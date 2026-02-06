Актриса Железняк рассказала о самочувствии

Актриса Железняк сообщила о хорошем самочувствии

Tекст: Дарья Григоренко

«Все в порядке», – сказала она, однако не стала уточнять, действительно ли ей требовалась экстренная помощь медиков, передает ТАСС.

Ранее СМИ писали, что ночью актрисе стало плохо – она жаловалась на высокое давление и боли в груди. Сообщалось, что врачи оказали Железняк помощь, однако от госпитализации она отказалась.

Олеся Железняк родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Она известна ролями в театре, кино, на телевидении, а также как певица и ведущая. Зрители знают ее по сериалам и фильмам «Моя прекрасная няня», «Сваты», «Восемь первых свиданий», «Няньки», «СидЯдома» и «Баба Яга спасает мир».

В январе Железняк, известная патриотической позицией по спецоперации, отметила, что поддерживает связь с родственниками на Украине, предпочитая не затрагивать «сложные темы».