Би-би-си обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК

Tекст: Вера Басилая

Британская вещательная корпорация Би-би-си опубликовала статью, в которой, ссылаясь на данные украинской стороны, усомнилась в соблюдении четырьмя российскими спортсменами критериев нейтрального статуса, передает РБК.

В материале сообщается, что фигурист Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежка Ксения Коржова якобы совершали действия, которые можно трактовать как поддержку спецоперации.

Журналисты опирались на информацию украинской компании «Мольфар» и журналиста Артема Худолеева, который передавал подобные сведения спортивным организациям перед Олимпиадой в Париже.

Би-би-си сообщает, что смогла подтвердить данные по каждому из четырех спортсменов. Так, претензии к Гуменнику связаны с работой с хореографом Ильей Авербухом, внесенным Украиной в санкционный список в 2023 году.

Коростелев, по данным Би-би-си, был назван армейским лыжником на сайте ЦСКА в 2023 году и ставил лайки постам Вероники Степановой, которая находится в украинском санкционном списке.

В отношении Непряевой корпорация указала на ее участие в сборах в Крыму в 2022 году. Коржовой инкриминируется лайк посту гимнаста Никиты Нагорного, который занимает руководящие посты в общественных молодежных организациях и находится под санкциями ЕС, США, Канады и Британии.

В статье также напоминается о визите члена комиссии МОК Моринари Ватанабэ в Москву, где он был замечен в дружеских объятиях с Нагорным. МОК ранее подчеркивал, что доверяет комиссии по допуску спортсменов.

Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты и связал это с хакерами, якобы имеющими отношение к России.

Президент WADA Витольд Банька выразил обеспокоенность присутствием тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

Между тем все российские участники с нейтральным статусом прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.