В Белоруссии направили в суд дело нациста Гецявичюса о гибели более 6 тыс. человек

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд дело нациста Гецявичюса о гибели 6 012 человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело по обвинению Антанаса Гецявичюса в геноциде белорусского народа было направлено в Верховный суд Белоруссии, сообщает Генеральная прокуратура страны. Гецявичюс, уроженец деревни Йокуляй Клайпедского уезда, возглавлял взвод первой роты 12-го охранного батальона и лично участвовал и отдавал приказы о расстрелах, повешениях и погребении заживо мирных жителей на территории Минска и Минской области.

В результате действий Гецявичюса погибло не менее 6 012 человек, включая 31 малолетнего ребенка, а также людей в беспомощном и престарелом состоянии. Следствие установило, что обвиняемый исполнял преступные приказы руководства нацистской Германии в составе полицейского формирования на территории оккупированной БССР.

Следственная группа Генпрокуратуры заявила: «Собраны неопровержимые доказательства вины данного литовского коллаборанта». Уголовное дело выделено в специальное производство. По данным Генпрокуратуры, это уже седьмое дело в истории Белоруссии, направленное в суд по обвинению в геноциде нацистских пособников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Белоруссии начал рассматривать дело нациста Зиглинга, обвиняемого в массовых убийствах на территории Минской, Гродненской и Брестской областей. Он лично и совместно с подчиненными участвовал в массовых убийствах на территории Минской, Гродненской и Брестской областей, лишив жизни не менее 1706 человек, включая 238 детей и людей в беспомощном состоянии.

Ранее Верховный суд Белоруссии вынес вердикт по делу пособника нацистов Александра Ермольчика, который лишил жизни не менее 246 человек.

А президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул необходимость выставить счет странам, причастным к геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.



