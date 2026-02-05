  • Новость часаПВО сбила 82 украинских беспилотника над регионами России
    5 февраля 2026, 22:31 • Новости дня

    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с Плесецка с военными спутниками

    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с военными спутниками

    Tекст: Вера Басилая

    В Архангельской области произведен запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для нужд Министерства обороны России.

    Запуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» был успешно проведен с космодрома Плесецк, сообщило Минобороны в Max.

    Старт произошел 5 февраля в 21 час 59 минут по московскому времени. В ходе миссии космические аппараты были выведены для выполнения задач в интересах Министерства обороны России.

    В декабре Космические войска запустили ракету «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом.

    Позже ракета «Союз-2.1б» с 52 спутниками стартовала с космодрома Восточный.

    6 февраля 2026, 08:37 • Новости дня
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индии на следующей неделе в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели может обсудить предложение о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает агентство АНИ со ссылкой на источники.

    Министерство обороны Индии на следующей неделе рассмотрит вопрос о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АНИ. Обсуждение пройдёт в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Источник агентства отметил: «Предложение, вероятно, будет рассмотрено на следующей неделе на заседании высокого уровня в министерстве обороны и рассматривается как критически важное для удовлетворения оперативных потребностей ВВС Индии в свете нынешней ситуации с безопасностью в регионе». Ранее, в январе, Совет по оборонным закупкам Индии уже предварительно одобрил приобретение 88 одноместных и 26 двухместных Rafale.

    Сделка, как ожидается, позволит ВВС Индии усилить состав боевых эскадрилий и получить современные многоцелевые истребители поколения 4+. После завершения контракта у индийских ВВС будет 150 Rafale, а ВМС получат 26 истребителей, модифицированных для авианосцев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Нью-Дели 18 февраля, чтобы принять участие в саммите India-AI Impact Summit 2026, который состоится 19-20 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    Выведенные из эксплуатации в Индии истребители МиГ-21 решили передать в исторический парк.

    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    6 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов

    Коротченко заявил о высокой эффективности нового 30-мм снаряда Ростеха

    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что дистанционно управляемый взрыватель на 30-мм снаряде позволит эффективно бороться с дронами самолетного типа.

    Разработанный Ростехом 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем сможет эффективно бороться с дронами самолетного типа. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, которое он высказал в беседе с ТАСС, новая разработка превращает обычные зенитные установки и пушки в высокоточное оружие.

    «Дистанционный программируемый подрыв означает, что обычная зенитная установка или пушка превращается в высокоточное оружие. Это исключительно эффективное средство для поражения дронов самолетного типа, которые сегодня представляют главную угрозу для объектов критической инфраструктуры», – отметил Коротченко.

    Эксперт пояснил, что подобные снаряды используют оптико-электронные системы или мини-РЛС для вычисления параметров цели. В результате снаряд взрывается в наиболее оптимальной точке, создавая осколочное поле, которое гарантированно поражает дроны.

    Ранее Коротченко отметил, что Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» после истечения Договора СНВ-3.

    До этого холдинг «Высокоточные комплексы» разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», которые повышают эффективность борьбы с малоразмерными БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский оборонно-промышленный комплекс заслуживает самой высокой оценки, а отечественные инженеры в годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе.

    6 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модернизированный пистолет-пулемет СР2М поступил в серийное производство в России в рамках нового государственного заказа, отличаясь компактностью и высокой пробивной силой.

    ЦНИИточмаш (концерн «Калашников», входит в Ростех) начал серийный выпуск 9-миллиметрового пистолета-пулемета СР2М по новому госконтракту, передает ТАСС. В концерне «Калашников» уточнили: «Данное оружие свыше 20 лет остается популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают легкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона. 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М – улучшенная версия пистолета СР2, также разработанного в ЦНИИточмаш».

    Отличительной чертой СР2М стал складной металлический приклад, позволяющий уменьшить габариты оружия для переноски. Новый механизм фиксации приклада обеспечивает надежное удержание в сложенном положении, а также быстрый и удобный перевод из походного положения в боевое.

    В концерне также напомнили, что среди других известных серийных разработок ЦНИИточмаш – пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М, а также целый ряд других стрелковых изделий.

