Австралия и Индонезия договорились о защите от Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подписание нового соглашения по безопасности между Австралией и Индонезией состоялось в пятницу, сообщает Bloomberg.

Президент Индонезии Прабово Субианто на церемонии заявил, что договор «отражает решимость обеих стран тесно сотрудничать в обеспечении национальной безопасности и вносить вклад в мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе».

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе отметил, что «не существует более важной для Австралии страны, чем Индонезия», и охарактеризовал новый договор как отражение «дружбы, партнерства и глубокого доверия» между государствами.

С момента прихода к власти в 2022 году австралийское правительство подписало ряд соглашений в области обороны, полиции и помощи с государствами Тихоокеанского региона, чтобы усилить свои позиции и ограничить влияние Китая в регионе, пишет Bloomberg. В прошлом году Австралия заключила аналогичное соглашение с Папуа – Новой Гвинеей, а в январе этого года премьер посетил Восточный Тимор, где договорился о новой поддержке.

Согласно совместному заявлению, суверенный фонд Индонезии Danantara также рассмотрит возможность совместных инвестиций в Австралии, включая критически важные минеральные отрасли.

Эксперт Сэм Роггевин подчеркнул, что Индонезия занимает особое место из-за своих размеров и традиционной политики невмешательства, а новое соглашение поможет поддерживать хорошие отношения с Австралией по мере роста экономики Индонезии. Он также отметил, что интересы Индонезии и амбиции Китая в регионе могут все чаще сталкиваться, в том числе из-за разногласий по Южно-Китайскому морю. По мнению эксперта, соглашение с Австралией усилит обороноспособность Индонезии на фоне растущего влияния Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай заявил, что создание блока AUKUS противоречит целям ДНЯО.

Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран AUKUS в Австралии.