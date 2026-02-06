  • Новость часаПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники в Россию
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    6 февраля 2026, 09:39 • Новости дня

    Ученые сообщили о приближении группы солнечных пятен № 4366 к рекорду

    Tекст: Мария Иванова

    Группа солнечных пятен 4366 остановилась в шаге от обновления рекорда активности XXI века, уступив области 3664 всего две вспышки уровня M или X.

    Группа солнечных пятен под номером 4366 вплотную приблизилась к рекорду вспышечной активности на Солнце за весь XXI век, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Для обновления рекорда этой области не хватает всего двух вспышек класса M или X – на данный момент первенство принадлежит области 3664.

    Однако, как отмечают ученые, около 22 часов по московскому времени 5 июня активный центр 4366 полностью прекратил продуцировать солнечные вспышки. Все зафиксированные после этого времени события связаны уже с другими группами пятен на Солнце, что видно на графике рентгеновской активности.

    Авторы сообщения с иронией обращают внимание на совпадение номеров: в графике фигурируют только цифры 3, 4 и 6, что может заинтересовать тех, кто увлекается символикой чисел.

    Напомним, что солнечные вспышки могут вызывать геомагнитные бури на Земле и влиять на работу спутниковой связи.

    Напомним, накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    5 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

    Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

    В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

    Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    5 февраля 2026, 08:19 • Новости дня
    Рыбопромысловые суда России полностью перешли на спутники «Гонец»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские рыбопромысловые суда полностью перешли на спутниковую систему «Гонец» для передачи данных о местоположении, заменив британские решения.

    Все суда рыбопромыслового флота России оснащены российскими спутниковыми системами «Гонец», сообщает ТАСС.

    На данный момент «Гонцами» оборудованы 900 судов – это 100% судов, участвующих в промысле сейчас. Еще 135 судов получат оборудование во втором полугодии 2026 года.

    С 1 января 2026 года станции «Гонец» стали основными техническими средствами контроля на российских рыбопромысловых судах. Александр Михайлов, глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи, отметил: «Позиции передаются в штатном режиме за редким исключением, когда судно попадает в зону действия сильных внешних помех, что может иметь место в районе портов по независящим от системы «Гонец» причинам. О таких случаях нам известно, все обращения капитанов и судовладельцев оперативно отрабатываются».

    Использование британских спутниковых станций «Инмарсат» на таких судах в России прекращено в соответствии с приказом Минсельхоза. Теперь отраслевые предприятия для передачи данных о местоположении судна применяют российские системы «Гонец», «Ямал» и «Экспресс». Новый порядок оснащения распространяется на суда валовой вместимостью более 80 тонн и мощностью двигателя более 55 кВт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рыбопромысловый флот России с 2026 года перешел на использование отечественных спутников.

    Ростех разработал специальные спутниковые трекеры для работы в Арктике.

    В России впервые использовали спутник для управления дроном.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    6 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Ученый объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Ученый Белов объяснил, почему Балтийское море начало замерзать

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивые морозы, продолжающиеся в Калининградской области более месяца, привели к образованию прибрежного льда на Балтийском море протяженностью свыше 100 метров на мелководье, сообщил научный сотрудник научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Балтийское море начало покрываться льдом из-за месяца устойчивых морозов, рассказал научный сотрудник центра «Геоэкология и морское природопользование» БФУ имени Канта Николай Белов.

    Он сообщил: «Низкие температуры в течение последнего месяца и сильные морозы. Припай или прибрежный лед превратился в то, что мы сейчас уже называем, как любят говорить, море замерзло. Да, Балтийское море начало замерзать».

    По его словам, процесс идет неравномерно: на мелководье возле Пионерского лед простирается более чем на 100 метров, а в районах Светлогорска и Зеленоградска, где глубже и сильнее ветер, ледяная полоса заметно короче, передает РИА «Новости».

    Белов отметил, что подобные явления происходят не впервые: «Хотя говорят, что море замерзает впервые за много лет, на самом деле нет. В прошлом году, пять лет назад море замерзало. Но, может быть, не настолько сильно».

