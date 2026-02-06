Российский турист погиб, сорвавшись со скалы на Самуи

Полиция Таиланда сообщила о гибели россиянина при падении с 20-метровой скалы

Tекст: Мария Иванова

Российский турист погиб в Таиланде, сорвавшись со скалы на острове Самуи, передает РИА «Новости» со ссылкой на таиландскую онлайн-газету «Пхучаткан».

Трагедия произошла 5 февраля у смотровой площадки Пхра Лан, расположенной примерно в 20 метрах над пляжем. По данным полиции, мужчина пытался спуститься по склону к пляжу, недоступному со стороны суши, но потерял равновесие.

В отчете отмечается, что погибший схватился за ветку, надеясь остановить падение, однако ветка сломалась. В результате мужчина ударился головой о камни и погиб на месте. «Он схватился за ветку, которая сломалась, и упал, ударившись головой о камни на пляже, что привело к его смерти», – цитирует «Пхучаткан» результаты полицейского дознания.

О произошедшем в полицию сообщили иностранные туристы, которые заметили тело с той же смотровой площадки. Полицейским пришлось спускаться к месту трагедии по склону, рискуя собственной безопасностью, поскольку других подходов к этому участку пляжа не было.

Погибшего опознали как 36-летнего Ильяра Бичурина – его паспорт нашли рядом с телом на пляже. Также обнаружили сумку с двумя паспортами и ключом от гостиничного номера. При осмотре тела у россиянина была выявлена открытая черепно-мозговая травма в области затылка.

По данным иммиграционных служб, Бичурин въехал в Таиланд из Малайзии через пограничный переход Кхуандот в провинции Сатун.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля полиция Таиланда сообщила о гибели пропавшего россиянина в Паттайе. В тот же день в Бангкоке задержали двух россиян по подозрению в убийстве Михаила Емельянова.

В конце января россиянин на мотоцикле погиб в ДТП в Таиланде.