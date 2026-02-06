CBS: ФБР заметило оранжевую фигуру рядом с камерой Эпштейна в ночь смерти

Tекст: Дмитрий Зубарев

ФБР заметило на записях с камер видеонаблюдения оранжевую фигуру у камеры финансиста Джеффри Эпштейна в ночь его смерти, передает РИА «Новости».

Согласно опубликованным документам министерства юстиции США, следователи обнаружили на кадрах фигуру, одетую в оранжевое, поднимающуюся по лестнице к изолированному и запертому ярусу, где находилась камера Эпштейна. Это произошло примерно в 22.39 девятого августа 2019 года.

Через две минуты, в 22.41, фигура снова попала в поле зрения камеры. ФБР, изучив видеозапись, охарактеризовало размытое оранжевое изображение как «возможно, заключённого», который поднимался по лестнице к камере Эпштейна. Сотрудники тюрьмы рассказали CBS, что сопровождение заключённого в столь позднее время считалось бы крайне необычным.

Телеканал отмечает, что установление личности этого человека могло бы сыграть решающую роль для восстановления полной картины событий, учитывая, что его заметили в предполагаемый период смерти Эпштейна. Финансисту в 2019 году предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет тюрьмы, а также в сговоре для вовлечения в подобную деятельность – до пяти лет лишения свободы.

В конце июля 2019 года Эпштейна нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии», после чего он скончался. По итогам разбирательства было установлено, что он покончил с собой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие раскрыло маршрут поездок Джеффри Эпштейна на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна.

Невестка британского короля Карла III закрыла благотворительный фонд после скандала, связанного с Эпштейном.