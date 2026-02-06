Медведев: Европа загнала себя в ловушку отказом от российского газа

Tекст: Вера Басилая

Европа оказалась в критической зависимости от США после отказа от российских энергоносителей, написал Медведев в Max.

По его словам, Евросоюз «в антироссийском приступе олигофрении» не осознает, в какую «чудовищную ловушку» сам себя загнал.

Медведев отметил, что теперь роль ключевого поставщика энергоресурсов для Европы займет Вашингтон, который, по его мнению, будет диктовать Брюсселю свои условия. Он подчеркнул, что за расширение энергетического содействия США будут требовать не только деньги, но и выполнение своих политических требований.

По мнению Медведева, зависимость Европы от американского газа приведет к тому, что европейские страны будут вынуждены следовать указаниям Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европейский союз сталкивается с деиндустриализацией из-за отказа от российских энергоносителей.

