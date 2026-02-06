В России создали вакцину от гриппа с быстрой модификацией

Российские ученые разработали мРНК-вакцину против гриппа с быстрой модификацией

Tекст: Мария Иванова

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали мультивалентную вакцину от гриппа на основе мРНК, которую можно оперативно модифицировать в течение эпидемического сезона в зависимости от актуального штамма вируса, сообщил директор института Владимир Коваль на пресс-конференции в Новосибирске.

По словам Коваля, основное преимущество мРНК-вакцин заключается в их гибкости и скорости разработки по сравнению с традиционными препаратами, передает ТАСС.

Технология позволяет быстро адаптировать состав вакцины: «Это платформенное решение, и возможно через две недели создать новую вакцину в зависимости от штамма», – заявил ученый.

В классической практике формула вакцины определяется Всемирной организацией здравоохранения на основе прогноза по штаммам, однако при изменении штамма в разгар эпидемии фармзаводы не могут быстро изменить препарат. Новый подход на основе мРНК позволяет решить эту проблему, подчеркнул Коваль.

Он добавил, что мРНК является мощным иммуностимулятором, и для снижения силы иммунного ответа применяются модифицированные нуклеотиды, разработка которых ведется в институте. Сейчас созданная вакцина уже предлагается фармацевтическим компаниям для внедрения в производство.

Накануне стало известно, что российские ученые разрабатывают вакцину против лихорадки чикунгунья.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о завершении испытаний вакцины против ротавирусной инфекции.

Между тем в Федеральном медико-биологическом агентстве планируют запустить новую вакцину от менингококка к 2027 году.