В Венгрии началась заливка бетона в фундамент реактора на АЭС «Пакш»

Tекст: Елизавета Шишкова

Торжественная церемония, посвященная началу заливки первого бетона в фундамент здания реактора энергоблока № 5 новейшего российского проекта с установкой ВВЭР-1200, состоялась 5 февраля, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На мероприятии присутствовали генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

АЭС «Пакш» станет первой на территории ЕС станцией с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения III+. Начало заливки бетона знаменует переход объекта в статус строящейся атомной электростанции по стандартам МАГАТЭ, что является ключевым этапом для развития атомной энергетики Венгрии и укрепления сотрудничества между Россией и Венгрией в области мирного атома.

Глава Росатома Алексей Лихачев отметил на церемонии: «Сегодняшнее знаковое событие иллюстрирует конструктивные и взаимовыгодные отношения, сложившиеся между нашими странами. АЭС «Пакш-2» становится логичным продолжением нашего многолетнего сотрудничества в атомной энергетике. Для Венгрии АЭС «Пакш-2» – это, безусловно, стратегический шаг, который принесет стране целый ряд фундаментальных преимуществ, станет драйвером развития национальной экономики. Для Росатома этот проект – очередное доказательство лидерских позиций в атомной отрасли и вклад в развитие российской промышленности».

Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения на начало заливки первого бетона и возведение зданий ядерного острова 4 ноября 2025 года. Документы подтверждают соответствие проекта международным, европейским и национальным требованиям ядерной безопасности. Бетонирование будет вестись непрерывно до конца года, потребуется почти 9 тыс. тонн арматуры и 43 тыс. кубометров бетонной смеси.

После завершения работ по фундаменту начнется возведение защитных оболочек здания реактора, сооружение перекрытий и монтаж оборудования. Первым элементом будет установлена ловушка расплава. Новый энергоблок строится на основе российско-венгерского соглашения 2014 года и базовых контрактов. Проект включает широкий круг международных участников. Технология ВВЭР-1200 уже применяется на ряде объектов по всему миру и отвечает самым строгим стандартам безопасности. Срок службы реактора – 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

Заводы в Петербурге, Петрозаводске и Волгодонске вовлечены в производство оборудования для новой АЭС. Уже изготовлено и доставлено на площадку первое крупное оборудование – устройство локализации расплава весом 730 тонн.