    Напомним, в феврале у берегов Крыма обнаружили аномальный айсберг.

    Синоптики ранее назвали регионы с отрицательной аномалией температуры.

    Между тем в прошлом году Каспийское море установило рекорд по снижению уровня воды.

    5 февраля 2026, 12:34 • Новости дня
    В ИКИ заявили о равной значимости Луны и Арктики для России

    Научный руководитель ИКИ РАН Зеленый заявил о равной значимости Луны и Арктики

    Tекст: Мария Иванова

    В течение ближайших семи-восьми лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика, учитывая перспективу использования лунных ресурсов, заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

    Стратегическое лидерство России на Луне имеет такое же значение для страны, как и первенство в Арктическом регионе, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый на форуме «Робототехника, интеллект машин и механизмов».

    По его словам, в ближайшие семь-восемь лет станет ясно, что доступ к лунным ресурсам окажет решающее влияние на мировой паритет, передает ТАСС.

    Зеленый подчеркнул, что особый интерес к Луне обусловлен наличием редкоземельных металлов, таких как железо и алюминий. При этом он отметил: «Для человека Луна – это радиация, отсутствие магнитного поля, малая гравитация и громадные перепады температур. Конечно, здесь будущее за роботами». Зеленый добавил, что именно автоматизированные технологии позволят развивать лунные программы в условиях высоких рисков для человека.

    В мае 2025 года «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о строительстве электростанции для Международной научной станции на Луне. В «Роскосмосе» подчеркнули, что станция станет площадкой для фундаментальных космических исследований и отработки технологий длительной беспилотной эксплуатации, с перспективой дальнейшего присутствия человека на Луне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Россия объявила о планах запустить автоматическую станцию «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году.

    В конце прошлого года «Роскосмос» выбрал участок для строительства будущей лунной базы. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

    5 февраля 2026, 05:33 • Новости дня
    Глава РАН Красников объяснил причины аномалий кометы 3I/ATLAS

    Tекст: Катерина Туманова

    Поведение межзвездной кометы 3I/ATLAS стало предметом обсуждения из-за того, что объект не подвергался воздействию солнечного ветра, в отличие от обычных комет, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    «Сейчас было много шума, были смелые заявления относительно кометы 3I/ATLAS. Кометы нашей солнечной системы – у них понятные орбиты, потому что они уже не первый раз вращаются вокруг Солнца, у них уже давно поверхность «вылизана» солнечным ветром. А комета 3I/ATLAS была не из нашей солнечной системы и потому не подвергалась сильному воздействию нашего Солнца», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам главы РАН, именно этим объяснялись аномалии в поведении кометы – изменения скорости вращения и цвета. С научной точки зрения все эти явления объяснимы, несмотря на ажиотаж, вызванный слухами о якобы инопланетном происхождении объекта.

    Красников добавил, что подобные сенсации не имеют под собой оснований, так как учёным хорошо известны орбита и характеристики кометы, которая сейчас уходит к Юпитеру и вскоре покинет солнечную систему.

    НАСА ранее сообщило, что телескоп «Хаббл» зафиксировал комету 21 июля 2025 года на расстоянии 450 млн км от Земли. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков отверг версии о неестественном происхождении объекта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комета 3I/ATLAS 19 декабря 2025 года прошла на расстоянии 268 млн 918 тыс. км от Земли. Яркость кометы 3I/ATLAS, которую приняли за корабль инопланетян, со временем уменьшилась примерно на треть. Между тем анализ радиосигналов от кометы 3I/ATLAS подтвердил ее естественное происхождение. Учёный объяснил отсутствие хвоста у кометы 3I/ATLAS.

    5 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Синоптик Гидрометцентра назвала день ослабления морозов в столичном регионе

    Синоптик Макарова назвала день ослабления морозов в столичном регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский регион в пятницу, 6 февраля, ощутит ослабление морозов, так как температура будет варьироваться в диапазоне от –11 до –13 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    «Нас ждет ослабление морозов в пятницу. Температура минус 11-13. И это связано с тем, что меняется характер погоды, атмосферное давление падает, с запада приближается атмосферный фронт с облаками», – рассказала она ТАСС.

