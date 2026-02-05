Лавров заявил о подготовке Германии к войне

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц на практике готовит страну к войне.
«Когда Фридрих Мерц занял пост канцлера, он сделал яркие заявления, которые наводят на серьезные мысли. Сначала он сказал, что снял конституционные ограничения на расходы на военные нужды. Затем он заявил, что это все необходимо для того, чтобы Германия вновь – подчеркиваю это слово – стала главной военной силой в Европе», – сказал он в интервью RT.
По словам Лаврова, такие высказывания канцлера и его действия свидетельствуют о том, что Германия действительно движется в сторону увеличения военного потенциала. Глава МИД отметил, что Мерц неоднократно повторял эту позицию.
Ранее Москва указала на стремление Германии создать сильную армию.
Издание Politico писало, что Германия запланировала рекордные военные траты в 2026 году.
Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
Мерц подтвердил готовность ЕС к переговорам с Россией
Tекст: Тимур Шайдуллин
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в ОАЭ подчеркнул, что Евросоюз готов к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако не намерен создавать дополнительные каналы связи. По его словам, визит советника президента Франции по внешней политике в Москву был согласован с Германией и обсуждался заранее, передает ТАСС.
«Разумеется, мы всегда готовы вести переговоры и с Россией. В настоящий момент здесь, в Абу-Даби, проходят согласованные с нами консультации – как я уже упомянул, между американским спецпредставителем, правительством Украины и российским правительством», – заявил Мерц. Он добавил, что Германия готова способствовать эффективности переговоров, но не будет открывать параллельные каналы связи.
Канцлер отметил, что советник ФРГ по внешней политике поддерживает тесный контакт со всеми делегациями. По его словам, конечной целью остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине, и Германия продолжит поддерживать украинскую сторону.
В то же время Мерц выразил осторожный скептицизм по поводу прямых переговоров Европы с Россией. Он подчеркнул, что любые действия будут осуществляться в координации с Украиной и США, а односторонние инициативы, не согласованные с партнёрами, недопустимы.
Ранее в пятницу стало известно, что экс-президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине.
А вот слова президента Эстонии Алара Кариса о необходимости прямых переговоров с Москвой вызвали недовольство у премьер-министра Эстонии Кристена Михала.
Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, однако подготовка разговора займет несколько дней.
Также накануне СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву и встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым. Кремль не стал ни подтверждать ни опровергать визит советника Макрона в Москву.
Все больше европейских политиков начинают понимать, что военной победы Украины не будет, а значит, нужно завершать конфликт и договариваться о мире, заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
Tекст: Вера Басилая
Канцлер Германии Фридрих Мерц начал поездку по странам Персидского залива, рассчитывая заключить новые энергетические и деловые соглашения на фоне роста зависимости от США, в том числе поставок оружия в обмен на газ, сообщает Politico.
В течение трех дней Мерц посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию Мерца сопровождают представители немецкого бизнеса, которые рассчитывают на новые контракты в сферах энергетики и обороны, пишет Politico.
Кроме того, накануне визита министр экономики Германии Катерина Райхе подписала в Эр-Рияде меморандум о сотрудничестве в энергетике, включая будущие сделки по водородной энергии. Райхе подчеркнула: «Когда партнерства, на которые мы полагались десятилетиями, начинают шататься, мы должны искать новых партнеров».
В 2023 году 96% импортируемого Германией СПГ поступало из США, и эта доля, по прогнозам, будет только расти из-за соглашения Евросоюза о закупке американской энергии на 750 млрд долларов до конца 2028 года. Некоторые немецкие политики опасаются, что страна снова оказалась в ситуации чрезмерной зависимости, теперь уже от США. На этом фоне Мерц активно ищет альтернативы – в первую очередь в Катаре и ОАЭ, крупнейших мировых экспортерах газа.
Германия также рассчитывает расширить сотрудничество с государствами Персидского залива в сфере обороны: после ослабления ограничений на экспорт вооружений немецкая промышленность становится привлекательным партнером для стран региона. При этом эксперты отмечают противоречия такой политики: сближение с авторитарными режимами в обмен на энергетическую и военную выгоду может поставить под вопрос приверженность Европы своим ценностям.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц отправился с делегацией в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от США.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.
Европейские страны разработали план по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов.
Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе заявила, что страна спокойно переживет зиму, несмотря на низкий уровень заполненности газохранилищ.
