, что люди эволюционировали, чтобы лучше учиться через реальное взаимодействие с людьми, лицом к лицу с учителями и сверстниками, а не с экранов.

    Он добавил, что экраны нарушают естественные биологические процессы, которые способствуют глубокому пониманию, запоминанию и концентрации внимания.

    Дело не в плохом внедрении, недостаточном обучении или потребности в более совершенных приложениях в школах. Учёные заявили, что технология не соответствует тому, как наш мозг работает естественным образом, усваивает и сохраняет информацию.

    Хорват, директор LME Global, группы, которая занимается исследованиями мозга и поведения совместно с предприятиями и школами, сказал, что данные ясно показывают – когнитивные способности начали снижаться примерно в 2010 году.

    «Ответ, по-видимому, кроется в инструментах, которые мы используем в школах для стимулирования этого обучения. Если посмотреть на данные, то, как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, успеваемость значительно снижается», – заявил Хорват в сенате 15 января.

    Он добавил, что США не единственная страна, пострадавшая от цифрового когнитивного спада. Его исследование охватило 80 стран и выявило 60-летнюю тенденцию ухудшения результатов обучения по мере того, как в классы поступало больше технологий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, OpenAI профинансировала разработку интеграции мозга и компьютера без чипа. Платформа Pinterest представила тренды 2026 года для всех поколений. Сексолог объяснил разные взгляды на секс миллениалов и зумеров.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое будущее построят зумеры и альфы.

    6 февраля 2026, 22:06 • Новости дня
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу

    Математик Кибкало: Российская математическая школа остается в авангарде мировой науки

    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Математическое образование в России является эталоном работы как с учеными, так и с одаренными школьниками. Многие исследователи из Японии, Австралии и Европы обращаются за экспертизой к российским ученым, заявили в интервью газете ВЗГЛЯД математики Виктория Ведюшкина и Владислав Кибкало. Ранее в Кремле им вручили премии президента в области науки и инноваций.

    «Мы очень горды тем, что получили награду в Кремле из рук президента Владимира Путина. Это подчеркивает ценность поддержки государством фундаментальной науки, без развития которой у нас не будет качественного образования в различных областях, и, соответственно, прикладных разработок», – пояснила Виктория Ведюшкина, доктор физико-математических наук, профессор механико-математического факультета МГУ.

    Коллектив ученых под ее руководством стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год за работу по фундаментальной математике, посвященной теории биллиардно-подобных систем.

    «Наше открытие позволяет объединить трехмерную топологию, к которой относится гипотеза Пуанкаре, доказанная Григорием Перельманом, с исследованием динамических систем. Уникальность бильярдной модели состоит в ее наглядности и применимости к системам различного типа. Она позволяет построить «мостики» между разными областями научного знания, что способствует большей фундаментальности математики в целом», – пояснила профессор.

    Как отметила Ведюшкина, для развития фундаментальной науки необходимо качественное математическое образование. «В нашей стране оно выведено на высочайший уровень, это мировой эталон взаимодействия с учеными и одаренными школьниками.

    В России существует множество научных центров и школ с разными подходами. Отечественные научные разработки пользуются большим успехом по всему миру,

    многие исследователи из-за рубежа, из Японии, Австралии, европейских стран обращаются за экспертизой к российским математикам», – рассказала она.

    Внимание к результатам исследований на самомо высоком государственном уровне особенно мотивирует ученых. «Отрадно было почувствовать поддержку и внимание лично президента нашей страны, Владимира Путина, ректора МГУ Виктора Садовничего, наших учителей и коллег, близких, членов команды. Это помогало справиться с волнением», – заявил еще один лауреат Владислав Александрович Кибкало, доцент механико-математического факультета МГУ. – «После мероприятия мне вспоминались строчки из песни Владимира Высоцкого: «Только немного завидуешь тем – другим, у которых вершина еще впереди». Вообще, церемония была продумана до мелочей – а торжественность и четкость протокола гармонично сочетались с внимательным и доброжелательным отношением организаторов».

    «Такие эмоции от мероприятия очень созвучны впечатлениям от пути, пройденного нами в науке.

    Работа ведется системно и командно, новые идеи и инициативы получают поддержку в их реализации. Создана связка «государство – общество – научная среда», что очень важно и вдохновляет на новые шаги. Это приглашение к дальнейшей работе, большое доверие страны и ее руководства, а также коллег», – указал математик.

