    6 февраля 2026, 11:44 • Новости дня

    Газпром сообщил о новом рекорде суточных поставок газа в феврале

    Газпром четвертый день подряд обновил рекорд суточных поставок газа в России

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальных холодов объемы газа, поступающие российским потребителям от Газпрома, достигли 4 февраля рекордных для февраля 1835,2 млн кубометров.

    Газпром четвертый день подряд фиксирует рекордные объемы суточных поставок газа российским потребителям в феврале, передает Telegram-канал компании.

    Повышенный спрос связан с аномально холодной погодой, что привело к росту потребления газа по всей стране.

    По данным Газпрома, 4 февраля был зафиксирован новый февральский максимум – 1835,2 млн кубометров газа, что стало самым высоким показателем для этого месяца. Руководство подчеркивает, что поставки по Единой системе газоснабжения осуществляются в штатном режиме.

    В компании отметили, что надежное обеспечение потребителей стало возможным во многом благодаря работе подземных хранилищ газа.

    Напомним, накануне Газпром обновил рекорд по объему поставок газа российским потребителям в феврале.

    В среду Газпром также обновил рекорд суточных поставок газа в феврале.

    Днем ранее Газпром установил новый рекорд по объему поставок газа на внутреннем рынке.

    6 февраля 2026, 10:27 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина положительно оценивают 80% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 77%, 80% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составил 77%, а 80% опрошенных положительно оценили его работу, сообщается на сайте ФОМ.

    Работу правительства положительно оценили 55% участников опроса, что на 3 п. п. больше по сравнению с предыдущими результатами. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 57% респондентов, этот показатель также вырос на 3 п. п.

    В части поддержки политических партий, уровень поддержки «Единой России» составил 43%, у КПРФ и ЛДПР – по 9%, у «Справедливой России» – 3%, а у партии «Новые люди» – 4%.

    Исследование проводилось с 30 января по 1 февраля среди 1,5 тыс. жителей страны.

    Комментарии (17)
    6 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Комику Нурлану Сабурову, являющемуся гражданином Казахстана, ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах соблюдения национальной безопасности.

    Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили в правоохранительных органах, отметив, что формальный запрет был введен 30 января.

    Как сообщил источник агентства, «въезд в страну запрещен на 50 лет». Против Сабурова было принято соответствующее решение на основании соображений национальной безопасности.

    В правоохранительных органах также пояснили, что запрет на въезд связан с необходимостью соблюдения российского законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Сабуров является гражданином Казахстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.

    В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.

    Комментарии (25)
    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 12:12 • Новости дня
    Рогов сообщил о тяжелом состоянии генерала Генштаба Алексеева после покушения
    Рогов сообщил о тяжелом состоянии генерала Генштаба Алексеева после покушения
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генерал-лейтенант Генштаба ВС России Владимир Алексеев находится в тяжелом состоянии после покушения, у потерпевшего три пули в груди, сообщил глава комиссии ОП по суверенитету Владимир Рогов.

    Генерала расстреляли в спину в лифтовом холле жилого дома на Волоколамском шоссе в 7.00 мск, указал Рогов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что неизвестный выстрелил в военного несколько раз и скрылся.

    Алексеева госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии. «У него три пули в груди», – пояснил Рогов.

    «Расстрел в спину – классика бандеровского «героизма», – указал он.

    Ранее СК России сообщил, что неизвестный попытался застрелить в жилом доме Москвы Алексеева. Генерал выжил.

    Прокуратура Москвы поставила расследование дела под свой контроль.

    Комментарии (30)
    6 февраля 2026, 10:40 • Новости дня
    В Москве совершено покушение на генерала Генштаба Алексеева
    В Москве совершено покушение на генерала Генштаба Алексеева
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестный попытался застрелить в жилом доме столицы генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева. Высокопоставленный офицер получил ранение, но выжил, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Инцидент произошел в жилом доме на Волоколамском шоссе, неизвестный выстрелил несколько раз в генерала и сбежал, сообщила Петренко, передает РИА «Новости».

    Алексеев выжил, его госпитализировали.

    Сейчас следователи и криминалисты ищут нападавшего. Уголовное дело завели по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.

    Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы, проводятся следственные действия.

    Алексеева в 2017 году наградили званием Героя России. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генштаба российских вооруженных сил.

    В конце декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб глава управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

    Комментарии (47)
    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    Комментарии (31)
    6 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам

    Военный эксперт Анпилогов: Украине нужны гарантии по Одессе для планов о реванше

    Анпилогов: Украина хочет гарантий безопасности для Одессы по трем причинам
    @ Juliane Sonntag/picture alliance/photothek/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Украины получить гарантии безопасности для Одессы продиктовано стратегическим значением региона как ключевого узла для экономики и военных поставок. Москве следует требовать демилитаризации и особого статуса региона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ выяснили о желании Украины получить гарантии безопасности для Одессы.

    «Причин, почему украинская сторона выступает с требованием гарантий безопасности для Одессы, несколько. Первая связана с географией. Одесса и Одесская область – это большой логистический узел, который включает десяток портов, среди них – Ильичевск, Южный, Измаил, Рени, Белгород-Днестровский, Николаевский», – напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Другими словами, этот регион – во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», – уточнил собеседник. По его словам, Украина, потеряв эту область, окончательно превратится в «государство обрубок».

    «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Одесса стала вторым по значимости городом республики после Киева», – добавил эксперт. Анпилогов напомнил, что Харьков и Днепропетровск оказались в прифронтовой зоне, и очень большое количество людей покинули эти населенные пункты.

    Вторая причина – экономическая. «Весь зерновой экспорт идет через этот регион. Например, импорт нефтепродуктов в достаточных объемах можно организовать только через Одессу», – указал собеседник. Он назвал третьим пунктом военный аспект. «Железные дороги уязвимы и легко выводятся из строя. Поэтому на Украину военное оборудование перевозится морскими маршрутами», – детализировал аналитик.

    «Киев, вероятно, считает возможным взять в будущем реванш. Гипотетический план может включать удары по Крыму и по югу Херсонской области. Без возможностей Одесского региона это становится крайне призрачным», – добавил спикер. Он допускает, что украинская делегация заговорила о гарантиях для Одессы с тем, чтобы либо торпедировать переговоры, либо попытаться заставить Россию согласиться на достаточно тяжелые условия.

    «Безопасность Юга России – начиная от Херсона через Крым и до Кавказских портов – зависит от того, кто и с какими целями контролирует Одесскую область. То есть, этот регион обеспечивает очень серьезный военный гандикап», – подчеркнул Анпилогов. Собеседник напомнил, что из одесских портов осуществляются атаки украинских безэкипажных катеров.

    В этой связи Москва, понимая все угрозы и риски, может требовать полной демилитаризации Одессы и области, а, возможно, и автономии региона по аналогии с «Порто-франко». «Одесса во времена Российской империи обладала крайне уникальным статусом, который сейчас, с моей точки зрения, надо переосмыслить. Тогда Россия получит определенные обратные гарантии безопасности», – считает Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках будущего соглашения. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам в Абу-Даби, гарантии для региона являются «серьезным аспектом» для украинской стороны. «Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу», – отметил он.

    Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом. Он отмечал, что юго-восток украинских территорий всегда был пророссийским, и ни Крым, ни Причерноморье не имеют отношения к Украине. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит», – подчеркивал глава государства в 2022 году на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Напомним, первый раунд консультаций России, США и Украины состоялся 23–24 января в столице ОАЭ. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд трехсторонних переговоров прошел с 4 по 5 февраля. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф заявил, что контакты в Абу-Даби были направлены на достижение прочного мира на Украине.

    Комментарии (18)
    6 февраля 2026, 14:50 • Новости дня
    Заслуженный учитель объяснил причину умственной деградации новых поколений

    Заслуженный учитель Пратусевич: Интеллектуальная деградация началась до зумеров

    Заслуженный учитель объяснил причину умственной деградации новых поколений
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Я бы отсчитывал соответствующую деградацию от массового появления видеомагнитофонов и других проигрывателей», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя заявление американского ученого о том, что зумеры уступают миллениалам по умственному развитию.