    Макарова уточнила, что будет пасмурно, местами пройдёт небольшой снег, что, по словам синоптика, будет переноситься тяжелее, чем солнечные дни при –20.

    «Поскольку мы не будем видеть солнце, то и ветер поднимется, потепления мы, конечно, ещё не заметим», – сообщила представитель Гидрометцентра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду Москва пережила самую холодную ночь с начала зимы. Сообщалось что в феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений.

    Между тем Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе.


    5 февраля 2026, 08:55 • Новости дня
    Ученые предупредили о начале магнитной бури на Земле

    На Земле начались магнитные бури, зафиксированы северные сияния

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне высокой солнечной активности на планете зафиксированы магнитные бури, сопровождающиеся мощными северными сияниями над Канадой и США.

    Магнитная буря началась на Земле, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Сейчас ученые характеризуют её как слабую (уровень G1), однако в течение суток возможно усиление до средней или даже сильной (уровни G2-G3). Эксперты отмечают, что бури такого масштаба фиксируются впервые за несколько месяцев.

    «Причина текущих возмущений – это общая реакция магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца», – сообщили в лаборатории. Основной спусковой механизм – прохождение края облака плазмы, выброшенного во время вспышки X8.1 на Солнце 2 февраля, которая стала крупнейшей за последние полтора года.

    В данный момент в ночной зоне западного полушария наблюдаются сильные полярные сияния максимальной интенсивности, особенно над Канадой и северными регионами США. Яркое свечение вызвало повышенный интерес у жителей этих территорий. Ожидается, что через примерно 10 часов ситуация на территории России станет более понятной, когда линия раздела дня и ночи дойдет до Европейской части страны.

    Напомним, накануне ученые предупредили о приближении к Земле слабых магнитных бурь.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    5 февраля 2026, 07:04 • Новости дня
    Москвичам пообещали снег с пятницы по понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небольшой снег пройдет в московском регионе с пятницы по понедельник, высота снежного покрова может вырасти на 4 см, рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    По ее словам, с пятницы по понедельник в московском регионе ожидаются осадки в виде небольшого снега, передает ТАСС. Макарова пояснила, что за этот период снежный покров может увеличиться на два-четыре сантиметра.

    По словам Макаровой, снежные осадки будут наблюдаться ежедневно, но их интенсивность останется незначительной: «Да, можно говорить об увеличении снежного покрова, но каждый день небольшой снег. И это порядка двух-четырех сантиметров за эти дни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в столице увеличили число дорожно-транспортных происшествий почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов в Подмосковье.

    Специалисты прогнозируют дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.

    6 февраля 2026, 10:29 • Новости дня
    Полковник Матвийчук перечислил главные сложности ведения боевых действий зимой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суровые погодные условия осложняют маскировку бойцов и выводят из строя западную бронетехнику из-за замерзания технических жидкостей, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    Холодное время года требует дополнительного утепления личного состава, что увеличивает габариты военнослужащих и затрудняет их передвижение, пояснил Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

    Объемная экипировка превращает бойцов в удобные мишени для снайперов противника.

    Особое внимание зимой уделяется инженерному оборудованию позиций и пунктам обогрева. Использование обычных дровяных печей демаскирует укрытия дымом, поэтому необходимо применять специальные устройства для его поглощения, чтобы избежать ударов по блиндажам.

    Эксперт подчеркнул, что российские войска используют незамерзающее арктическое топливо и спецсмазки, тогда как иностранные машины часто не выдерживают морозов.

    «Были случаи, когда западные кураторы Киева поставляли танки, в том числе Abrams, которые замерзали, не могли двигаться, стрелять и превращались в неподвижную цель», – отметил он.

    Помимо технических проблем, низкие температуры оказывают сильное давление на психику военных. Длительное нахождение в засадах или на наблюдательных пунктах на морозе становится тяжелым испытанием для человеческого организма.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как сильные морозы влияют на ход боевых действий в ходе СВО, а также почему украинские формирования оказались наиболее уязвимы к холодам.

