Герои России на марафоне «Знание» рассказали о значении единства в защите Родины

Tекст: Елизавета Шишкова

Марафон «Россия – семья семей» стартовал 5 февраля в Национальном центре «Россия». На открытии Герои России рассказали, как единство и любовь к Родине помогают выполнять воинский долг, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Герой России, гвардии ефрейтор, командир взвода 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознамённой бригады «Шторм-2» Алексей Петров отметил: «Русский дух у нас, и я горжусь этим».

Директор департамента по патриотической работе Общества «Знание», Герой Российской Федерации и участник программы «Время героев» Балдан Цыдыпов подчеркнул, что подготовка, мысли о доме, победе и единство с сослуживцами разных национальностей позволили успешно решать боевые задачи.

«В зоне проведения специальной военной операции мне помогали подготовка, мысли о доме, о семье, о победе. Также помогало единение между сослуживцами разных национальностей и вероисповеданий, мы были как единый кулак. Совместно мы успешно выполняли многие задачи», – рассказал он.

Защитники Родины рассказали, что их объединяет общее стремление служить стране и поддерживать друг друга на фронте, а не стремление к наградам.

Боец 390-й бригады, Герой России Андрей Григорьев поделился, что его поддерживали вера, семья и рассказы ветеранов Великой Отечественной войны, Он призвал молодежь любить и защищать Родину.

Глава администрации муниципального образования Новосергиевского района Оренбургской области, кавалер трех Орденов Мужества, Герой России, участник программы «Время героев» Нурсултан Муссагалеев отметил важность боевого братства и выразил восхищение молодым поколением, которое проявляет интерес к патриотическим ценностям.

«Когда у нас есть такое молодое поколение, нашу страну никогда не победить. И те ребята, которые выполняют сейчас задачи на специальной военной операции, делают это ради и для России, для нашего будущего, для нашего молодого поколения», – подчеркнул Нурсултан Муссагалеев.

Марафон собрал более 4 тыс. молодых людей из 194 народов России и ближнего зарубежья. Просветительское событие организовано Обществом «Знание» совместно с партнерами из государственных и общественных структур.