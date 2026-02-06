В финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» прошли 245 управленцев

Tекст: Вера Басилая

В финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» приглашены 245 руководителей в области сельского хозяйства.

Финал пройдет с 12 по 14 февраля в Мастерской управления «Сенеж» и включает оценочные мероприятия, встречи с наставниками и насыщенную деловую программу.

Конкурс проводится по поручению президента России и нацелен на выявление перспективных управленцев агропромышленного комплекса. По итогам дистанционного отбора и тестирования были выбраны 245 финалистов из более чем 7,5 тыс. заявок, поступивших из России и 11 зарубежных стран. Конкуренция за место в финале составила свыше 30 человек на место.

Генеральный директор платформы Андрей Бетин отметил, что почти половина финалистов работают непосредственно в сельском хозяйстве, а также широко представлены специалисты из пищевой промышленности, образования, науки, государственного управления, предпринимательства и IT-сферы.

«Уверен, что с такими лидерами мы сможем и дальше укреплять технологический суверенитет России в агропромышленном комплексе и повышать конкурентоспособность на мировом рынке. Желаю финалистам удачи!», – сказал Бетин.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут подчеркнула, что конкурс способствует выявлению амбициозных и сильных управленцев, чьи навыки и инициативность определяют устойчивость и развитие российского АПК. Она отметила, что участие специалистов из других стран укрепляет международное партнерство и подтверждает интерес к отечественной управленческой школе.

Финалистов ожидают лекции, мастер-классы и встречи с ведущими экспертами отрасли. Победители смогут пройти обучение для высшего управленческого звена по уникальной программе в «Сенеж», а все финалисты получат доступ к программе наставничества.

В конкурсе могли принять участие управленцы с опытом работы от двух лет, включая иностранцев, а старт проекта прошел на выставке «Золотая осень – 2025».