    5 февраля 2026, 14:27 • Новости дня
    Глава РАН заявил о возможности предсказать космические катастрофы

    Глава РАН Красников рассказал о возможности предсказать космические катастрофы

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты способны заранее выявлять опасные для планеты крупные космические объекты, однако обнаружение мелких тел, подобных Челябинскому метеориту, остается сложной задачей, отметил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Российские ученые способны заранее предсказывать опасные для Земли крупные космические катаклизмы, утверждает президент Российской академии наук Геннадий Красников, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что вероятность обнаружения объекта во многом зависит от его размера – чем больше тело, тем легче его заранее заметить и оценить угрозу.

    Красников пояснил: «Все зависит, во-первых, от размера этих объектов. Конечно, чем меньше размеры, тем сложнее их найти. Но тем и вреда от них меньше. Большие объекты, конечно, мы можем заранее видеть, и от них больше всего исходит опасности. Это большая проблема – зондировать все космическое окружение Земли». Он добавил, что, например, большие кометы астрономы способны выявить заблаговременно.

    В то же время система раннего обнаружения мелких космических тел, подобных Челябинскому метеориту, пока далека от совершенства. Президент РАН подчеркнул, что такие объекты способны причинить лишь локальный вред, но не представляют угрозы для планеты в целом.

    Вспоминая падение Челябинского метеорита диаметром почти 20 метров 15 февраля 2013 года, Красников напомнил, что тогда пострадали свыше 1,6 тыс. человек, из которых 52 были госпитализированы, однако обошлось без жертв. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, за последние десятилетия около десяти метеоритов схожего с Челябинским размера упали в безлюдных районах, а меньшие объекты встречаются намного чаще и фиксируются службами ежедневно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в шутливой форме назвал межзвездную комету 3I/ATLAS секретным оружием России.

    Межд тем разведслужбы НАТО выразили опасения по поводу разработки Россией оружия против спутниковой группировки Starlink Илона Маска.

    6 февраля 2026, 12:51 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца

    ИКИ РАН зафиксировал сильный взрыв в активном центре на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    На обратной стороне Солнца зафиксирован мощный взрыв, однако ученые считают, что потенциально опасный активный центр вскоре прекратит существование.

    Мощный взрыв был зафиксирован на обратной стороне Солнца, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, он произошел в активном центре, который, скорее всего, не доживет до момента, когда станет видимым с Земли.

    Как отмечают специалисты, сейчас активные центры на Солнце существуют примерно неделю. К Земле через несколько дней могут выйти только «обломки» – остаточные явления, не представляющие угрозы.

    Область 4366, находящаяся напротив Земли, имеет примерно сутки, чтобы накопить энергию для еще одного всплеска, либо затухнуть окончательно. «Бензин кончился», – подчеркнули в лаборатории, добавив, что ситуация не вызывает беспокойства.

    Ранев пятницу ученые сообщили, что группа солнечных пятен № 4366 может стать самой большой за последние 11 лет.

    накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    4 февраля 2026, 11:15 • Новости дня
    Ученые предупредили о приближении в Земле слабых магнитных бурь

    ИКИ РАН сообщил о слабых магнитных бурях на Земле в четверг

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни Землю могут затронуть слабые магнитные бури из-за всплеска солнечной активности, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    К Земле в четверг начнут поступать первые возмущения, связанные с недавним всплеском солнечной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Несмотря на то, что за первые три дня февраля на Солнце зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около пятидесяти вспышек уровня M, магнитные бури на планете пока ожидаются слабыми.

    Ученые объясняют это тем, что солнечные активные зоны только накануне вышли в геоэффективную область, и Землю затронут лишь края ранее ушедших выбросов плазмы. Основная масса солнечного вещества пройдет мимо Земли, что снижает вероятность серьезных последствий для нашей планеты.

    Во вторник на Солнце впервые за последние дни произошла мощная вспышка класса X, но она не сопровождалась выбросом плазмы. В связи с этим, первый из четырех дней прямого воздействия активных зон на Землю прошел без угроз для планеты.

