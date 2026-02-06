Ученые опровергли миф о недавнем появлении городских комаров

Опровергнут миф о недавнем появлении городских комаров

Tекст: Мария Иванова

Международная команда учёных с участием специалистов Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН установила, что городские комары начали адаптироваться к жизни рядом с человеком задолго до индустриальной эпохи, сообщает РИА «Новости». Эксперты провели геномный анализ так называемого лондонского подземного комара (Culex pipiens форма molestus) и выяснили, что его эволюция началась более тысячи лет назад, вероятнее всего в районах Средиземноморья или Ближнего Востока.

Анализ включал изучение полных геномов около 350 образцов комаров из 77 разных популяций Европы, Северной Африки и Западной Азии. Такой масштабный подход позволил реконструировать эволюционную историю вида и опровергнуть гипотезу о недавнем появлении городской формы комара в подземных сооружениях последних двух столетий.

Как пояснил младший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Дмитрий Карагодин, ранее считалось, что комары резко эволюционировали сразу после появления метро, однако данные исследования свидетельствуют о более древнем разделении. Современная городская форма комара отделилась от своей «родственницы» примерно от одной до десяти тысяч лет назад.

Сначала комары адаптировались к жизни в густонаселённых поселениях людей, а уже с появлением подземной инфраструктуры смогли быстро занять новые экологические ниши – подвалы, хранилища и метро. По словам Карагодина, появление подземных сооружений всего лишь дало возможность уже адаптированным комарам быстро распространиться и закрепиться в новых условиях, а не стало причиной их мгновенной эволюции.

Напомним, в прошлом году ученые в Исландии впервые обнаружили комаров.

В 2020 году специалисты зафиксировали появление комаров в Антарктиде.