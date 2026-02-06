NBC: США не определились с целями военной операции против Ирана

Tекст: Вера Басилая

По информации NBC News, президент Дональд Трамп не дал четких указаний относительно задач, которые должны ставиться перед американскими войсками. Представители администрации подчеркнули, что внутри Белого дома отсутствует единое мнение о возможных целях военного вмешательства и о роли Вашингтона в ситуации вокруг Ирана, передает ТАСС.

Как ожидается, в пятницу в Омане состоятся переговоры по ядерной программе Тегерана с участием делегаций США и Ирана. Иранскую сторону возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

26 января Дональд Трамп сообщил о направлении «огромной армадой» американских ВМС к берегам Исламской республики и выразил надежду на достижение справедливого соглашения, предусматривающего отказ Тегерана от ядерного оружия.

Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном.

США призвали своих граждан срочно покинуть Иран.

Напомним, глава иранского МИД Аббас Аракчи отправился в Оман для переговоров по ядерной программе. Туда уже прибыл самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.