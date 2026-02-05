Началась регистрация на Международный фестиваль молодёжи 2026 года

Tекст: Елизавета Шишкова

Регистрация на Международный фестиваль молодежи 2026 года началась 5 февраля в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия – семья семей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Крупнейшее молодежное событие пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и соберет 10 тыс. молодых людей из более ста стран, включая 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных граждан в возрасте до 35 лет. Для подростков от 14 до 17 лет предусмотрено отдельное участие: по 500 представителей из России и зарубежных государств.

Вице-премьер, заместитель председателя Организационного комитета по подготовке и проведению Международного фестиваля молодёжи Дмитрий Чернышенко отметил: «В этом году Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге объединит 10 тыс. молодых лидеров из более ста стран. Он станет витриной лучших российских проектов и практик, продемонстрирует открытость нашей страны и подчеркнет ее вклад в глобальное молодежное движение».

После основной программы тысячи иностранных участников отправятся в 30 регионов России и Республику Абхазия для знакомства с культурой, историей и технологическими достижениями страны. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров подчеркнул, что фестиваль станет объединяющим событием в Год единства народов России и наглядно покажет богатство и уникальность российской культуры.

В рамках детской программы, организуемой движением «Движение Первых» и фондом «Талант и успех», подростки смогут познакомиться с достижениями современной России и разработать совместные проекты в различных сферах – от науки и цифровизации до творчества и спорта. Артур Орлов, председатель правления Движения Первых, заявил: «Наша программа позволит познакомить ребят с достижениями современной России, разработать совместные проекты в различных сферах: от науки, образования, цифровизации, творчества и креативных индустрий, до медиа, спорта, предпринимательства и гражданской активности».

Добровольцы со всей России также примут участие: 2 тыс. волонтеров будут помогать в организации фестиваля, а после завершения основной программы продолжат сопровождать делегации в регионах. Требования к кандидатам включают возраст от 16 лет, опыт общественной деятельности, знание иностранных языков и умение работать в команде. Заявки на участие в волонтерской программе принимаются на платформе Добро.рф до 31 марта 2026 года. На начало февраля уже подано 5,5 тыс. заявок.