Москвич получил 18 лет за подготовку теракта на ж/д в Подмосковье

Суд дал Николаю Маковскому 18 лет за подготовку теракта на ж/д в Подмосковье

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй Западный окружной военный суд приговорил 57-летнего москвича Николая Маковского к 18 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта на железнодорожной станции 309-й км в Домодедово. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, процесс проходил в закрытом режиме, а Маковский внесен в перечень террористов в России.

Из общего срока три года Маковский проведет в тюрьме, остальное время – в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 400 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в силу, его можно обжаловать.

Маковский признан виновным по статьям о госизмене, участии в террористическом сообществе и приготовлении к совершению теракта. Сообщается, что он действовал по заданию украинских спецслужб. Сам осужденный свою вину не признал.

Накануне суд заключил под стражу несовершеннолетних жителей Башкортостана, обвиняемых в поджоге оборудования возле станции Янаул за обещанное вознаграждение.

До этого в Свердловской области задержали троих мужчин по обвинению в попытке поджога железнодорожного объекта по заданию спецслужб Украины.

А ранее в Кемеровской области задержали 39-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке диверсий на железной дороге и сборе сведений о транспортных объектах.