Россия направила обращения в ОБСЕ по ситуации с русскоязычными в Латвии

Tекст: Денис Тельманов

Россия направила официальные обращения в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств по ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарёв.

«Призываем официальную Ригу проявить здравый смысл, а профильные исполструктуры ОБСЕ – надлежащим образом отреагировать. Соответствующие обращения в адрес главы БДИПЧ М.Телалиан и Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств К.Кампа нами уже направлены», – заявил Волгарёв на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Дипломат уточнил, что Россия продолжает поднимать вопрос нарушения прав русского и русскоязычного населения в Латвии. Москва требует обратить внимание на эту проблему международных структур и призывает Латвию соблюдать права национальных меньшинств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова прокомментировала инициативу Латвии и Эстонии по возобновлению переговоров Евросоюза с Россией, связав ее с усталостью этих стран от положения «под столом».

В Латвии происходят массовые увольнения русских врачей. До этого в стране уже затрагивали русских учителей и работников железной дороги схожими мерами.

Эксперты проводят прямые параллели между дискриминацией русских в Латвии и политикой нацистской Германии в отношении евреев. В итоге такие действия оборачиваются негативными последствиями для самой Латвии.