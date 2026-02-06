  • Новость часаПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Имущество разработчика системы бронирования Leonardo потребовали передать РФ
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники в Россию
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    6 февраля 2026, 09:03 • Новости дня

    Посол России заявил о росте напряженности в Арктике из-за действий Дании

    Посол России Барбин заявил о росте напряженности из-за затягивании НАТО в Арктику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дания, активно вовлекая НАТО в дела Арктики, в том числе на территории Гренландии, способствует усилению конфронтации в регионе, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

    По его словам, действия Копенгагена проходят под лозунгом противостояния «российской угрозе», однако на деле приводят не к укреплению, а к ослаблению безопасности и росту военной напряженности на севере, передает РИА «Новости».

    Ранее Дания на фоне обсуждения будущего Гренландии призвала страны НАТО уделить приоритетное внимание Арктике и получила поддержку альянса в этом вопросе.

    В январе Bloomberg сообщило, что на фоне угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, власти Канады намерены уже в следующем месяце открыть консульство на этом острове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава арктического командования вооруженных сил Дании Серен Андерсен отметил, что его внимание сосредоточено на России как главном источнике риска для Гренландии, нежели со стороны США.

    4 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Россия сделала предупреждение НАТО относительно действий у российских границ

    Жданова: Россия примет меры для нейтрализации угроз НАТО

    Россия сделала предупреждение НАТО относительно действий у российских границ
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ, подчеркнув гарантии национальной безопасности, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны, заявила Жданова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Россия как ответственная мировая держава последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Жданова отметила, что прямые риски и угрозы, создаваемые альянсом, неизбежно учитываются в российском военном строительстве и оборонном планировании.

    Дипломат подчеркнула, что безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена, и необходимые меры уже принимаются и будут приниматься. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    5 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России

    WSJ: Смоделированные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России

    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные учения, моделирующие конфликт между Россией и НАТО в Литве, завершились победой Москвы, пишет The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, «в ходе штабных военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 тыс. военнослужащих», передает РИА «Новости».

    Сценарий учений предполагал, что Россия объявила о создании гуманитарного коридора в Калининград и провела операцию по захвату литовского города Марьямполе, который имеет стратегическое значение как транспортный узел. Как отмечается в материале, заявления Москвы о гуманитарной миссии оказались достаточными, чтобы США не стали инициировать применение 5-й статьи устава НАТО, предусматривающей коллективную оборону.

    В публикации говорится, что Германия заняла выжидательную позицию, а Польша, несмотря на мобилизацию войск, не решилась перебросить их через границу в Литву. Уже находящаяся в Литве немецкая бригада также не вмешалась в ход событий.

    Ранее в НАТО признали неготовность к долгой войне с Россией.

    Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    6 февраля 2026, 01:25 • Новости дня
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    @ Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Катерина Туманова

    Слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

    Президент Эстонии Алар Карис своими заявлениями о поддержке прямых переговоров между ЕС и Москвой вызвал резкую критику со стороны правительства одной из самых радикально настроенных по отношению к России стран Евросоюза, пишtт Bloomberg.

    На пресс-конференции в Таллине 5 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что прямые переговоры с Россией «неуместны», добавив, что «в случае с Россией работает только давление». По его мнению, слова Кариса о неучастии Евросоюза в переговорном процессе по Украине ошибочно, указав, что ЕС продолжает контактировать с Киевом.

    По мнению издания, несмотря на то, что пост президента Эстонии символический, отрицательная реакция на предложение Карис отражает распространенное беспокойство в прибалтийских странах, где идея возобновления диалога с Россией стала табу.

    Напомним, помимо инициативы о возобновлении контактов с Москвой Карис допустил временный отказ Киева от территориальных претензий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, политики в Латвии и Эстонии выступили за прямые переговоры с Россией. Захарова объяснила инициативу прибалтийский стран сесть за стол переговоров с Россией усталостью от сидения «под столом».

    Германский политолог Александр Рар объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – указал Рар.

    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    5 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой

    Политолог Рар: Европа с инициативой переговоров с Россией бежит за уходящим поездом

    Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой
    @ Tartu PM/Scanpix Baltics/Reuters Connect

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе нарастает дипломатическая активность вокруг украинского урегулирования, но единства в подходах пока нет, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее советник Эммануэля Макрона, по информации СМИ, совершил визит в Москву, а Латвия и Эстония выступили за прямые переговоры с Россией.