    Ранее ЦНИИточмаш поставил заказчику комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» для противодействия высокоточному оружию. А конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, улучшив его технические характеристики и расширив ассортимент используемых патронов.

    До этого концерн «Калашников» объявил о планах увеличить производство ракет на 60%.


    6 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    6 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В Словакии заявили о проверке закрытия дел о поставках техники Украине

    Минобороны Словакии инициировало проверку закрытия дел о поставках техники Киеву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Словакии планирует подать заявление о проверке действий сотрудников, закрывших дела о военной помощи Украине, после несогласия с их решением.

    Министерство обороны Словакии подаст заявление о проверке методов работы следователя и прокурора, закрывших дела о передаче военной техники Украине. Государственный секретарь ведомства Игор Мелихер сообщил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что у ведомства есть вопросы к обстоятельствам сбора информации по делам, пишет РИА «Новости».

    Мелихер отметил, что министерство уважает решение прокурора, но не может с ним согласиться. Он указал, что все возражения ведомства были проигнорированы, а процесс расследования вызывал сомнения у руководства Минобороны.

    Напомним, Словакия в апреле 2022 года передала Украине систему С-300, а в апреле 2023 года завершила передачу 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года была передана часть системы ПВО КУБ. После прихода к власти правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной техники из государственных ресурсов были прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне словацкая прокуратура закрыла дела о передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300.

    До этого в Словакии возбудили уголовное дело по факту передачи самолетов на Украину. А министр обороны страны обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу военной техники.

    6 февраля 2026, 17:50 • Новости дня
    Канада заявила о передаче Киеву ракет для усиления ПВО

    Канада договорилась передать Киеву ракеты AIM для усиления ПВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев получит от Канады ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны, при этом стороны дополнительно рассмотрели вопросы производства беспилотников и обучения военных, сообщили в Минобороны Украины.

    Канада передаст Киеву ракеты AIM для систем противовоздушной обороны. Такое решение было принято по итогам переговоров министров обороны Канады и Украины Михаила Федорова и Дэвида Макгинти, передает ТАСС.

    «Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера на Украину», – заявил глава Минобороны Канады.

    Кроме передачи ракет, стороны обсудили соглашение по производству беспилотников и новые направления сотрудничества в подготовке украинских военных. Переговоры прошли в формате видеоконференции.

    Ранее власти Украины сообщили о готовности поделиться с Канадой своими военными технологиями, включая производство беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в канадской прессе всплыли подробности шпионского скандала с участием ГУР МО Украины и спецслужб Канады.

    Всего с начала СВО Канада оказала помощь Украине на сумму 22 млрд канадских долларов или 15,9 млрд долларов США.


    6 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: 95% раненых бойцов удается вернуть в строй

    Мантуров сообщил о возвращении в строй 95% раненых благодаря эвакуации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Благодаря комплексной поддержке и инновационным технологиям Минобороны удается возвращать в строй около 95% раненых российских военнослужащих, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Около 95% раненых российских военнослужащих удается возвращать в строй. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров и отметил, что это стало возможным за счет системной работы по своевременной эвакуации бойцов с передовой, несмотря на массовое применение беспилотников противником, передает пресс-служба правительства.

    В ходе стратегической сессии в военном технополисе «Эра», посвященной инновационному развитию военной медицины, Мантуров подчеркнул использование передовых технологий в медорганизациях Минобороны для повышения качества и точности хирургических операций.

    Он также заявил: «Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых бойцов».

    Заместитель министра обороны Василий Осьмаков отметил, что медицина, инженерное обеспечение и логистика существенно влияют на эффективность боевых действий. Он рассказал, что акцент сделан на полном цикле работы с ранеными – от эвакуации до реабилитации, что позволяет выявлять сбои на каждом этапе и совершенствовать взаимодействие между Минобороны, промышленностью и медициной.

    Мантуров добавил, что Россия вышла на флагманский уровень в сфере протезирования: отечественные разработки позволяют максимально восстанавливать утраченные функции. Президент поставил задачу широко внедрять технологии протезирования для поддержки ветеранов СВО, для чего требуется усилить координацию между федеральными ведомствами.

