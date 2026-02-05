В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика

Коротченко спрогнозировал появление БЖРК «Баргузин» после отмены СНВ-3

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» после истечения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает ТАСС. Коротченко подчеркнул, что такой шаг обеспечит гарантированный ответный ядерный удар, поскольку БЖРК внешне не отличается от обычного состава и его невозможно обнаружить средствами спутниковой разведки.

Коротченко отметил: «Если США выходят из договора, то нам предстоит принять решение о развертывании серийного производства и постановке на боевое дежурство в структуре Ракетных войск стратегического назначения БЖРК «Баргузин». Находясь в позиционном районе от Москвы до Владивостока и внешне неотличимый от обычных рефрижераторных составов, эти ядерные поезда в любой момент и в любой точке маршрута имеют возможность осуществить ракетно-ядерный удар по потенциальному агрессору. Причем вскрыть их текущее местоположение средствами спутниковой разведки противника невозможно».

Аналитик также добавил, что ракета для «Баргузина» на 90% унифицирована с уже производимыми твердотопливными МБР «Ярс» и БРПЛ «Булава», что позволит ускорить принятие комплекса на вооружение и снизить издержки. Он подчеркнул, что для стратегического баланса с США, Великобританией и Францией, России необходимо иметь минимум пять таких комплексов.