    Американский нейробиолог Джарет Ховарт заявил, что зумеры (поколение Z, родившиеся с 1997 по 2010 год) – первое поколение-деградант, поскольку оно уступает предшественникам по умственному развитию. В качестве причины такого изменения он назвал чрезмерную зависимость от цифровых технологий.

    «Как говорится, открыл Америку через форточку! Конечно, в связи с наличием гаджетов наступают чисто физиологические последствия, причем еще до школы. Например, вы читаете маленькому ребенку сказку «Кот в сапогах». Он должен вообразить кота, сапоги, людоеда и все остальное, причем в динамике. Это серьезная умственная работа, которая увеличивает количество нейронов соединений и звуко-зрительных соответствий. А если показать мультфильм, этой работы нет», – говорит Пратусевич.

    В связи с наличием мобильных телефонов, продолжает педагог, исчезла необходимость тщательного планирования встреч и местонахождения, а это тоже ежедневное упражнение. И таких незаметных упражнений исчезает все больше и больше. Поэтому падает качество памяти, произвольного внимания, воли как способности получать удовольствие от преодоления трудностей, считает собеседник.

    «Отсюда неумение освоить информацию в сколько-нибудь существенных объемах. Соответственно, эти дефициты влияют на качество обучения и качество умственной деятельности. Так что я бы отсчитывал соответствующую деградацию от массового появления видеомагнитофонов и других проигрывателей», – заключил Пратусевич.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, какое будущее построят поколения замеров и альфа.

    Комментарии (20)
    6 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Стало известно о попытке комика Сабуров отмыть заработанные в России деньги

    Комик Сабуров пытался отмыть полученный в России доход через посредников

    Стало известно о попытке комика Сабуров отмыть заработанные в России деньги
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Комик Нурлан Сабуров, задекларировавший за 2024 год более 50 млн рублей, пытался легализовать свои доходы в России через посредников, сообщили в правоохранительных органах.

    Комик Нурлан Сабуров владеет в России недвижимостью и другим имуществом на сумму более 60 млн рублей, передает РИА «Новости». Эту информацию агентству подтвердили в правоохранительных органах.

    Также источник сообщил, что Сабуров зарабатывал в России, игнорируя миграционные нормы и не уплачивая налоги. «Только в 2024 году он задекларировал более 50 млн рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон», – заявил собеседник агентства.

    По данным правоохранителей, Сабуров предпринимал попытки отмыть свои доходы через третьих лиц. Власти теперь изучают финансовые операции комика, чтобы выявить возможные нарушения российского законодательства.

    Напомним, в пятницу российские власти запретили комику Нурлану Сабурову въезд в страну сроком на 50 лет.

    В январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.

    В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.

    Комментарии (8)
    6 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Концерты комика Нурлана Сабурова начали массово отменять по всей России
    Концерты комика Нурлана Сабурова начали массово отменять по всей России
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне запрета на въезд в Россию сроком на 50 лет концерты Нурлана Сабурова в ряде городов массово отменяются, а покупку билетов советуют отложить.

    Концерты комика Нурлана Сабурова массово отменяются в разных городах России начиная с конца 2025 года, передает RT.

    Среди отмененных мероприятий – выступления в Обнинске, Рязани, Омске и Екатеринбурге. Сервис «МТС Live» посоветовал не рисковать с покупкой билетов: «Видим, что в некоторых городах пишут об отмене, поэтому предлагаем подождать и не покупать пока», – говорится в официальном комментарии.

    Ближайшее выступление Сабурова в России по-прежнему запланировано на 22 марта в Челябинске.

    Комик Нурлан Сабуров задекларировал за 2024 год более 50 млн рублей и пытался легализовать свои доходы в России через посредников.

    Ранее в пятницу Сабурова задержали в аэропорту Внуково и вручили уведомление о запрете на въезд.

    Ему ограничили въезд на территорию России сроком на 50 лет в интересах национальной безопасности.

    Жена Сабурова Диана зарегистрировала индивидуальное предпринимательство в России вскоре после запрета на въезд ее мужу.

    Комментарии (15)
    6 февраля 2026, 15:48 • Новости дня
    Появились кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
    Появились кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева опубликованы в Сети.

