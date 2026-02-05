Оппозиция: Тысячи молдавских детей лишаются возможности получить гражданство

Цырдя: Молдавские дети рискуют стать апатридами из-за новых законов

Tекст: Валерия Городецкая

С декабря 2025 года для получения гражданства необходимо подтверждение знания государственного языка и конституции Молдавии, а автоматическое получение гражданства детьми теперь возможно лишь при оформлении удостоверения личности в возрасте от 14 до 18 лет, передает РИА «Новости». В противном случае подростку придется проходить процедуру признания гражданства.

По словам Цырди, теперь получить удостоверение личности дети могут только лично, а воспользоваться услугами фирм-посредников запрещено. Срок рассмотрения заявления на гражданство увеличен с шести месяцев до года, что усложняет процесс, особенно для семей, проживающих за пределами Молдавии. «Если раньше Санду лишала людей гражданства, то сейчас тысячи детей молдавских граждан лишаются возможности получить гражданство республики, они становятся апатридами», – отметил депутат.

Цырдя привел пример молодого человека, который родился и всю жизнь прожил в Молдавии, отслужил в армии, но не смог получить паспорт и узнал, что не считается гражданином своей страны. По новым правилам, ответственность за оформление удостоверения личности возложена на родителей или опекунов, а документ должен быть получен до наступления совершеннолетия.

Депутат подчеркнул, что изменения бьют по диаспоре и могут негативно сказаться на национальных меньшинствах. Он выразил опасение, что в будущем спорные поправки могут затронуть, в частности, жителей Гагаузской автономии.

В прошлом году Санду лишила гражданства пятерых приднестровцев за службу в российской группе войск.