Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Tекст: Мария Иванова

Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет, передает РИА «Новости». Информацию подтвердили в правоохранительных органах, отметив, что формальный запрет был введен 30 января.

Как сообщил источник агентства, «въезд в страну запрещен на 50 лет». Против Сабурова было принято соответствующее решение на основании соображений национальной безопасности.

В правоохранительных органах также пояснили, что запрет на въезд связан с необходимостью соблюдения российского законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Сабуров является гражданином Казахстана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе в Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова.

В 2025 году Сабурова задерживали в аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков миграционного учета.