    «Я смотрю на полученную премию, как на оценку труда университета, факультета и его декана, члена-корреспондента РАН Андрея Шафаревича, нашей школы и команды. Много сил, своего времени и энергии вложил научный руководитель, заведующий кафедрой дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ, академик Анатолий Фоменко. Со второго или третьего курса, когда каждый из нас выбрал свою специализацию – геометрию и топологию – нам придает силы его поддержка и опыт. Мы и сейчас во многом продолжаем учиться математике, ее приложениям», – добавил Кибкало.

    «Наша премия была дана за научные исследования, то есть в первую очередь вклад в саму науку, математику», – пояснил ученый. – «Практическая сторона нашего открытия состоит в применении обобщенных биллиардов к моделированию систем физики, механическим системам движения твердого тела. Также интегрируемые системы оказались удобным модельным классом для эффективного обучения дифференциальных нейросетей. Эта работа продолжается».

    По словам Кибкало, полученные научные результаты позволили апробировать геометрические методы для промышленных задач от компаний-заказчиков. «Они помогают искать дефекты в изделиях, находить границы между объектами на фотографиях и многие другие. Это позволяет отечественной математической школе оставаться на мировом уровне, получать результаты, интересные и ведущим специалистам, и партнерам по прикладным тематикам», – указал спикер.

    Говоря о важности поддержки научных разработок, Кибкало отметил отечественные программы, в рамках которых ученые-математики могут получать поддержку своих исследований. «Математические центры мирового уровня не только поддерживают опытных и молодых ученых, новые и сложившиеся научные коллективы. Они позволяют заинтересованным студентам принимать активное участие в научных мероприятиях, посещать конференции и школы, слушать лекции ведущих ученых, самим представлять свои первые содержательные результаты. Например, такой центр мирового уровня в 2019 году образовали МГУ и два академических института при поддержке правительства», – отметил он.

    При этом поддержка математики не ограничивается столицей. В регионах России активно работают научно-образовательные центры, действуют сильнейшие научные школы, известные много десятилетий.

    «Например, в Нижнем Новгороде работает идущая от академиков Андронова и Понтрягина школа по динамическим системам и нелинейным колебаниям.

    Уже третий год на площадке и при поддержке Международного математического центра «Сириус» мы вместе с этой группой и партнерами из Института проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского проводим занятия для студентов, аспирантов», – перечислил собеседник. По итогам прошлой школы 26 студентов решили продолжать обучение на кафедре дифференциальной геометрии и приложений мехмата МГУ.

    «Традиция научных школ, включающих много научных поколений – надежная основа для развития науки в стране. Это позволяет объединить опыт и стратегическое видение старших коллег с яркими новыми идеями молодежи, придать им дополнительный вес, а рабочему процессу – необходимую устойчивость», – подчеркнул Кибкало.

    Накануне президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год. Одними из лауреатов стал коллектив ученых в составе Виктории Ведюшкиной, Владислава Кибкало и Глеба Белозерова. Награда присуждена им за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

    Биллиарды – модели движения материальных частиц на плоскости внутри некоторой ограниченной области, по аналогии с движением шара на бильярдном столе. Они позволяют исследовать классические физические, а в некоторых случаях и квантовые явления, где вместо материальных частиц – квантовые.

    Основным результатом работы коллектива стало открытие обобщенных биллиардных систем, которые авторы назвали «биллиардными книжками», где «листы» – это плоскости, по которым движется частица, переходя с листа на лист, а «корешок» – это общий участок границы плоскостей. За счет того, что форма «листов» может быть принципиально различной, возникает большое разнообразие систем, которое позволяет моделировать гораздо более сложные динамические эффекты различной природы – из математической физики и механики.

    Соединив между собой различные области науки (топологию, теорию динамических систем и гамильтоновую механику) ученым из МГУ удалось создать и развить новое научное направление – топологию интегрируемых биллиардов и сформировать новую научную школу.

    Помимо открытия обобщенных биллиардов коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в частности систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве (где расстояние между точками может иметь разные знаки), биллиардов в многомерном пространстве, свойств траекторий динамических систем.