Европейский союз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски на фоне напряженности с Вашингтоном.
Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева
Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.
Россия объявила сотрудника посольства Германии персоной нон грата
Tекст: Вера Басилая
Российское внешнеполитическое ведомство передало германской стороне ноту о высылке сотрудника посольства Германии в Москве в ответ на аналогичные действия Берлина, сообщили в МИД России.
Руководитель дипломатической миссии Германии была вызвана в Министерство иностранных дел России. Германской стороне был заявлен решительный протест в связи с решением немецкого правительства от 22 января 2026 года объявить сотрудника российского посольства в Берлине персоной нон грата, сообщается на сайте МИД России.
В сообщении МИД отмечается, что выдвинутые против сотрудника посольства обвинения в разведдеятельности не имеют под собой никаких оснований и сфабрикованы в духе «шпиономании». Российская сторона их категорически отвергла и расценила действия германского правительства как провокацию, направленную на дискредитацию российской дипмиссии в ФРГ.
В ответ на высылку сотрудника российского посольства в Берлине, Москва объявила персоной нон грата дипломатического сотрудника посольства Германии в России. Главе представительства ФРГ была вручена соответствующая нота. В министерстве подчеркнули, что ответственность за новую эскалацию в отношениях несет правительство Германии.
МИД Германии заявил о высылке сотрудника посольства России в Берлине из-за подозрений в шпионаже.
Глава российской дипмиссии в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ после задержания гражданки Германии и Украины, подозреваемой в шпионаже в пользу России.
Россия пообещала ответить Берлину на меры против дипломатов.
«Рейтинг недружественных правительств»: Страны ЕС снизили враждебность к России
Tекст: Евгений Поздняков
Показатели враждебности европейских государств к России в январе заметно снизились – об этом свидетельствуют данные ежемесячного «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Однако эксперты считают, что подобные изменения носят ситуативный характер и связаны с отвлечением Брюсселя на конфронтацию с Вашингтоном из-за контроля над Гренландией.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» за январь (.pdf), страны ЕС несколько снизили агрессивность в отношении России – среднее значение индекса враждебности упало на 15,2 пункта. Эксперты связывают это с обострившимся противостоянием Брюсселя и Вашингтона из-за контроля над Гренландией, что «отвлекло» Старый Свет от конфронтации с Москвой.
Первое место в рейтинге заняли Британия и Франция (по 75 баллов). Их высокие позиции объясняются продолжающейся военной поддержкой Украины – обе страны предоставляют Киеву значительную финансовую помощь и поставляют вооружения.
Примечательно, что Германия, лидировавшая два месяца подряд, опустилась на второе место с 70 баллами. Ее «соседями» по строчкам стали Латвия, Польша и Финляндия. При этом все перечисленные страны, за исключением Финляндии, ввели в январе ограничения для российских дипломатов.
Третье место занимают США (65 баллов). Вашингтон, находившийся в декабре лишь на девятой позиции, резко поднялся в рейтинге. Основной причиной стали задержания американцами судов под российским флагом. В то же время по объему поддержки Украины США пока отстают от европейских союзников.
Четвертое место у Дании (60 баллов), одобрившей поставки Киеву истребителей F-16. На пятом – Словения и Нидерланды (по 55 баллов). Любляна заявила о передаче Украине 16 гаубиц М101, а Амстердам дополнительно выделил 113 млн евро на закупку вооружений в рамках программы PURL.
Интересно, что впервые пятерку лидеров не вошли две прибалтийские республики – Эстония и Литва. Набрав лишь 50 баллов, они вместе с Испанией оказались на шестом месте. Седьмую позицию заняла Бельгия (45 баллов), разделив ее с Чехией – индекс враждебности Праги продолжает снижаться, тогда как в декабре он составлял 60 баллов.
На восьмом месте расположилось больше всего стран – Италия, Норвегия, Румыния, Хорватия и Швеция (по 40 баллов). Чуть меньше правительств на девятой – предпоследней – строке: Греция, Люксембург, Канада и Португалия (по 35 баллов). Десятку замыкает Австралия с 30 баллами.
В результате в январе в первую десятку вернулись Испания, Люксембург, Словения и Португалия, тогда как из нее выбыли Австралия и Болгария. Наименее враждебными признаны восемь правительств: Андорра, Багамские Острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея, Сан-Марино и территория Тайвань. Их индекс составил лишь пять баллов.
