Дмитриев заявил о потере репутации Давоса после скандала с Эпштейном

Tекст: Вера Басилая

Дмитриев отметил, что Всемирный экономический форум должен сосредоточиться на обсуждении последствий связей с Джеффри Эпштейном, а уважаемым участникам предложил участвовать в Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Так Дмитриев прокомментировал информацию о расследовании, начатом руководством ВЭФ после публикации документов об общении президента и генерального директора форума Берге Бренде с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за педофилию. Газета Neue Zurcher Zeitung сообщила, что после публикации этих материалов Бренде признал встречи с Эпштейном ошибкой и уведомил руководство форума о своих контактах.

Согласно опубликованным электронным письмам и чатам за 2018 и 2019 годы, между Эпштейном и Бренде существовали дружеские отношения. После появления обвинений против Эпштейна в июле 2019 года Бренде сообщил о ситуации своим начальникам в ВЭФ.

Как отмечает норвежская телерадиокомпания NRK, Бренде и Эпштейн обсуждали идею замены ООН Всемирным экономическим форумом. В одном из писем Эпштейн предложил, чтобы форум занял место ООН, а Бренде согласился с этой мыслью, отметив необходимость создания «новой глобальной архитектуры», передает РИА «Новости».

Президент ВЭФ подтвердил, что обменивался с Эпштейном электронными письмами и встречался с ним в формальной обстановке, но заявил, что не знал о его криминальных делах.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил проверить премьер-министра Польши Дональда Туска на возможное родство с Джеффри Эпштейном.

Руководитель американской юридической фирмы Paul Weiss Брэд Карп покинул пост после публикации переписки с Эпштейном о работе для сына в кино.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил западных чиновников во лжи о визитах на остров Эпштейна.