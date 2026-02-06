Польша начала разработку подводного дрона для контроля Балтики

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польские специалисты из Гданьского политехнического университета работают над созданием автономного подводного дрона под названием Pirania («Пиранья») для комплексного мониторинга инфраструктуры на дне Балтийского моря, передает ТАСС.

По информации канала TVP, аппарат будет способен функционировать на всех глубинах Балтики, наблюдая за состоянием энергетических и телекоммуникационных кабелей, а также газо- и нефтепроводов.

Дрон оснастят видеокамерами, адаптированными для работы в условиях сильной замутненности воды. Специализированная аппаратура позволит поддерживать онлайн-связь с оператором, находящимся на берегу или на борту судна.

Проект реализуется совместно с компанией Radmor, которая входит в крупный польский оборонный концерн WB. Ожидается, что первый тестовый экземпляр Pirania будет готов в начале 2027 года.

Кроме того, в Гдыне началось строительство специального корабля Ratownik («Спасатель») для военно-морских сил Польши. Судно предназначено для проведения операций по мониторингу и защите подводных коммуникаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши заявил о возможном банкротстве Минобороны страны.

Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро.

Польша увеличила производство артиллерийских снарядов в пять раз.