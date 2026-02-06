В Норвегии начали расследование против экс-премьера после досье Эпштейна

В Норвегии начали расследование против экс-премьера Ягланда после досье Эпштейна

Tекст: Мария Иванова

Центральное управление Норвегии по экономическим и экологическим преступлениям начало расследование в отношении бывшего премьер-министра страны и экс-генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, пишет ТАСС.

Поводом стали публикации новых документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, где имя Ягланда фигурирует в связи с возможной коррупцией.

Ранее норвежские СМИ выяснили, что Ягланд поддерживал контакты с Эпштейном, а в 2014 году планировал с семьёй посетить его частный остров, однако поездка не состоялась. В тот же период Ягланд просил Эпштейна помочь с покупкой жилья, но, по его словам, сделка была профинансирована банковским кредитом.

Глава «Экокрим» Пол Лёнсет заявил: «Мы считаем, что есть разумные основания для инициирования расследования, поскольку он [Ягланд] занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы во временной период, о котором идет речь в опубликованных документах». Следователи намерены выяснить, получал ли Ягланд какие-либо подарки или услуги от Эпштейна, используя свой официальный статус.

Для продолжения расследования потребуется снять юридический иммунитет с Ягланда, которым он обладает как бывший глава Совета Европы. Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил, что уже направил соответствующий запрос в организацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос показал резкое падение доверия к кронпринцессе Норвегии Метте-Марит на фоне скандала с Джеффри Эпштейном.

Старший сын кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, Мариус Борг Хейби был обвинен в четырех изнасилованиях. Окружной суд Осло постановил заключить Борга Хейби под стражу на четыре недели.