Наиболее враждебными в военно-политическом плане стали Британия, Польша и Норвегия. Руководство этих государств не только передает Украине вооружения и финансирует закупки техники, но и активно участвует в учениях НАТО, направленных на сдерживание России.
Политолог Рар: Берлин решил зарабатывать на вооружении в странах Ближнего Востока
Tекст: Рафаэль Фахрутдинов
Германия ищет поддержку у стран Персидского залива, поскольку Европа теперь не рассматривает США как надежного партнера и защитника. В этом контексте Берлин планирует использовать спрос на оружие в ближневосточном регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее сообщалось о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
«Во внешней политике ФРГ изменились параметры: страна встала на путь милитаризации, создавая собственный ВПК. Берлин решил зарабатывать на вооружении, а в странах Ближнего Востока есть большой спрос на оружие. Здесь Мерц решил вступить в жесткую конкурентную борьбу с США», – отметил германский политолог Александр Рар.
Кроме того, изменения произошли в отношении Берлина к Вашингтону, продолжил он. «США больше не рассматриваются как надежный партнер или защитник Европы. На этом фоне в Германии серьезно озаботились диверсификацией поставок энергоносителей, поскольку Белый дом может использовать их как оружие против европейских стран», – пояснил собеседник.
«Даже либеральные СМИ пишут, что ФРГ нужно избежать слишком большой зависимости от Штатов. Отдельные политики начали поговаривать о возобновлении закупок газа у России после окончания конфликта. Но Брюссель – в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас – пока придерживается радикальной позиции: разорвать к 2027 году все торговые отношения с Москвой», – заключил Рар.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и делегация глав крупных немецких компаний отправляются в среду в Эр-Рияд, где встретятся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В четверг они посетят Катар и ОАЭ. Цель поездки – диверсификация источников энергии и снижение зависимости от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, пишет Bloomberg.
«Высокая зависимость от США является проблемой ввиду авторитарного развития американских властей и риска геополитического шантажа», – заявила Сюзанна Нис, эксперт по энергетике «Гельмгольц-Центра». «Германия должна рассмотреть такие альтернативы, как увеличение поставок трубопроводного газа из Норвегии, и СПГ из Канады или Австралии», – добавила она.
Мерц будет стремиться привлечь больше иностранных инвестиций и углубить торговые связи с государствами Персидского залива в рамках стратегии формирования новых альянсов со «средними державами». В этом контексте Берлин рассматривает оборонную сферу, как одну из самых перспективных, особенно после ослабления ФРГ ограничений на экспорт вооружений.
«Для наших партнеров в Ближневосточном регионе сотрудничество в оборонной промышленности, безусловно, также станет важной темой», – приводит Politico слова высокопоставленного немецкого чиновника, знакомого с планами поездки.
Стоит отметить, что в 2018 году Германия приостанавливала продажу оружия Саудовской Аравии на фоне убийства журналиста Джамаля Хашокджи. Аналогичное решение объявлялось и в отношении ОАЭ – из-за претензий к соблюдению прав человека. Причиной также указывалось участия этих стран в конфликте в Йемене. Впрочем, спустя несколько лет поставки начали возобновляться, пишет Spiegel.
Bild: Автомобиль кортежа Мерца попал в аварию по пути в аэропорт Эр-Рияда
Tекст: Ольга Иванова
Один из микроавтобусов, перевозивших делегацию канцлера Германии Фридриха Мерца к аэропорту Эр-Рияда, попал в аварию за 2,7 километра до терминала, однако никто не пострадал, сообщил таблоид Bild.
Один из автомобилей кортежа, сопровождавшего канцлера Германии Фридриха Мерца в аэропорт Эр-Рияда, попал в аварию на пути в аэропорт, передает «РИА Новости» со ссылкой на таблоид Bild.
Микроавтобус делегации оказался на разделительной полосе за 2,7 км до аэропорта из-за разрыва шин, столкновения с другими машинами удалось избежать. Никто из пассажиров не пострадал.
Посольство Германии сразу проинформировали о случившемся. Мерцу, его советникам и членам делегации пришлось полчаса ждать в правительственном самолете, пока остальных доставляли другим транспортом.