    «Все больше европейских политиков начинает понимать, что победы Украины на поле боя не случится, а значит, надо завершать конфликт и договариваться о мире. Европа сейчас намерена во что бы то ни стало поучаствовать в мирной дипломатии, ведь в противном случае договоренность будет достигнута без них. А им не хочется, чтобы судьбу системы безопасности решали только Россия и США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он указал, что на этом фоне происходит сразу несколько событий: лидеры Прибалтики, опасающиеся разлада внутри ЕС, «побежали за уходящим поездом»; Эммануэль Макрон активно заговорил о необходимости переговоров с Москвой, и его поддержала премьер Италии Джорджа Мелони; Фридрих Мерц исключил вступление Украины в Евросоюз к 2027 году и таким образом лишил Владимира Зеленского последнего козыря.

    «Вместе с тем, Европа не хочет терять Украину. И Брюссель, и Вашингтон готовы вкладывать большие деньги в восстановление страны», – добавил собеседник. По мнению эксперта, европейцы на вероятных переговорах с Россией попытаются «побороться за свои интересы». «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы в западной Украине, в частности под Львовом. В этом кровно заинтересованы прибалты», – детализировал Рар.

    Политолог отдельно обратил внимание на позицию Германии: «власти вместе с руководством Еврокомиссии по-прежнему выступают против контактов с Москвой, но при возможности выдвинут своего «кандидата» на переговоры, чтобы не оставить арену одному лишь Макрону». «Мерц будет соперничать с французским президентом за лидерство в дипломатии. Другое дело, что Берлин не хочет пока соглашаться с полной или частичной победой России, но понимание заканчивающихся сил на Украине преобладает», – пояснил аналитик.

    По его прогнозам, европейцы, в том числе и немцы, постепенно начнут процесс «спасения собственного лица». «Идут споры между политиками о кандидатуре переговорщика: кто из них настолько важный, компетентный и еще не утерял полностью связей с Кремлем. Между тем, Дональд Трамп с удовольствием наблюдает за этими процессами со стороны», – сказал спикер. А Зеленский в этой поворотной политике остается проигравшим, добавил он.

    «Как бы то ни было, позиция Москвы остается незыблемой: НАТО не может усиливать свое присутствие на границах РФ. Этот пункт будет главным на переговорах, и тут, как мне кажется, опять все зависит от американцев», – заключил Рар.

    3 февраля в Москву приезжал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. По информации источника Reuters, среди официальных лиц, с которыми виделся дипломат, был помощник президента России Юрий Ушаков. Целью встречи было налаживание диалога по ключевым вопросам, в том числе и по Украине.

    Ранее Эммануэль Макрон сообщил, что ведется подготовка к «возможному обмену репликами» с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фоне Рига и Таллин призвали к возобновлению диалога с Москвой. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Россией. Об этом политики сообщили в интервью Euronews.

    Карис отметил, что Европа запоздала с инициативой переговоров, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. Он подчеркнул, что, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    «Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем, а теперь переживаем, что нас нет [за столом переговоров]», — сказал эстонский лидер. Силиня также поддержала идею о переговорах, но заявила, что Европа по-прежнему должна оказывать давление на Россию. Она предложила на должность спецпосланника лидеров Германии, Франции или Британии.

    В середине января издание Politico сообщало, что среди возможных кандидатов на эту роль рассматриваются кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на заявление представителей Латвии и Эстонии. «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», – сказала она РИА «Новости».

    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами без исключения. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления лидеров европейских стран о необходимости диалога с Россией звучат несерьезно. «Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую … если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Европе, которая сама отказалась от мирных переговоров по Украине, понадобился свой спецпредставитель для контактов с Москвой и почему Стубб не годится на эту роль.

    5 февраля 2026, 10:14 • Новости дня
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финское руководство просит американских коллег воздержаться от приравнивания гарантий безопасности для Украины к статье 5 натовского устава, которая предусматривает коллективную оборону в случае атаки на одного из членов, пишут СМИ.

    Такая риторика может подорвать пункт о взаимной обороне, лежащий в основе Североатлантического альянса, считает финская сторона, пишет Politico.

    Финская сторона опасается, что подобные формулировки размоют границы ответственности блока.

    Финский министр иностранных дел Элина Валтонен на встрече с конгрессменами США подчеркнула необходимость создания «стены» между НАТО и обязательствами перед Украиной.

    Она также предостерегла от заключения «слабого» мирного соглашения, которое помешало бы Киеву защищаться. Глава ведомства также назвала Россию «долгосрочной стратегической угрозой».

    Неназванный финский чиновник пояснил позицию Хельсинки относительно поддержки Киева.