    Полученные коллективом результаты уже находят применение в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики, а также используются для обучения нейросетей.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    4 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    В России установили сроки помощи при болезнях сердца

    В России сократили сроки помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России определили максимальные сроки консультаций врачей и исследований для пациентов с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания, включая специализированную помощь.

    Сроки оказания медицинской помощи при подозрениях на сердечно-сосудистые заболевания в России теперь регламентированы – консультация врача должна быть проведена не позднее чем через три рабочих дня после обращения, пишет РИА «Новости». Такие изменения предусмотрены правительственным документом.

    Согласно новым правилам, диагностические инструментальные и лабораторные исследования обязаны проводиться максимум в течение семи рабочих дней с момента назначения. Это касается всех пациентов, у которых есть подозрения на сердечно-сосудистые заболевания.

    Кроме того, документ устанавливает, что специализированная медицинская помощь, в том числе для пациентов стационаров, должна быть оказана не позднее семи рабочих дней после постановки предварительного диагноза. Нововведения призваны ускорить оказание помощи и повысить эффективность лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

    Ранее в России утвердили новый порядок оказания медицинской помощи беременным, предусматривающий раннюю диагностику и профилактику осложнений.

    Также для пациентов, обратившихся в поликлиники, установили максимально допустимый срок ожидания приема врача – не более суток, а экстренную помощь обязаны оказывать в течение двух часов. А в случае задержки оказания бесплатной медпомощи муниципальной поликлиникой пациент может получить компенсацию.

    5 февраля 2026, 16:54 • Новости дня
    Путин раскритиковал легкомысленное использование антибиотиков

    Путин высказался против легкомысленного использования антибиотиков россиянами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России выразил обеспокоенность ситуацией с частым и нецелесообразным назначением антибиотиков, отметив опасность такого подхода для здоровья населения.

    Президент России Владимир Путин выступил с критикой по поводу необоснованного использования антибиотиков. Глава государства отметил, что такие препараты применяют даже тогда, когда в этом нет необходимости.

    Во время неформального общения с молодыми учеными после вручения премий в области науки и инноваций Путин подчеркнул, что антибиотики назначаются слишком часто и без достаточных оснований, передает ТАСС.

    «Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо, – заметил Путин. – Самое простое – это человек закашлял – сразу», – заявил президент. Он также обратил внимание на то, что подобное отношение может привести к развитию устойчивости бактерий к лекарствам, что представляет серьезную угрозу для системы здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на церемонии Путин пошутил, что не может выговорить название некоторых научных открытий. Там же он отметил, что Россия занимает ведущие позиции в борьбе с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

    Кроме того, президент подчеркнул, что будущее страны, ее развитие и процветание зависят во многом от великих научных открытий.


    6 февраля 2026, 18:40 • Новости дня
    Заведующего моргом Петербурга задержали по подозрению в торговле органами
    Заведующего моргом Петербурга задержали по подозрению в торговле органами
    @ Anastasiya Lvova/Wikipedia

    Tекст: Денис Тельманов

    В Александровской больнице Петербурга задержали заведующего моргом, которого подозревают в продаже невостребованных тел для изъятия органов и костей.

    Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Петербургу, представитель коммерческой организации уговорил и подкупил заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы предоставить невостребованные тела для изъятия органов и костной ткани, передает РИА «Новости».

    Должностное лицо получало от взяткодателя не менее 500 тыс. рублей ежемесячно. В отношении заведующего возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки, а в отношении представителя коммерческой фирмы – по статьям о подстрекательстве и даче взятки.

    Следователи совместно с полицией провели обыски и изъяли части тел. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств, решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на бывшего судью одного из городских судов на территории ЛНР заведено уголовное дело по обвинению в государственной измене из-за получения российского гражданства.

    В Москве полиция задержала на Рублевском шоссе подозреваемых в похищении мужчины в Пензе, при этом один из злоумышленников оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

    В Калачевском районе Волгоградской области пациент психиатрической больницы напал с ножом на санитара и скрылся вместе с другим больным.

    5 февраля 2026, 04:13 • Новости дня
    Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык
    Компания в США создала ошейник-ретранслятор речи на собачий язык
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Технологическая компания Traini из Калифорнии продает «первый в мире ошейник для общения человека с собакой в режиме реального времени» за счёт перевода речи на собачий язык.

