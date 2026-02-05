Названа дата и место похорон актрисы Ольги Чиповской

Tекст: Ольга Иванова

Заслуженную артистку России Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском-Северном кладбище в Москве в понедельник, 9 февраля, передает РИА «Новости». Об этом агентству рассказал источник из окружения актрисы, уточнив дату и место прощания.

Ольга Чиповская родилась в 1958 году и окончила театральное училище имени Щукина. Сразу после выпуска она вошла в труппу Театра Вахтангова, где актриса сыграла множество ярких ролей, включая Соланж в «Лето в Ноане», а также участвовала в спектаклях «Принцесса Турандот», «За двумя зайцами…» и «Филумена Мартурано».

В 2021 году Чиповская была удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, отметили в театре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской состоится в Театре Вахтангова в понедельник, 9 февраля. Ольга Чиповская ушла из жизни в четверг.