    «Цель Финляндии – обеспечить, чтобы Украина получила максимально возможные меры безопасности и гарантии в поддержку устойчивого и прочного мира», – сказал собеседник.

    Финляндия стала членом НАТО после начала спецоперации на Украине, протяженность общей границы этой страны с Россией составляет порядка 1,3 тыс. километров.

    Эксперты отмечают, что использование терминологии альянса вне его рамок может дать политические козыри оппозиции и спровоцировать Москву на проверку надежности западных гарантий.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии участвовали в учениях с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что западные страны готовятся к большой войне в Европе.

    4 февраля 2026, 13:06 • Новости дня
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности

    Депутат Колесник: Эстония выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям

    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    @ Politsei- ja Piirivalveamet

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эстония задержанием контейнеровоза Baltic Spirit с российской командой пытается доказать свою состоятельность. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что Таллин сфальсифицирует доказательства якобы контрабанды.

    «Таллин уже не в первый раз задерживает суда, которые идут в Россию или из нее. Одну из таких попыток в мае 2025 года сорвал российский истребитель Су-35», – напомнил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его оценкам, инцидент с Baltic Spirit имеет под собой преимущественно политические мотивы.

    «Эстония – маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей», – уточнил собеседник. Парламентарий допустил, что эстонцы могут сфальсифицировать доказательства.

    «Найти «контрабанду» не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное», – пояснил Колесник, не исключив, что в дальнейшем Таллин использует эту историю в своих интересах. «Эстония в последнее время выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям. Видимо, их наставляют партнеры из Британии. Но этот путь гибельный для республики», – предупредил он.

    Депутат подчеркнул, что у Москвы есть варианты ответа. «Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь», – отметил собеседник.

    На фоне инцидента он назвал правильным решением поднять вопрос о захвате судов в рамках «Группы двадцати», однако, оговорился парламентарий, европейские политики перестали понимать язык дипломатии. «Как бы то ни было, мы будем отстаивать свои интересы всеми способами», – заключил Колесник.

    Во вторник Эстония задержала у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских Островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. По данным ERR, оно зашло в эстонские воды для заполнения бункеров. На борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Власти прибалтийской республики подозревают, что контейнеровоз якобы использовался для контрабанды.

    Операцию по задержанию провели ВМС Эстонии совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента страны. Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

    Для посадки на Baltic Spirit K-Commando использовали вертолет из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26.

    Контейнеровоз Baltic Spirit не входит в так называемый теневой флот России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», – заявил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

    Грузовое судно длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлено в порт для более тщательной проверки. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», – добавил Аас.

    Отметим, задержание судов стало распространенной практикой. Так, в канун Нового года власти Финляндии задержали в Финском заливе грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. Оно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту находились 14 человек – граждане России, Грузии и Азербайджана.

    В середине января Франция захватила танкер с российской нефтью. Эммануэль Макрон прямо заявил, что причиной захвата танкера было стремление затруднить для России реализацию своих энергоресурсов и осложнить финансирование армии. В пятницу стало известно, что французский президент предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Париж вынужден освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Москва совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках «Группы двадцати» планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы. Он указал, что действия европейцев вызывают рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры.

    «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, власти Эстонии занимают третье место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    5 февраля 2026, 17:11 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    «Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
    @ Alicia Windzio/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.

    Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.

    Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.

    Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.

    Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.

    Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.

    На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.

    В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.

    Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.

    6 февраля 2026, 14:44 • Новости дня
    Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией

    Политолог Межевич: Власти Эстонии ссорятся из-за поиска выхода из украинской ловушки

    Политолог объяснил конфликт президента и премьера Эстонии из-за переговоров с Россией
    @ IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Президент Эстонии Алар Карис считает, что ресурсы республики на исходе, а потому следует попробовать выйти из украинской схемы. Премьер страны Кристен Михал придерживается иной позиции, потому что выживание возглавляемой им Партии реформ зависит от продолжения конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя спор между премьером и президентом республики из-за России.

    «Вопрос переговоров с Россией – лишь повод. Причина того, почему поругались «горячие эстонские парни», несколько глубже. Дело в том, что им надо выходить из украинской схемы, но они не знают, как это сделать с минимальными потерями», – отметил Николай Межевич, доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Он напомнил, что Эстония долгие годы позиционировала себя как участницу конфликта с Россией. «Таллин делал все возможное, чтобы усложнить русским жизнь, создать Москве максимум проблем. Одна из последних историй, в которой «отличались» эстонцы, – задержание судна с российским экипажем», – уточнил собеседник.

