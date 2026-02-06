Власти Грузии предложили публично обсудить отказ от интеграции в НАТО и ЕС

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Мы готовы к дебатам на любую тему», – заявил в пятницу председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с инициативой партий «Сила народа» и «Единая нейтральная Грузия» открыть публичную дискуссию, насколько в современных международных реалиях стране необходимо ориентироваться на вступление в НАТО и ЕС.

При этом, по его словам, «необходимо, чтобы (от таких дебатов) не пострадал процесс евроинтеграции Грузии».

Шалва Папуашвили на пресс-конференции подчеркнул, что «Грузия не хочет быть членом ЕС в качестве разрушенного государства».

«Мы видим, что происходит на Украине и в Молдавии – разрушение государств, государственных институтов. Путь этих государств не является нашим», – сказал он.

«Важно не повторить опыт, когда раньше центром была Москва, а сейчас Брюссель, – сказал председатель парламента Грузии. – В этом плане у ЕС есть вызовы, так как объединение полностью не совпадает сегодня в ценностях, которых придерживается Грузия, поэтому необходимы изменения в Брюсселе».

«ЕС должен вернуться к подлинным европейским ценностям. Что касается нас, то евроинтеграция Грузии закреплена в конституции», – отметил Шалва Папуашвили.

«Дискуссии (о необходимости евроинтеграции) важны, так как мы осознаем все сложности на этом пути», – сказал он.

По словам Шалвы Папуашвили, власти Грузии «готовы объяснить все опасности на этом пути и ответить тем, кто видит риски».