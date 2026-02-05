Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост

Подростков в австралийском лагере заставляли копать могилы и носить ошейники

В австралийском штате Виктория полиция и власти по делам детей проводят расследование в отношении известных молодежных лагерей, где подростков, по сообщениям СМИ, подвергали унизительным и травмирующим «тренингам» во время ежегодной программы Big Camp.

Как пишет New York Post со ссылкой на Herald Sun, участникам мужского лагеря в возрасте от 16 до 18 лет якобы предлагали «ролевые упражнения», включая ночные инсценировки Холокоста. Подростков заставляли копать себе «могилы» на пляже и принимать совместные «души», имитирующие газовые камеры. Свидетели утверждают, что некоторые участники должны были носить электрические ошейники, а непослушных отправляли в так называемые свинофермы, где на них выливали воду и устраивали наказания.

Ранее, в 2023 году, независимая проверка выявила «значительные риски для эмоционального и психологического состояния участников». Тогда власти рекомендовали ограничить «стрессовые и унизительные практики», однако, по данным журналистов, часть из них продолжила применяться и в январе 2026 года. В отчетах упоминаются и другие шокирующие эпизоды, включая непристойные выступления в столовой, имитацию насилия над животными и требование соблюдать «строгую дисциплину» под давлением старших мужчин-волонтеров.

Представители организации Lord Somers Camp and Power House заявили, что после жалоб самостоятельно обратились в полицию и детскую комиссию. Но полиция не нашла оснований для уголовного преследования.

Однако бывшие участники лагеря и информаторы настаивают на новом, независимом расследовании. По их словам, «культовая атмосфера» и традиции лагеря «вызывают серьезные негативные последствия» для подростков.

Несмотря на скандал, лагерь продолжает работу и ежегодно финансируется из федерального бюджета – в 2025 году он получил более 3,8 миллиона долларов государственного гранта.