Согласно источнику, задержка в расписании канцлера составила менее 15 минут благодаря оперативным действиям экипажа самолета и местным службам. В итоге Мерц прибыл в Доху, где встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, а также принял участие в деловом обмене и обеде с эмиром Катара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц начал поездку по странам Персидского залива с целью заключить новые энергетические и деловые соглашения на фоне роста зависимости от США. Мерц также отправился с делегацией для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от американских поставок газа.
Полиция задержала депутата АдГ Дорнау после обвинений в обходе санкций
Tекст: Тимур Шайдуллин
Немецкие правоохранители провели задержание депутата партии «Альтернатива для Германии» Йорга Дорнау прямо во время заседания саксонского ландтага, что стало беспрецедентным случаем, отмечают местные СМИ.
Задержание депутата Йорга Дорнау произошло в ходе пленарного заседания земельного парламента Саксонии, передает РИА «Новости».
По данным Bild, полицейские сопроводили политика в отдельное помещение для допроса, а также провели обыски в его доме, офисе и автомобилях в городе Рета рядом с Лейпцигом.
Дорнау обвиняется в нарушении закона о внешней торговле и платежах. Прокуратура Лейпцига отмечает, что в 2022 году он якобы указал Казахстан в качестве страны назначения для телескопического погрузчика, однако техника фактически была вывезена в Белоруссию. Такие действия являются нарушением законодательства и европейских директив, указывается в заявлении прокуратуры.
Задержание стало возможным после того, как комитет по иммунитету ландтага рекомендовал снять с Дорнау депутатский иммунитет, а парламент поддержал это решение большинством голосов. Представители партии «Альтернатива для Германии» выступили против снятия иммунитета, но их позиция не была учтена.
Bild подчеркивает, что задержание во время заседания стало первым подобным случаем в истории саксонского парламента. Ранее президиум ландтага уже штрафовал Дорнау на 20 862 евро за отсутствие надлежащей декларации дохода от бизнеса в Белоруссии. По этим обвинениям сам депутат предпочел не высказываться, а федеральное руководство АдГ дистанцировалось от ситуации.
Ранее партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии.
Напомним, что представители АдГ впервые за три года были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, получив три приглашения после длительных споров и судебных разбирательств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом власти Германии усилили кампанию против роста популярности АдГ, назначив Свена Шульце новым премьером Саксонии-Анхальт накануне выборов.
Правительство ФРГ сократило интеграционные языковые курсы для иммигрантов
Правительство Германии сократило языковые курсы для иммигрантов
Tекст: Катерина Туманова
Немецкая ассоциация образования взрослых (DVV) критикует тот факт, что Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) с конца ноября 2025 года не обработало ни одной заявки от желающих принять участие в интеграционных курсах не объяснив причин.
«Федеральное управление по вопросам миграции и беженцев (BAMF) не объявляло о приостановке действия соглашения и не объяснило причину. До сегодняшнего дня мы не получили никакой информации о том, как долго продлится эта ситуация», – заявил в интервью Frankfurter Rundschau Саша Рекс, руководитель отдела политики и организационного развития Немецкой ассоциации образования взрослых (DVV).
Федеральное министерство внутренних дел во главе с Александром Добриндтом подтвердило Frankfurter Rundschau, что в настоящее время оно «рассматривает заявления о приёме» в соответствии с положением Закона о резидентах. Министерство не сообщило, почему проводится этот пересмотр и как долго он, как ожидается, продлится.
По словам Рекса, те, кто хочет учиться, вынуждены «ждать и ждать».
«Для перевозчиков по всей стране это означает, что в настоящее время только очень небольшие группы могут начать уже запланированные курсы обучения», – сказал Рекс.
Это относится и к людям с Украины, которые хотели быстро интегрироваться в рынок труда ФРГ. Рекс предупреждает, что «турбо по трудоустройству», объявленное «правительством светофора» для украинцев, встречено противодействием.
По их собственным словам, беженцы с Украины не были проинформированы властями, как это обычно бывает при таких радикальных изменениях. Пожалуйста, «воздержитесь от дальнейших расспросов и наберитесь терпения», - говорилось в письме из BAMF одному из беженцев.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число просителей убежища с Украины в Германии увеличилось в десять раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским попросил его обеспечить, чтобы молодые украинцы, приезжающие в Германию, служили в своей стране. В ноябре 2025 года украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран.