    Особое внимание специалистов сейчас приковано к области 4366, которая продолжает увеличиваться в размерах и накануне превысила отметку в 1 тыс. миллионных долей полусферы – этого показателя в текущем цикле достигали лишь пять групп пятен. Лидером остается группа 3664, вызвавшая в мае 2024 года единственную за двадцать лет магнитную бурю высшего, пятого уровня.

    В зоне максимальных рисков для Земли область 4366 останется еще около трех суток, отмечают в лаборатории.

    Напомним, за предыдущие сутки активная область на Солнце установила рекорд по количеству вспышек.

    Ученые ранее заявили о «стерильности» вспышки Х8.1 на Солнце.

    6 февраля 2026, 06:02 • Новости дня
    Синоптик Позднякова спрогнозировала раннюю весну в Крыму и на Кавказе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В нескольких южных регионах России весеннее тепло придет уже в последней декаде текущего месяца, несмотря на обилие снега, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    Ранняя весна ожидается на Северном Кавказе и Крымском полуострове, где значительное потепление начнется уже в последних числах февраля, сказала Позднякова РИА «Новости».

    Она отметила, что на Северном Кавказе в конце февраля бывают «окна тепла», когда там даже производят сев холодостойких культур.

    Эксперт отметила, что в этом году в указанных районах выпало много осадков, однако грядущее потепление растопит часть снежного покрова. По словам специалиста, март на южном побережье и в Крыму может стать по-настоящему весенним.

    Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в Москве и Подмосковье с пятницы по понедельник ожидается небольшой снег.

    6 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Глава РАН Красников: Россия планирует построить АЭС на Луне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Возведение ядерного источника энергии включено в долгосрочный план освоения спутника Земли для обеспечения бесперебойной работы базы, заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников.

    Проект необходим из-за сложностей с электричеством, пояснил Красников в интервью РИА «Новости».

    «Дело в том, что на Луне, в отличие, скажем, от Марса, есть большие проблемы с точки зрения энергоснабжения», – указал собеседник.

    Ученый пояснил, что лунная ночь длится около двух земных недель, поэтому солнечные батареи не справятся с выработкой энергии. По его словам, для круглосуточной работы базы и крупных роботов самым перспективным вариантом остается ядерный источник.

    Красников добавил, что академия работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Текущий утвержденный план действий охватывает период только до 2036 года.

    Ранее Канада решила выделить финансирование на разработку ядерного реактора на низкообогащенном уране, который в перспективе планируется доставить на Луну для миссий программы Artemis.

    Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый отмечал, что в ближайшие семь-восемь лет Луна может стать для России не менее значимой областью соперничества и освоения, чем Арктика.

    4 февраля 2026, 12:05 • Новости дня
    В Роскосмосе объявили о начале набора в новый отряд космонавтов

    Глава Роскосмоса утвердил старт отбора кандидатов в новый отряд космонавтов

    Tекст: Мария Иванова

    Центр подготовки космонавтов при участии РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН начал прием заявок для нового отбора в отряд космонавтов.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов утвердил проведение нового конкурса по отбору в отряд космонавтов, передает Telegram-канал Роскосмоса.

    Конкурс организует Центр подготовки космонавтов совместно с представителями РКК «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.

    В сообщении отмечается: «Если вы мечтаете своими глазами увидеть Землю из космоса, полететь к другим планетам и наконец исполнить свою мечту – подайте заявку на открытый конкурс».

    В ближайшее время Роскосмос представит подробности о порядке отбора, необходимых документах, требованиях к кандидатам и вступительных испытаниях по физической и психологической подготовке. Также будет объявлен список действующих космонавтов, которые прошли через подобный конкурс ранее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января Роскосмос сообщил о готовности Андрея Федяева к полету на корабле Crew Dragon.

    Роскосмос ранее рассказал о перегрузках, которые испытывают космонавты при спуске с Международной космической станции.

    Космонавты Роскосмоса испытали новую страховочную систему для работы за пределами МКС.