    «Однако с точки зрения президента республики Алара Кариса, ресурсы Эстонии на исходе, а потому следует попробовать аккуратно отойти от той политики, которая проводилась чуть ли не с 1991 года», – добавил политолог. Он указал на отличную от этого позицию премьера Кристена Михала, который возглавляет Партию реформ. Согласно социологическим исследованиям, рейтинг фракции – в районе 12-15%, заметил эксперт.

    «Партия создана на деньги Сийма Калласа, отца Каи Каллас. Реформисты зависят от конфликта финансово. То есть для них участие в нем – вопрос жизни и смерти», – пояснил Межевич. По его мнению, говорить о «хаосе» в стране не следует. Речь о рассогласованности управленческих решений, уточнил спикер. «Повторю, ссоры и споры в республике связаны с тем, что они ищут формат, как выскочить из украинской ловушки. Но сделать это, не потеряв лица, невозможно», – подчеркнул аналитик.

    По его прогнозам, по результатам парламентских выборов в Эстонии, которые запланированы на 2027 год, Партия реформ «гарантированно проиграет». «Пост премьера займет другой политик, но для России мало что изменится. Дело в том, что среди всех фракций в прибалтийской республике сложился консенсус относительно конфронтационных отношений с Москвой», – заключил Межевич.

    Напомним, в Эстонии возник раскол между правительством и президентом. Причиной тому стал вопрос о возможном возобновлении контактов с Россией. Глава республики Алар Карис поддержал идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Москвой.

    Он отметил, что Европа запоздала с инициативой переговорного процесса, уступив место за столом американскому президенту Дональду Трампу. По его словам, несмотря на это, европейская сторона сохраняет право быть услышанной, поскольку поддерживает Украину и косвенно участвует в конфликте.

    Эстонский премьер Кристен Михал не согласился с этой позицией. Он заявил, что прямые переговоры с Москвой «неуместны». Политик также выразил мнение, что «в случае с Россией работает только давление». Член комиссии Рийгикогу (парламента) Эстонии Раймонд Кальюлайд в свою очередь назвал слова президента провалом кабмина. По его мнению, речь идет об «управленческом хаосе или неупорядоченности управления».

    «Почему министр иностранных дел и премьер-министр не в состоянии обеспечить, чтобы в Эстонии все ключевые фигуры, влияющие на внешнюю политику, находились на одной линии по вопросам, касающимся жизненно важных интересов безопасности страны? В любом случае это очень серьезный провал со стороны исполнительной власти», – цитирует Кальюлайда ТАСС.

    Как отмечает Bloomberg, хотя Карис занимает скорее символический пост, негативная реакция на его предложение отражает беспокойство по поводу идеи возобновления диалога с Россией, которая стала табуированной в балтийских странах. Ранее германский политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание европейцев возобновить дипломатические контакты с Москвой. «Их цель – сохранить присутствие НАТО или каких-то европейских военных структур хотя бы на Западной Украине, в частности подо Львовом», – указал Рар.

    4 февраля 2026, 14:34 • Новости дня
    Захарова назвала планы ввода войск НАТО на Украину интервенцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы размещения на Украине иностранных войск от так называемой коалиции желающих являются неприкрытой военной интервенцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть», – подчеркнула Захарова на брифинге, передает ТАСС.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Ранее МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине.

    4 февраля 2026, 19:48 • Новости дня
    Жданова заявила о роли ФРГ в переброске сил НАТО на восток

    Жданова: Германия станет логистическим узлом НАТО для переброски войск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила растущую роль Германии как ключевого логистического центра для операций НАТО.

    Германия выполняет функцию основного логистического узла для переброски сил НАТО на восточный фланг, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова, передает РИА «Новости». По ее словам, тенденция к ремилитаризации ФРГ вызывает исторические ассоциации, которых ранее избегали немецкие политики.

    Жданова подчеркнула, что натовский курс на конфронтацию с Россией проявляется и в сценариях военных учений. С 2 января по 18 марта в Германии проходят масштабные учения Steadfast Dart 26 с участием примерно 10 тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО.

    «Задача состоит в демонстрации способности Германии выступать в качестве ключевого логистического узла при переброске войск на восточный фланг. Подчеркивается, что в случае вооруженного конфликта с участием НАТО немцы должны быть в состоянии на протяжении полугода обеспечивать пребывание и транзит через свою территорию до 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч транспортных средств», – заявила она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Дипломат призвала участников заседания задуматься над масштабом этих цифр, отметив, что ремилитаризация Германии вызывает исторические параллели, которые ранее считались неприемлемыми для руководства страны.