Мерц отправился на Ближний Восток в поисках независимости от американского СПГ
Tекст: Дмитрий Зубарев
Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился с делегацией в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от США, пишет Bloomberg.
Канцлер Германии Фридрих Мерц начал визит на Ближний Восток с целью диверсификации энергетических поставок и снижения зависимости от импорта СПГ из США, передает Bloomberg.
В течение трех дней Мерц посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где встретится с местными лидерами для обсуждения сотрудничества в энергетике, обороне и вопросов безопасности.
По словам эксперта по энергетике из Helmholtz-Zentrum Berlin Сюзанны Нис, высокая зависимость Германии от американского газа опасна на фоне «авторитарного развития правительства США и риска геополитического шантажа». Она также подчеркнула, что стране стоит рассмотреть альтернативы, например, увеличение поставок газа по трубопроводам из Норвегии или закупки СПГ из Канады и Австралии.
По информации чиновников в Берлине, поездка Мерца – часть стратегии Германии по глобальной диверсификации импортируемых энергоресурсов и поиску новых рынков для немецкого экспорта. В рамках визита обсуждаются не только вопросы энергетики, но и возможности более тесного военного сотрудничества. Тем не менее переговоры проходят на фоне опасений относительно возможных новых атак США на Иран.
С 2022 года Германия увеличила закупки газа в разных регионах после прекращения импорта российского сырья, и сейчас около 13% газовых поставок приходится на СПГ, причем 94% этого объема поступает из США. Однако жесткие климатические правила не позволяют подписывать долгосрочные контракты с ближневосточными поставщиками – СПГ-импорт в Германию запрещен с конца 2043 года.
Как отмечают эксперты, высокая зависимость от США создает не только геополитические, но и ценовые риски. По их мнению, Германии важно не только сменить поставщиков, но и в целом сокращать долю ископаемых видов топлива в энергобалансе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономики Германии заявило о спокойной зиме, несмотря на низкие запасы газа.
Морозы в Европе и США привели к резкому росту цен на газ на мировом рынке.
Евросоюз планирует заменить газовую энергетику на энергию ветра, что вызывает негативную реакцию у Дональда Трампа.
Жданова заявила о роли ФРГ в переброске сил НАТО на восток
Жданова: Германия станет логистическим узлом НАТО для переброски войск
Tекст: Тимур Шайдуллин
Глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила растущую роль Германии как ключевого логистического центра для операций НАТО.
Германия выполняет функцию основного логистического узла для переброски сил НАТО на восточный фланг, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова, передает РИА «Новости». По ее словам, тенденция к ремилитаризации ФРГ вызывает исторические ассоциации, которых ранее избегали немецкие политики.
Жданова подчеркнула, что натовский курс на конфронтацию с Россией проявляется и в сценариях военных учений. С 2 января по 18 марта в Германии проходят масштабные учения Steadfast Dart 26 с участием примерно 10 тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО.
«Задача состоит в демонстрации способности Германии выступать в качестве ключевого логистического узла при переброске войск на восточный фланг. Подчеркивается, что в случае вооруженного конфликта с участием НАТО немцы должны быть в состоянии на протяжении полугода обеспечивать пребывание и транзит через свою территорию до 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч транспортных средств», – заявила она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Дипломат призвала участников заседания задуматься над масштабом этих цифр, отметив, что ремилитаризация Германии вызывает исторические параллели, которые ранее считались неприемлемыми для руководства страны.
Ранее Жданова заявила, что Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ.
До этого глава МИД России Сергей Лавров сказал, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и отметил, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.
В ФРГ сообщили о жесткой критике Мерца немецким бизнесом
Телеканал ZDF сообщил о жесткой критике Мерца немецким бизнесом
Tекст: Елизавета Шишкова
Руководство Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии направило письмо с резкой критикой экономической политики канцлера Фридриха Мерца и его команды.
Представители малого и среднего бизнеса в Германии выразили недовольство действиями правительства канцлера Фридриха Мерца, передает РИА «Новости». В письме, направленном главой Ассоциации малого и среднего предпринимательства Германии Кристофом Альхаусом, отмечается, что после ухода в отставку прежнего канцлера Олафа Шольца бизнес испытывал надежду на улучшения.
Однако спустя девять месяцев после избрания Мерца, согласно письму, «эйфория сменилась ужасом от развития экономики Германии». В публикации подчеркивается, что ассоциация требует не только пересмотра экономической политики, но и отставки уполномоченной правительства ФРГ по делам малого и среднего бизнеса Гитты Коннеманн.
