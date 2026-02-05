Bild: Автомобиль кортежа Мерца попал в аварию по пути в аэропорт Эр-Рияда

Tекст: Ольга Иванова

Один из автомобилей кортежа, сопровождавшего канцлера Германии Фридриха Мерца в аэропорт Эр-Рияда, попал в аварию на пути в аэропорт, передает «РИА Новости» со ссылкой на таблоид Bild.

Микроавтобус делегации оказался на разделительной полосе за 2,7 км до аэропорта из-за разрыва шин, столкновения с другими машинами удалось избежать. Никто из пассажиров не пострадал.

Посольство Германии сразу проинформировали о случившемся. Мерцу, его советникам и членам делегации пришлось полчаса ждать в правительственном самолете, пока остальных доставляли другим транспортом.

Согласно источнику, задержка в расписании канцлера составила менее 15 минут благодаря оперативным действиям экипажа самолета и местным службам. В итоге Мерц прибыл в Доху, где встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, а также принял участие в деловом обмене и обеде с эмиром Катара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц начал поездку по странам Персидского залива с целью заключить новые энергетические и деловые соглашения на фоне роста зависимости от США. Мерц также отправился с делегацией для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от американских поставок газа.