    Ранее Жданова заявила, что Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров сказал, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и отметил, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.


    5 февраля 2026, 13:31 • Новости дня
    Источник: Гарантии Киеву могут включать реагирование международных сил

    Запад предложил в качесте гарантий для Украины реагирование международных сил

    Tекст: Вера Басилая

    Многонациональные силы быстрого реагирования могут стать альтернативой миротворцам в гарантиях безопасности для Украины, сообщил западный источник в Абу-Даби.

    Гарантии безопасности Киеву могут предусматривать не ввод миротворцев, а механизм быстрого реагирования многонациональных сил, передает ТАСС.

    Источник агентства в Абу-Даби уточнил, что такой вариант сейчас обсуждается на международном уровне.

    По словам собеседника, вариант с миротворцами поддерживают не все участники переговоров. Он пояснил: «Миротворцы устраивают не всех, поэтому это может быть быстрое реагирование многонациональных сил».

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО.

    Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ  Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине.

    5 февраля 2026, 09:24 • Новости дня
    МИД пообещал ответить на изменение позиции Фарерских островов по санкциям

    Tекст: Вера Басилая

    Москва ответит на изменение позиции Фарерских островов, которые впервые поддержали антироссийские санкции, ограничив деятельность компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Барбин отметил, что власти Фарерских островов изменили свою позицию по поводу санкций в отношении России, передает РИА «Новости».

    По его словам, теперь и парламент, и правительство автономии поддерживают меры, введенные Евросоюзом и Норвегией против российских компаний. Он подчеркнул, что это принципиальное изменение не останется незамеченным Москвой.

    Парламент Фарерских островов ранее одобрил введение с первого января ограничений против компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», занимающихся рыбной промышленностью. Барбин напомнил, что в 2014 году Россия не стала применять ответные меры к Фарерским островам, несмотря на санкции ЕС после воссоединения Крыма с Россией, и позволила беспрепятственно экспортировать рыбу в Россию.

    По словам посла, ранее власти Фарер обосновывали свою позицию тем, что автономия не входит в состав ЕС и не намерена придерживаться санкций против России. Теперь эта политика изменилась, и Фарерские острова впервые поддержали ограничительные меры против российских предприятий.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присоединение Фарерских островов к антироссийским санкциям вынуждает Россию задуматься о введении ответных мер.

    Россия предупредила, что готова ограничить допуск судов Норвегии в российскую экономическую зону, если санкции с российских компаний не будут сняты.

    6 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Стубб назвал заявления о якобы планах России напасть на НАТО шумом

    Президент Финляндии Стубб назвал заявления о якобы планах России напасть на НАТО шумом

    Стубб назвал заявления о якобы планах России напасть на НАТО шумом
    @ Roni Rekomaa/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что разговоры о возможном нападении России на страны НАТО после конфликта на Украине создают неоправданный шум.

    В интервью журналу Foreign Affairs Александр Стубб подчеркнул, что не видит оснований для беспокойства по поводу возможной агрессии России против стран НАТО. Он отметил, что Финляндия готова к различным сценариям, однако считает, что большая часть обсуждений по этому поводу – это избыточный шум, передает ТАСС.

    По его словам, этот шум обычно создают люди, не имеющие глубокого понимания о российской геополитической или военной стратегии.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления о возможном нападении России на Европу глупостью.

    Страны НАТО ведут активную подготовку к наращиванию военного присутствия на границе Союзного государства России и Белоруссии.

    Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова подчеркнула, что Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    4 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    Посол Барбин сообщил о планах Дании разместить у себя заводы ВПК Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

    По его словам, Дания планирует разместить на своей территории производства четырех-пяти высокотехнологичных компаний военно-промышленного комплекса Украины, передает РИА «Новости». Барбин добавил, что для реализации этого проекта выделено около 70 млн евро.

    Посол отметил, что украинская компания Fire Points уже с декабря 2025 года развертывает на полуострове Ютландия производство твердого топлива для крылатых ракет. Барбин также подчеркнул интерес датской стороны к сотрудничеству с Украиной в области беспилотных систем. Обсуждаются проекты совместных производств с целью поставок вооружений на европейский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Копенгагене заявил, что Дания не планирует добиваться политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

    Копенгаген стремится усилить силы НАТО в районе Балтики.

    Власти Дании выразили готовность оплатить поставку зенитных ракетных комплексов Patriot для украинских военных.