В октябре 2025 года Гитта Коннеманн предложила отказаться от празднования Дня Реформации, указав, что этот праздник утратил свое религиозное значение и стал обременительным для экономики страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая компания Bosch подтвердила планы по сокращению 20 тыс. рабочих мест из-за почти двукратного падения прибыли за прошлый год.
Государственный долг Германии вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года и достиг максимального значения в третьем квартале 2025 года на фоне санкционной политики ЕС против России.
Politico: Госдепартамент отказался от встречи с немецкой делегацией
Tекст: Дарья Григоренко
Члены германской парламентской делегации отказались от официальной встречи в Госдепартаменте США после того, как депутатов от СДПГ и «Зелёных» не пригласили на переговоры.
Члены немецкой парламентской делегации, посетившие Вашингтон в конце января, столкнулись с необычной ситуацией: депутаты от центра и левых сил оказались исключены из встречи в Госдепартаменте США, передает Politico.
По данным издания, встреча должна была состояться 21 января с участием представителей всех партий, однако Госдепартамент был готов принять только депутатов Христианско-демократического союза и «Альтернативы для Германии» (AfD), а представители СДПГ и «Зеленых» были исключены.
Норберт Реттген из ХДС отказался идти на встречу без коллег по коалиции, заявив: «Я не буду продолжать без своего коалиционного партнера». В итоге немецкая делегация отказалась от участия, а в МИД Германии на вопрос о причинах отмены встречи сказали, что Госдепартамент отменил встречу по «причинам, связанным с расписанием». В Госдепартаменте категорически отвергли какую-либо предвзятость, пояснив, что регулярно взаимодействуют с представителями широкого спектра политических партий.
В то же время депутат от AfD Петер Фельзер провел отдельную встречу с заместителем министра обороны США Дэвидом Бейкером, где обсуждались новая стратегия национальной безопасности и ожидания по более активной роли Германии в европейской обороне. Фельзер подчеркнул, что готовность США встречаться с представителями AfD свидетельствует о важной поддержке партии со стороны Вашингтона. По словам Фельзера и другого депутата AfD Геральда Оттена, в последние месяцы американские официальные лица предпринимали шаги к установлению контактов с их партией.
Несмотря на сложности вокруг встречи в Госдепе, Реттген и Сиемтье Мёллер из СДПГ провели переговоры с американскими чиновниками и конгрессменами. Мёллер отметила, что «даже спустя год после инаугурации у отдельных представителей администрации США по-прежнему отсутствует единая координация», однако подчеркнула, что продуктивные встречи всё же состоялись.
Ранее лидер АдГ Алис Вайдель подчеркнула, что отказ ФРГ от участия в Совете мира, инициированном Дональдом Трампом, является стратегической ошибкой для страны.
Число браков в Германии упало до исторического минимума
Число браков в Германии в 2024 году достигло исторического минимума
Tекст: Тимур Шайдуллин
Количество зарегистрированных браков в Германии оказалось самым низким за всю историю наблюдений, а средний возраст вступающих в брак существенно вырос, отмечает Федеральное статистическое ведомство ФРГ.
Количество браков в Германии в 2024 году достигло исторического минимума с момента начала ведения статистики в 1950 году, передает ТАСС, ссылаясь на Федеральное статистическое ведомство ФРГ.
В позапрошлом году было заключено 349,2 тыс. браков, при этом 79% вступавших в брак сделали это впервые. К концу прошлого года менее половины взрослых граждан страны состояли в браке, тогда как тридцать лет назад этот показатель достигал 60%.
Наибольшая доля замужних и женатых граждан зафиксирована в возрастной группе от 65 до 69 лет, где две трети жителей состоят в браке или проживают совместно. Средний возраст вступления в брак за последние тридцать лет вырос на шесть лет: в 2024 году у женщин он составил 32,9 года, у мужчин – 35,3 года, тогда как в 1994 году эти показатели были 27,1 и 29,4 года соответственно.
