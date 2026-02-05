В Сочи открылась конференция по обмену данными в энергетике

Международная научно-техническая конференция «CIM в России и мире» открылась в Сочи. Организатором форума выступил Системный оператор при поддержке Минэнерго России. Основная тема мероприятия – гармонизация информационного обмена на базе Общей модели данных в электроэнергетике, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, открывая конференцию, отметил: «В разнородной цифровой среде достичь единства форматов и стандартов обмена данными между субъектами отрасли остается непростой задачей. В этом процессе особую роль играет Системный оператор – организация, которая на протяжении ряда лет последовательно продвигает стандартизацию взаимодействия в отрасли, обеспечивая профессиональный и конструктивный диалог между участниками. Для ускорения цифровой трансформации необходимо запараллелить процессы разработки технологий и актуализации нормативной базы – начинать работу над регуляторными изменениями уже на этапе формирования технического результата».
Шереметцев призвал участников формировать конкретные рекомендации для органов власти, чтобы нормативная среда могла быстрее адаптироваться к задачам цифрового развития. В этом году форум собрал более 160 очных участников, включая представителей регулятора, энергокомпаний и разработчиков ПО, а также партнеров из стран СНГ, которые подключились онлайн.
В программе конференции запланировано 46 докладов, что почти на треть больше показателя прошлого года. Почти две трети выступлений подготовлены профильными специалистами энергетических компаний. Отмечается значительный рост числа докладов от разработчиков программного обеспечения – с пяти до семнадцати. Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов заявил, что конференция становится форумом обмена лучшими практиками, а акцент докладов сместился с планов на реализованные проекты.