    На выставке в «Эре» были представлены уникальные разработки для военной медицины, включая робототехнические комплексы, защитную одежду, медикаменты и специализированное оборудование, не имеющее аналогов в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в технополисе «Эра» продемонстрировали автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников без участия оператора.

    А год назад Мантуров на подобной сессии в «Эре» заявил, что развитие ИИ сопоставимо с космическими программами и гонкой вооружений, а Россия ведет разработки двойного назначения.

    Президент Владимир Путин отметил, что военные врачи Вооруженных сил России совершают невозможное для спасения солдат.


    6 февраля 2026, 13:25 • Новости дня
    Каталог российской военной техники пополнился 50 новинками

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каталог поставляемой иностранным заказчикам военной техники в 2025 году пополнился более чем на 50 образцов, среди них бронетехника и БПЛА, заявил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show 2026, которая пройдет с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    По его словам, в 2025 году каталог военной техники, предназначенной для иностранных заказчиков, пополнился более чем на 50 новых образцов, передает ТАСС.

    Михеев сообщил, что среди новых позиций представлены бронетехника, боевые модули, беспилотные летательные аппараты, боеприпасы, средства связи и радиоэлектронной борьбы. На все новые образцы производители получили разрешительные документы для экспорта.

    Михеев подчеркнул, что некоторые ключевые образцы прошли значительную модернизацию, и эти новинки представлены на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Среди абсолютных новинок названы реактивная система залпового огня «Сарма», бронетранспортер БТР-22 и барражирующий боеприпас «Рус-ПЭ».

    Он также отметил, что российские беспилотные комплексы каждый день демонстрируют свою эффективность в реальных боевых условиях, что вызывает высокий интерес у иностранных заказчиков. Производители не прекращают работу над улучшением технических характеристик своей продукции, а новейшие разработки демонстрируются на выставке World Defense Show.

    Глава «Рособоронэкспорта» добавил, что Россия активно развивает военно-техническое сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Ближнего Востока, СНГ и Латинской Америки. По его словам, одним из приоритетов является расширение географии технологического партнерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру бронетранспортёра БТР-22 на этом же мероприятии.

    На выставке также запланирован дебют новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма».

    6 февраля 2026, 14:33 • Новости дня
    Лавров подчеркнул исключительно военные цели атак на Украине

    Лавров: Россия на Украине атакует имеющие двойное назначение или военные объекты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российского МИДа подчеркнул, что удары на Украине наносятся исключительно по военным или стратегически важным объектам, согласно нормам международного права.

    Россия соблюдает международное гуманитарное право и наносит удары только по военным и объектам двойного назначения на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал это заявление по итогам переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, передает ТАСС.

    Лавров отметил: «Мы не раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом. И мы до сих пор эти правила соблюдаем, атакуя только те объекты, которые непосредственно имеют двойное значение или чисто военное значение».

    Он также уточнил, что Россия продолжает придерживаться утвержденных норм военных действий и не наносит удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, действия российских военных направлены исключительно против законных военных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву после визита в Киев. Перед началом переговоров с Сергеем Лавровым Кассис перепутал место за столом.

    По итогам встречи Лавров сообщил, что Россия уведомила ОБСЕ об инициативе Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства. Лавров также отметил, что ОБСЕ находится в глубоком кризисе и может столкнуться с саморазрушением.

    6 февраля 2026, 16:45 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении 14 украинских дронов над Белгородом

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение семи часов в небе над Белгородской областью были уничтожены четырнадцать украинских беспилотников самолетного типа.

    Российские средства противовоздушной обороны сбили четырнадцать украинских дронов самолетного типа в небе над Белгородской областью, передает ТАСС.

    По данным Минобороны, обстрел произошел 6 февраля в период с 09.00 мск до 16.00 мск.

    «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», – говорится в заявлении российского ведомства.

    Подробности о последствиях инцидента и возможных разрушениях не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили тридцать восемь украинских беспилотников в ночь с четверга на пятницу.

    В ту же ночь системы ПВО Министерства обороны ликвидировали двадцать шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью.

    В пятницу две ракеты были уничтожены над Орловской областью, а окна в нескольких домах и газопровод низкого давления получили повреждения.