Средняя продолжительность брака до развода увеличилась до 14,7 года, отмечают в ведомстве, а средний возраст при разводе достиг 44,6 года для женщин и 47,6 года для мужчин. В 2024 году было зарегистрировано чуть более 129,3 тыс. разводов, что на 0,3% больше прошлогоднего показателя, который был самым низким с момента воссоединения страны. Также отмечается, что население Германии в 2025 году уменьшилось на 100 тыс. человек и составило 83,5 млн – это первое снижение с 2020 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что страна больше не может позволить себе финансировать текущую систему социального обеспечения.
Эксперты также отметили кризис демографии в ФРГ и увеличение расходов на помощь мигрантам. А спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что у государств, поощряющих ЛГБТ-движение (признано в России экстремистским и запрещено) и однополые браки, нет перспектив на будущее.
ФРГ заинтересовалась международным проектом нового истребителя
Tекст: Дмитрий Зубарев
Германия рассматривает возможность присоединения к совместному проекту Италии, Британии и Японии по созданию истребителя шестого поколения в рамках программы GCAP (Global Combat Air Programme), сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на источники.
Германия проявляет интерес к совместному проекту по созданию истребителя шестого поколения вместе с Италией, Британией и Японией в рамках программы GCAP, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera.
По информации издания, этот вопрос обсуждался на встрече премьер-министра Италии Джорджи Мелони и канцлера Германии Фридриха Мерца после того, как Париж и Берлин отказались от сотрудничества по проекту Future Combat Air System (FCAS).
GCAP представляет собой масштабную инициативу, предполагающую не только разработку новейшего истребителя, но и создание единой боевой платформы с беспилотниками, спутниками и интегрированной концепцией «боевого облака». В разработке уже задействованы такие компании, как итальянская Leonardo, британская BAE Systems и японская Mitsubishi.
В декабре 2022 года лидеры Японии, Италии и Британии согласовали совместную работу над истребителем нового поколения, который должен появиться к 2035 году. В Японии новый самолет заменит F2, а в Италии и Британии – Eurofighter Typhoon. Ожидается, что эта разработка будет одной из самых современных в мире.
По мнению Corriere della Sera, возможное присоединение Германии к проекту станет «символическим ударом по франко-германской оси». Западные СМИ отмечают, что на фоне нестабильности Франции Германия проявляет интерес к тесному сотрудничеству с Италией для формирования новых центров влияния внутри ЕС. Итальянские чиновники в беседе с The Telegraph заявили, что оборонное партнерство между Италией и Германией, а также их взаимодействие в сферах миграции и торговли отражают «новый центр тяжести внутри ЕС».
Как писала газета ВЗГЛЯД, между Германией и Францией обострились разногласия по вопросам обороны.
Financial Times сообщила о возможном срыве совместного проекта создания истребителя нового поколения.
Франция заявила о способности разработать новый истребитель без участия Германии.
FT: Rheinmetall решил участвовать в трех космических программах Германии
Tекст: Дмитрий Зубарев
Концерн Rheinmetall рассматривает возможность участия в реализации трех космических программ ФРГ, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу компании Армина Паппергера.
Rheinmetall планирует принять участие в реализации трех космических программ Германии, передает ТАСС со ссылкой на публикацию издания Financial Times.
Глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн намерен участвовать в тендерах на эти проекты совместно с партнерами: «Речь идет о программах, запланированных немецкими военными на ближайшее четырехлетие и предусматривающих расходы в 35 млрд евро».
В декабре немецкий парламент одобрил первый контракт Rheinmetall на производство спутников стоимостью до 2 млрд евро в рамках совместного предприятия с финской компанией ICEYE. Контрольный пакет акций СП принадлежит Rheinmetall (60%), а ICEYE владеет 40%. Первый спутник для нового проекта должен быть создан на заводе в Нойсе в 2026 году.
Rheinmetall также ведет переговоры с немецкой компанией OHB о сотрудничестве по запуску спутников связи для создания национальной альтернативы Starlink, которая будет использоваться вооруженными силами Германии. По данным Financial Times, эти переговоры пока находятся на ранней стадии, а инициаторы проекта рассчитывают подать заявку на правительственный грант для формирования собственной спутниковой группировки на низкой околоземной орбите.
По информации издания, Германия благодаря этим программам становится третьей страной в мире по объему расходов на космические технологии, уступая только США и Китаю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн Rheinmetall назвал Украину «двигателем роста» для своих продаж.
Германия закупит 600 антидроновых систем Skyranger к 2030 году.
Компания Rheinmetall объявила о строительстве нового завода боеприпасов в Латвии.