В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика

Разработка получила название TPG1000Cs, устройство расположено в Институте ядерных технологий Северо-Западного Китая в Сиане, провинция Шэньси, сообщает SCMP.
Устройство способно работать непрерывно до 60 секунд, что существенно превышает возможности существующих мировых аналогов, которые функционируют не более трех секунд. Длина установки составляет четыре метра, а вес – пять тонн, благодаря чему ее можно размещать на грузовиках, военной технике, кораблях, самолетах или даже на спутниках.
По оценкам китайских специалистов, наземное микроволновое оружие мощностью свыше одного гигаватта способно нарушать работу или выводить из строя спутники Starlink, находящиеся на низкой околоземной орбите.
Ранее ученые Китая создали кристалл для сверхмощного лазерного оружия.