Запашный рассказал о самочувствии после двух операций в ЛНР

Запашный рассказал о хорошем самочувствии после перенесенных операций в ЛНР

Tекст: Дарья Григоренко

Запашный сообщил, что приехал в Луганск для съемок цикла программ «Мужики» для телеканала «Звезда». Как отметил артист, «все нормально, слава Богу, все хорошо», и он не хочет вдаваться в детали, но у него возникли определенные проблемы со здоровьем сразу после приезда, передает ТАСС.

После поступления в больницу ему экстренно провели первую, по его словам, легкую операцию ночью, а спустя два с половиной дня – еще одну процедуру. Врачам удалось оперативно оказать всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что Эдгард Запашный отправился по работе в Луганск, но оказался в Луганской республиканской клинической больнице, где за два с половиной дня пережил два общих наркоза при операциях.