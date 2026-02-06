Politico: Поражение лейбористов в Манчестере приведет к отставке Стармера

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Politico, голосование в округе Гортон и Дентон состоится 26 февраля 2026 года и пройдет на фоне разгорающегося скандала вокруг бывшего посла Питера Мандельсона и его связи с Джеффри Эпштейном, а также внутреннего конфликта в Лейбористской партии.

Партия реформ, поддержанная Найджелом Фараджем, сделала ставку на правого кандидата Мэтта Гудвина. Он заявил: «Если мы победим здесь, Стармер почти наверняка должен будет уйти в отставку. Это будет слишком неловко для Даунинг-стрит, особенно после ситуации с Энди Бернэмом». Гудвина поддержал одиозный активист Томми Робинсон, однако сам кандидат предпочел не комментировать этот факт, отшучиваясь и переводя стрелки на скандалы внутри лейбористов.

Кандидат от Лейбористской партии Ангелика Стогия, которую поддержали ряд высокопоставленных партийцев, подчеркивает, что для местных избирателей на первом месте «насущные вопросы» вроде роста стоимости жизни и деградации городской среды. Она отмечает, что выборы – это «битва за будущее», и подчеркивает свою личную связь с сообществом.

Слева от лейбористов пытаются укрепить свои позиции кандидаты от партии зеленых. Ханна Спенсер акцентирует внимание на локальных проблемах, поддержке Палестины и личной вовлеченности, а ее команда ведет активную агитацию среди студентов и представителей национальных меньшинств. Зеленые считают, что успех возможен при расколе левого электората.

Эксперты отмечают, что результат выборов может стать поворотным моментом для национальной политики. Победа Партии реформ или зеленых может привести к серьезному кризису внутри Лейбористской партии, а поражение – усилить позиции несогласных внутри самого движения.

Ранее сообщалось, что свыше половины опрошенных граждан Британии выступили за то, чтобы Кир Стармер покинул пост лидера Лейбористской партии и, соответственно, премьера страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, череда правительственных кризисов в Британии продолжается с 2022 года. Сначала пост премьера покинул консерватор Борис Джонсон, затем – сменившая его на этом посту Лиз Трасс. После нее премьером стал Риши Сунак. В 2024 году консерваторы проиграли выборы и должность премьер-министра страны занял лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер. К осени 2025 года Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.