    «Traini объединяет интеллектуальное оборудование с приложением на базе искусственного интеллекта, которое превращает каждый лай, движение и взгляд в ценную информацию», – заявляет компания на сайте, где показано, как работает устройство.

    В одном из них мужчина спрашивает приложение на своем телефоне: «Не могли бы вы принести мне пульт дистанционного управления?» Затем переводчик преобразует слова в искусственный лай, на который собака отвечает действием, о котором её просят.

    На другом изображении питомец облизывает лицо мужчины после того, как приложение перевело приказ владельца: «Поцелуй меня».

    Компания позиционирует изобретение как «первый в мире искусственный интеллект для управления поведением домашних животных, который чётко реагирует и создан для согласования технологий с благополучием домашних животных».

    Однако известный дрессировщик собак Шэрон Болт сомневается, что приложение когда-либо сможет превратиться в нечто, позволяющее людям вести полноценные беседы со своими питомцами.

    «Когда собака лает, в высоком, низком или грубоватом лае проявляются разные эмоции. Высокий лай означает большую тревогу или испуг, в то время как низкий –  уверенность. Вы можете понять, как приложение может распознавать эти разные эмоции, но я не вижу логики в том, чтобы иметь возможность общаться с ним. Вы можете научить собаку пользоваться пультом дистанционного управления. Есть определенные фразы, такие как «ужин» или «пульт», которые пёс мог бы понять. Но обычная болтовня – нет», – заявила она The Sun.

    Исследователь из Техасского университета Кенни Чжу создал, по его словам, крупнейший в мире видео- и аудиокаталог собачьих вокализаций. В работах, опубликованных в прошлом году, Чжу и его коллеги описывали потенциальные звуки и словообразовательные схемы, которые однажды могут быть преобразованы в полноценные предложения, понятные людям.

    По его словам, целью было создать переводчик, с помощью которого вы сможете свободно разговаривать со своим домашним животным.

    «Мы уже можем осуществлять мгновенную коммуникацию между человеческими языками. Возможно, в будущем мы сможем сделать то же самое с животными», –  сказал Чжу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британские ученые в 2008 году изобрели переводчик с собачьего языка. Ученые открыли способность собак реагировать на жесты. Ветеринары заявили о выявлении у собак поведенческих черт аутистов.


    5 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

    Минздрав установил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство здравоохранения России определило минимальные пороги баллов ЕГЭ для поступления в ведущие и региональные медицинские университеты в 2026 году.

    Минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в медицинские вузы в 2026 году, определило Министерство здравоохранения, передает РИА «Новости».

    Для абитуриентов Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова на программы «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» установлен порог в 55 баллов по русскому языку, биологии и химии.

    Для поступления в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова на программу «Медицинская биохимия» нужно набрать не менее 50 баллов по русскому языку, биологии, математике и химии. Для программы «Фармация» минимальный балл составляет 50 по русскому языку, биологии и химии.

    Минимальные пороги также распространились на ряд региональных вузов, подведомственных Минздраву, включая Казанский государственный медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет и Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко.

    Ранее аналогичные минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы опубликовали Минпросвещения и Минобрнауки.

    Рособрнадзор установил новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году.

    Госдума одобрила поправки, позволяющие переводить все бесплатные места для ординаторов в целевые и дифференцировать наставничество по специальностям.

    Минздрав разработал проект по введению обязательной отработки для выпускников медвузов и колледжей, обучавшихся на бюджете, в организациях системы ОМС.

    6 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Ученый объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Ученый Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье, сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Балтийское море начало покрываться льдом из-за месяца устойчивых морозов, рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Он сообщил: «Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать».

    По его словам, процесс идет неравномерно: на мелководье возле Пионерского лед простирается более чем на 100 метров, а в районах Светлогорска и Зеленоградска, где глубже и сильнее ветер, ледяная полоса заметно короче, передает РИА «Новости».

    Белов отметил, что подобные явления происходят не впервые: «Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно».

    Напомним, в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Синоптики ранее назвали регионы с отрицательной аномалией температуры.

    Между тем в прошлом году Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды.

