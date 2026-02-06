Польша возмутилась «поучениями» от посла США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Роуз написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) о прекращении любых контактов с Чажасты из-за его «оскорбительных и необоснованных выпадов» против Дональда Трампа, передает Politico.

Причиной стало заявление Чажасты, что Трамп не заслуживает Нобелевской премии мира, а также его слова о том, что президент США неуважительно относился к Польше как союзнику, критикуя ее вклад в войну в Афганистане и подрывая работу ООН и ВОЗ.

Реакция американского дипломата вызвала ответ премьер-министра Польши Дональда Туска, который подчеркнул в X: «Союзники должны уважать, а не поучать друг друга. По крайней мере, так мы понимаем партнерство здесь, в Польше». В ответ Роуз заявил, что считает Туска «образцовым союзником», и выразил уважение, однако настаивал на недопустимости оскорблений в адрес Трампа.

Позже, реагируя на критику польских пользователей, посол допустил возможность вывода американских солдат и техники из страны. Это заявление усилило напряженность и показало разногласия внутри польской элиты в отношении США. Опросы показывают, что 72% поляков негативно оценивают политику Трампа, несмотря на традиционно высокий уровень поддержки США в Польше.

