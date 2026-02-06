ВТБ сообщил о росте числа женщин среди жертв мошенников

ВТБ сообщил о росте доли женщин среди жертв мошенников до 54%

Tекст: Мария Иванова

ВТБ выяснил, что в 2025 году женщины в России чаще становились жертвами мошенников, чем мужчины: доля пострадавших женщин составила 54%, а мужчин – 46%, передает РИА «Новости». Годом ранее соотношение было равным – по 50% среди обоих полов. Банк отмечает, что женщины особенно часто подвергались атакам мошенников весной, главным образом в апреле и мае.

Средний возраст жертв вырос: в 2025 году он достиг 48 лет, против примерно 40 лет год назад. Большинство случаев мошенничества зафиксировано в густонаселённых регионах: Москва и область дали 19% всех инцидентов, Петербург и Ленинградская область – более 7%.

В число регионов с наибольшим количеством инцидентов вошли Краснодарский край (3%), Свердловская (2,8%), Новосибирская (2,5%), Челябинская (2,5%) области, Ханты-Мансийский автономный округ (2,4%), Пермский край (2,3%), Иркутская область (2,2%) и Республика Башкортостан (2,1%). Минимальное число мошеннических случаев – около 1% – отмечено в Воронежской и Тульской областях.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев объяснил, что женщины чаще становятся жертвами мошенников, поскольку они принимают множество финансовых и семейных решений. Он также добавил: «Современные системы безопасности в реальном времени блокируют подавляющее большинство подозрительных операций. Однако осведомленность и бдительность россиян остаются главным барьером на пути злоумышленников».

Ранее в МВД разъяснили основные признаки, по которым можно отличить настоящего сотрудника полиции от мошенника.