    5 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Путин вручил премии в области науки молодым ученым России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Екатерининском зале Кремля президент Владимир Путин наградил молодых ученых, среди которых отмечены авторы новых источников энергии для космических аппаратов и разработчики инновационной технологии получения лития.

    Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Сенатского дворца Кремля вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым за 2025 год, передает ТАСС.

    Лауреатами стали сотрудники ведущих вузов и институтов страны. Исследователи Александр Аникин и Павел Мосеев из Высокотехнического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика А. А. Бочарова были отмечены за разработку новых источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.

    Дмитрий Бутыльский из Кубанского государственного университета был награжден за создание инновационной технологии получения лития. Президент также вручил награду ученым МГУ им. М. В. Ломоносова Виктории Ведюшкиной, Владиславу Кибкало и Глебу Белозерову за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. Артем Исаев из Сколковского института науки и технологий получил премию за исследование механизмов воздействия бактерий и бактериофагов на вирусные инфекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью России. Ранее были названы имена лауреатов премии президента в области науки.

    6 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: 95% раненых бойцов удается вернуть в строй

    Мантуров сообщил о возвращении в строй 95% раненых благодаря эвакуации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Благодаря комплексной поддержке и инновационным технологиям Минобороны удается возвращать в строй около 95% раненых российских военнослужащих, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Около 95% раненых российских военнослужащих удается возвращать в строй. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров и отметил, что это стало возможным за счет системной работы по своевременной эвакуации бойцов с передовой, несмотря на массовое применение беспилотников противником, передает пресс-служба правительства.

    В ходе стратегической сессии в военном технополисе «Эра», посвященной инновационному развитию военной медицины, Мантуров подчеркнул использование передовых технологий в медорганизациях Минобороны для повышения качества и точности хирургических операций.

    Он также заявил: «Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых бойцов».

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков отметил, что медицина, инженерное обеспечение и логистика существенно влияют на эффективность боевых действий. Он рассказал, что акцент сделан на полном цикле работы с ранеными – от эвакуации до реабилитации, что позволяет выявлять сбои на каждом этапе и совершенствовать взаимодействие между Минобороны, промышленностью и медициной.

    Мантуров добавил, что Россия вышла на флагманский уровень в сфере протезирования: отечественные разработки позволяют максимально восстанавливать утраченные функции. Президент поставил задачу широко внедрять технологии протезирования для поддержки ветеранов СВО, для чего требуется усилить координацию между федеральными ведомствами.

    На выставке в «Эре» были представлены уникальные разработки для военной медицины, включая робототехнические комплексы, защитную одежду, медикаменты и специализированное оборудование, не имеющее аналогов в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в технополисе «Эра» продемонстрировали автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников без участия оператора.

    А год назад Мантуров на подобной сессии в «Эре» заявил, что развитие ИИ сопоставимо с космическими программами и гонкой вооружений, а Россия ведет разработки двойного назначения.

    Президент Владимир Путин отметил, что военные врачи Вооруженных сил России совершают невозможное для спасения солдат.


    6 февраля 2026, 17:56 • Новости дня
    Россия заняла первое место в Европе по золотым медалям школьных олимпиад

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские школьники показали лучшие результаты на международных олимпиадах по шести научным дисциплинам, получив наибольшее количество золотых медалей среди европейских стран, отметили в Минпросвещения.

    Россия лидирует среди европейских стран по числу золотых медалей на международных школьных олимпиадах, сообщает Минпросвещения РФ. Речь идет о соревнованиях по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту.

    Такие достижения, по мнению ведомства, подтверждают высокий уровень подготовки российских школьников и эффективность образовательных программ, реализуемых в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники на 20 международных интеллектуальных состязаниях в 2025 году завоевали 115 медалей.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил команду российских школьников с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде.

    Победители и призеры школьных олимпиад смогут поступить в ведущие российские вузы даже при нехватке бюджетных мест, так как вузы зачислят их за свой счет, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

    4 февраля 2026, 11:53 • Новости дня
    Премии президента России вручили молодым ученым за 2025 год

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, сообщил помощник президента Андрей Фурсенко.

    Сотрудник Сколковского института науки и технологий Артем Исаев стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год, передает ТАСС.

    Как отметил помощник президента Андрей Фурсенко, Исаев был награжден «за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета». Его работа направлена на изучение механизмов защиты бактерий от вирусных инфекций.