    На видео видно, как следователи и криминалисты Следственного комитета работают у подъезда жилого дома, где было совершено нападение на высокопоставленного офицера, передает РИА «Новости».

    Сейчас следователи продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе происшествия, а также допрашивают очевидцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный совершил попытку застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы. Офицер получил ранение, но выжил.

    По данным главы комиссии ОП по суверенитету Владимира Рогова, у потерпевшего обнаружили три пули в груди, он находится в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил пожелание скорейшего выздоровления Владимиру Алексееву.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    Комментарии (4)
    6 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине

    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Комментарии (17)
    6 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    @ Артёмка/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одна из труб на Славянской ТЭС, расположенной на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Донецкой народной республики, обрушилась после удара российских войск, сообщают СМИ.

    «Славянская ТЭС. Труба действительно упала», – передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    На опубликованных кадрах видно, что большая часть трубы разрушена, а на месте осталась лишь ее основа.

    Ранее на Украине вышли из строя важнейшие энергетические подстанции страны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики.

    Комментарии (3)
    6 февраля 2026, 14:26 • Новости дня
    Лавров назвал покушение на генерала Алексеева попыткой Киева сорвать переговоры
    Лавров назвал покушение на генерала Алексеева попыткой Киева сорвать переговоры
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что атака на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    Теракт против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева свидетельствует о попытках Киева сорвать переговорный процесс, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС. По его словам, подобные действия демонстрируют целенаправленную стратегию украинского руководства.

    Лавров подчеркнул: «То, что этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, и режима, готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный совершил попытку застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы. Офицер получил ранение, но выжил.

    По данным главы комиссии ОП по суверенитету Владимира Рогова, у потерпевшего обнаружили три пули в груди, он находится в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил пожелание скорейшего выздоровления Владимиру Алексееву.

    Комментарии (30)
    6 февраля 2026, 21:44 • Новости дня
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана, где ему вручили ноту протеста.

    В ведомстве уточнили, что причиной стала недавняя публичная позиция первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина относительно вынесенного приговора гражданам Армении в Азербайджане, передает «Газета.Ru».

    В МИД Азербайджана подчеркнули, что подобные заявления расцениваются как попытка подорвать мир и стабильность в регионе, а также нанести ущерб двусторонним отношениям между Азербайджаном и Россией. В официальной ноте протеста Баку призвал Москву принять меры для прекращения «деструктивной деятельности».

    В прошлом году Азербайджан выразил протест России из-за «недружественных действий».

    Комментарии (10)
    6 февраля 2026, 10:45 • Новости дня
    Польша возмутилась «поучениями» от посла США
    Польша возмутилась «поучениями» от посла США
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После того как посол США в Польше Том Роуз разорвал контакты с маршалом Сейма Влодзимежем Чажасты из-за отказа поддержать выдвижение Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, премьер-министр Польши публично призвал к уважению между союзниками.

    Роуз написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) о прекращении любых контактов с Чажасты из-за его «оскорбительных и необоснованных выпадов» против Дональда Трампа, передает Politico.

    Причиной стало заявление Чажасты, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира, а также его слова о том, что президент США неуважительно относился к Польше как союзнику, критикуя ее вклад в войну в Афганистане и подрывая работу ООН и ВОЗ.

    Реакция американского дипломата вызвала ответ премьер-министра Польши Дональда Туска, который подчеркнул в X: «Союзники должны уважать, а не поучать друг друга. По крайней мере, так мы понимаем партнерство здесь, в Польше». В ответ Роуз заявил, что считает Туска «образцовым союзником», и выразил уважение, однако настаивал на недопустимости оскорблений в адрес Трампа.

    Позже, реагируя на критику польских пользователей, посол допустил возможность вывода американских солдат и техники из страны. Это заявление усилило напряженность и показало разногласия внутри польской элиты в отношении США. Опросы показывают, что 72% поляков негативно оценивают политику Трампа, несмотря на традиционно высокий уровень поддержки США в Польше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши предложил создать европейский легион быстрого реагирования.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал США строить лидерство на доверии, а не на силе.

    Комментарии (8)
