The War Zone сообщило о риске новой ядерной гонки из-за СНВ-3

Tекст: Дмитрий Зубарев

Срок действия ключевого договора о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией истек, что может привести к значительным изменениям в американской ядерной политике, сообщает The War Zone.

Среди возможных мер – увеличение числа боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III, возвращение ядерного вооружения на бомбардировщики B-52 и увеличение боезапаса на подлодках класса «Огайо».

Договор СНВ-III был подписан президентами США Бараком Обамой и России Дмитрием Медведевым в 2010 году. Он ограничивал количество размещённых стратегических носителей и боеголовок, а также позволял продлить соглашение на пять лет, что сделали Джо Байден и Владимир Путин в 2021 году. В 2023 году Россия приостановила участие в договоре, сославшись на действия США в связи со спецоперацией на Украине, но подчеркнула, что продолжит добровольно придерживаться установленных лимитов.

Сейчас, по данным Axios, в Абу-Даби ведутся переговоры между представителями США и России о возможном добровольном соглашении, которое временно сохранит ограничения СНВ-III как минимум на полгода. Кремль также призвал обе стороны «добровольно ограничить количество вооружений, предусмотренное договором, хотя бы на год после его завершения». Однако неясно, как это будет контролироваться без механизмов инспекции, предусмотренных оригинальным договором.

Белый дом пока не подтверждает достижение какого-либо временного соглашения. «Не по моей информации», – сказала пресс-секретарь Каролин Левитт, отвечая на вопросы о переговорах. Бывший президент Дональд Трамп заявил: «Вместо продления СНВ-III, мы должны разработать новый, улучшенный и модернизированный договор, который прослужит долго», но не исключил временных мер.

Эксперты отмечают, что в отсутствие формального соглашения у США появляется возможность пересмотреть структуру ядерных сил впервые за десятилетия. Это может привести к увеличению числа боеголовок на действующих МБР и БРПЛ, а также к возвращению ядерного вооружения на B-52, чему недавно дал «зелёный свет» новый бюджет на 2025 год. Хотя это требует значительных затрат и модернизации, в Конгрессе не исключают расширения заказа на новейшие бомбардировщики B-21 Raider и другие системы.

Эксперты полагают, что эти изменения могут повлиять на стратегический баланс, учитывая развитие новых ядерных возможностей в России и Китае. Последний резко наращивает свой ядерный арсенал и, по оценкам США, к 2035 году может достичь паритета с Россией и США по количеству боеголовок. Вашингтон настаивает на включении Китая в будущие соглашения по контролю над вооружениями, однако Пекин пока отвергает эти предложения.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал окончание действия СНВ-III «серьёзным моментом для международного мира и безопасности». Будет ли достигнуто новое долговременное соглашение с участием США, России и, возможно, Китая – пока неизвестно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ.

Путин сделал шаг навстречу США своим предложением по ДСНВ.