    Лауреатом президентской премии также стал представитель Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский. Он удостоен награды за разработку мембран и методов селективного разделения и концентрирования ионов, что позволяет эффективно извлекать литий из природных вод и промышленных растворов с минимальным использованием реагентов.

    Кроме того, премии удостоились сотрудники Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров. Их отметили за открытие и исследование обобщенных биллиардов, а также за топологическое моделирование гамильтоновых систем, что открывает новые возможности в математике и физике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России подписал указ о награждении российских ученых.

    В Москве открылась выставка, посвященная молодым специалистам в науке.

    Российский ученый, получивший премию президента, рассказал об особенностях развития современных детей.

    5 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков назвал молодых лауреатов президентской премии по науке гордостью страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Молодые лауреаты президентской премии по науке являются гордостью России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что сегодня президент Владимир Путин вручит им знаки лауреатов за значимые успехи в научной деятельности, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Ребята молодые, талантливые, гордость нашей страны». Он также напомнил, что церемония проходит в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

    Вручение премий состоится в Екатерининском зале Сенатского дворца в Московском Кремле. Президент традиционно лично отмечает молодых исследователей, внесших вклад в развитие отечественной науки.

    Ранее премии президента России вручили молодым ученым за 2025 год.

    Также Путин примет участие в торжественном мероприятии, посвященном старту Года единства народов России.

    4 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Попова заявила о запуске российской вакцины от ротавируса

    Попова сообщила о готовности российской вакцины против ротавируса к выпуску

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о завершении разработки отечественной вакцины против ротавируса, уточнив, что она уже готовится к запуску в производство.

    Вакцина от ротавируса разработана и уже готовится к выпуску в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

    Она подчеркнула: «Вакцина от ротавируса разработана и готовится к выпуску».

    Попова также отметила, что в настоящее время все вакцины, входящие в российский национальный календарь прививок, являются отечественными. По ее словам, выполнение этой задачи было поручено президентом России, и на данный момент она реализована полностью, передает РИА «Новости».

    Глава Роспотребнадзора добавила, что в календаре прививок используются только препараты российского производства, что повышает независимость и устойчивость системы здравоохранения. Это заявление прозвучало на фоне запуска новой вакцины от ротавируса, что свидетельствует о продолжающемся развитии российской фармацевтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вакцина ВГИР, разработанная ФМБА, получила статус преквалифицированной вакцины от ВОЗ.

    Сообщалось, что ФМБА планирует запустить новую вакцину от менингококка к 2027 году.

    6 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    Эксперимент с бонобо Канзи доказал наличие воображения у приматов

    Эксперимент с бонобо Канзи подтвердил наличие воображения у обезьян

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе уникального эксперимента с бонобо по имени Канзи учёные доказали, что приматы способны воображать несуществующие предметы и отслеживать их перемещения.

    Приматы способны представлять несуществующие предметы и обладают воображением, ранее считавшимся исключительно человеческой способностью, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, передает РИА «Новости». В качестве подопытного выступал бонобо Канзи, за которым наблюдали ученые из Университета Джонса Хопкинса.

    Во время экспериментов Канзи успешно указывал на чашку, в которую, по сценарию, наливали «воображаемый» сок, и определял местоположение воображаемых виноградин, которые экспериментатор будто бы перекладывал из одной пустой емкости в другую. Это доказывает, что обезьяны способны оперировать абстрактными понятиями и вторичными представлениями о несуществующих объектах.

    В исследовании подчеркивается: «Наши данные позволяют предположить, что способность формировать вторичные представления о вымышленных объектах, то есть воображение, находится в пределах когнитивных возможностей, по крайней мере, одного из подвергшихся инкультурации человекообразных приматов и, вероятно, восходит к периоду 6-9 млн лет назад, к нашим общим предкам».

    На момент эксперимента Канзи было 43 года. Как отмечает канал NBC, он скончался в 2025 году в возрасте 44 лет. В истории Канзи стал первым бонобо, освоившим элементы английского языка и использовавшим специальные символы – лексиграммы – для общения с людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали ошейник, который способен переводить человеческую речь на собачий язык. Ветеринары ранее заявили о выявлении у собак поведенческих черт, свойственных людям с аутизмом.

