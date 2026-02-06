Telegraph сообщила о решении ДРК принять мигрантов из Британии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Демократическая Республика Конго согласилась принимать обратно своих граждан, депортируемых из Британии, в том числе незаконных мигрантов и преступников, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph. Такое решение было принято после того, как министр внутренних дел Британии Шабана Махмуд пригрозила запретить выдачу виз министрам, дипломатам и туристам из ряда африканских стран. Аналогичные договорённости ранее подтвердили Ангола и Намибия.

«Демократическая Республика Конго, Намибия и Ангола согласились на возвращение своих граждан после того, как пошли на попятную после угроз министра внутренних дел Шабаны Махмуд запретить выдачу виз», – говорится в сообщении Telegraph.

Благодаря этому решению Британия сможет депортировать около 4 тыс. осуждённых граждан этих стран, среди которых есть убийцы, насильники и нелегальные мигранты. В ноябре 2025 года газета Times писала, что власти Британии рассматривали возможность визовых ограничений для Анголы, Намибии и ДРК из-за их отказа сотрудничать по вопросу возвращения нелегалов.

Власти Британии отмечают, что поток нелегальных мигрантов значительно вырос: только в 2024 году более 36,8 тыс. человек прибыли в страну на лодках через Ла-Манш, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. В 2022 году был зафиксирован рекорд – свыше 45,7 тыс. мигрантов. На содержание просителей убежища в гостиницах правительство тратит несколько миллионов фунтов стерлингов ежедневно.