    6 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Рособоронэкспорт: Военная продукция России подтвердила эффективность в бою

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главное конкурентное преимущество российской военной продукции – подтвержденные в реальных условиях характеристики и учет опыта современных боевых действий при создании и модернизации техники, рассказал гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии выставки World Defense Show 2026.

    Выставка World Defense Show 2026 пройдет в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля. Михеев отметил: «Ожидаем внимание к нашей продукции не только со стороны ближневосточных партнеров, но и представителей других регионов. Ее главное конкурентное преимущество – подтвержденные в реальных условиях характеристики, а также то, что при создании и модернизации российских образцов учитывался опыт современных боевых действий», передает ТАСС.

    По его словам, наибольший интерес у зарубежных партнеров вызывают истребители Су-57Э и Су-35, вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-Э» и беспилотники.

    Кроме них, среди востребованных образцов – системы залпового огня «Сарма» и «Торнадо», тяжелые огнеметные комплексы ТОС-1А и ТОС-2 «Тосочка», бронемашины «Тигр» и «Тайфун», зенитные комплексы С-400 «Триумф», «Викинг», семейство «Тор», «Панцири», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» и «Игла-С».

    Как подчеркнул Михеев, высокие позиции на мировом рынке благодаря эффективности на поле боя также занимают барражирующие боеприпасы «Куб», разведывательные БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», а также новые модели «Скат 350М» и Supercam S350. Существенным спросом пользуются и средства противодействия беспилотникам.

    Накануне Ростех пообещал впервые представить на международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2026 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде новейший снаряд для дистанционного поражения беспилотников, сообщили в госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие». Концерн «Ростех» начал поставлять в войска новые комплексы «Зубр» для защиты от дронов.

    Антидроновые патроны IGLA 100 поступили на вооружение российских военных.

    6 февраля 2026, 12:51 • Новости дня
    Ученые зафиксировали мощный взрыв на обратной стороне Солнца

    ИКИ РАН зафиксировал сильный взрыв в активном центре на обратной стороне Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    На обратной стороне Солнца зафиксирован мощный взрыв, однако ученые считают, что потенциально опасный активный центр вскоре прекратит существование.

    Мощный взрыв был зафиксирован на обратной стороне Солнца, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, он произошел в активном центре, который, скорее всего, не доживет до момента, когда станет видимым с Земли.

    Как отмечают специалисты, сейчас активные центры на Солнце существуют примерно неделю. К Земле через несколько дней могут выйти только «обломки» – остаточные явления, не представляющие угрозы.

    Область 4366, находящаяся напротив Земли, имеет примерно сутки, чтобы накопить энергию для еще одного всплеска, либо затухнуть окончательно. «Бензин кончился», – подчеркнули в лаборатории, добавив, что ситуация не вызывает беспокойства.

    Ранев пятницу ученые сообщили, что группа солнечных пятен № 4366 может стать самой большой за последние 11 лет.

    накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

    6 февраля 2026, 09:39 • Новости дня
    Ученые сообщили о приближении группы солнечных пятен № 4366 к рекорду

    Tекст: Мария Иванова

    Группа солнечных пятен 4366 остановилась в шаге от обновления рекорда активности XXI века, уступив области 3664 всего две вспышки уровня M или X.

    Группа солнечных пятен под номером 4366 вплотную приблизилась к рекорду вспышечной активности на Солнце за весь XXI век, передает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Для обновления рекорда этой области не хватает всего двух вспышек класса M или X – на данный момент первенство принадлежит области 3664.

    Однако, как отмечают ученые, около 22 часов по московскому времени 5 июня активный центр 4366 полностью прекратил продуцировать солнечные вспышки. Все зафиксированные после этого времени события связаны уже с другими группами пятен на Солнце, что видно на графике рентгеновской активности.

    Авторы сообщения с иронией обращают внимание на совпадение номеров: в графике фигурируют только цифры 3, 4 и 6, что может заинтересовать тех, кто увлекается символикой чисел.

    Напомним, что солнечные вспышки могут вызывать геомагнитные бури на Земле и влиять на работу спутниковой связи.

    Напомним, накануне ученые заявили о начале новой магнитной бури на Земле.

    На Солнце 3 февраля зафиксировали вспышку наивысшего класса. Тогда активная область на Солнце за сутки поставила рекорд по числу вспышек.

