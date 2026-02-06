В США запустили платформу TrumpRx для покупки лекарств со скидкой

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Financial Times, новый сервис предлагает более 40 препаратов, включая средства для похудения и лечения бесплодия от компаний Novo Nordisk, Eli Lilly и EMD Serono. Также доступны лекарства от AstraZeneca и Pfizer, а в будущем список обещают расширить.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил: «Десятки популярных лекарств доступны уже сегодня – это только начало. Вы сэкономите целое состояние». Запуск платформы связан с инициативой снизить расходы граждан на лекарства перед ноябрьскими выборами.

Все пять фармкомпаний в прошлом году согласились снизить цены на свою продукцию в США в обмен на отсрочку тарифов и ускоренное рассмотрение новых препаратов в FDA. Однако производители сообщили, что переговоры с Трампом уже негативно сказались на их продажах: Pfizer снизила прогноз выручки на 2026 год, а Novo и Lilly признали падение продаж из-за новых цен на препараты для похудения.

В Novo Nordisk отметили, что благодаря TrumpRx пациенты получат больший доступ к препаратам Ozempic и Wegovy, включая новую таблетированную форму. Lilly добавила, что её средства от ожирения и инсулин также появятся на платформе.

Одновременно продолжается ценовая война на рынке препаратов для снижения веса: телемедицинская компания Hims & Hers предложила версию Wegovy за 49 долларов в месяц против 149 долларов у Novo. На это Novo пригрозила судебным иском, обвинив конкурента в незаконной массовой компоновке и угрозе безопасности пациентов.

На TrumpRx также можно приобрести препараты для ЭКО от EMD Serono, которая ранее заключила ценовое соглашение с Трампом. Компания заявила о снижении стоимости стандартного курса ЭКО на 84%. Глава EMD Serono Мигель Фернандес Алькальде подчеркнул, что каждая мера по удешевлению лечения существенно помогает пациентам.

Ранее в США сеть супермаркетов Costco начала продавать препараты для снижения веса Ozempic и Wegovy по сниженной цене – 499 долл. за месячный курс для членов клуба.