Дмитриев призвал Стармера уйти после критики программы «Гордость на местах»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьер-министра Британии Кира Стармера уйти в отставку, пишет ТАСС.

В своем обращении в соцсетях Дмитриев написал: «Уважаемый премьер-министр Стармер, просто прочитайте любые 10 случайных комментариев пользователей X под вашим постом, поймите, что люди думают о ваших усилиях, уйдите в отставку и искупите вину. Дайте западной цивилизации шанс».

Это заявление стало ответом на пост Кира Стармера в соцсетях, где он рассказал о своей любви к Британии и программе «Гордость на местах», направленной на развитие местных сообществ. По мнению премьера, инициатива позволяет жителям страны влиять на преобразование своих районов, улиц и парков.

Ранее Кирилл Дмитриев опубликовал результаты опроса в соцсетях, где 96% пользователей высказались за то, чтобы Кир Стармер покинул пост премьер-министра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указывал на давление, оказанное на премьера Британии Кира Стармера во время его визита в Китай.

До этого более половины опрошенных граждан Британии выступили за отставку Стармера с поста лидера Лейбористской партии и премьера.

А в четверг Politico написала, что Стармер столкнулся с угрозой досрочной отставки из-за падения популярности и скандалов вокруг его окружения.