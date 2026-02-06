ФСБ задержала хабаровчанина за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала жителя Бикина за передачу данных о военных частях Украине

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровском крае 48-летнего мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, передает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный собирал и передавал украинской стороне данные об участниках спецоперации на Украине, а также информацию о расположении и уровне защищенности воинских частей в регионе.

В ведомстве уточнили: «Федеральной службой безопасности на территории Хабаровского края по подозрению в государственной измене в форме шпионажа пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1977 года рождения». По информации ФСБ, задержанный через мессенджер Telegram связывался с представителем запрещенного в России военизированного объединения, действующего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

Следствие считает, что мужчина по заданию куратора организовал сбор и передачу данных о бойцах, участвующих в СВО, об объектах военной инфраструктуры и их защищенности. Эти сведения могли быть использованы против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности страны.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ – «государственная измена в форме шпионажа». Ему грозит до пожизненного лишения свободы, сейчас он помещен под стражу. Как отмечают в ФСБ, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

ФСБ еще раз напомнила о высокой активности украинских спецслужб по поиску исполнителей терактов и диверсий, подчеркнув, что все лица, оказавшие содействие противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

