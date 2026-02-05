Число браков в Германии в 2024 году достигло исторического минимума

Tекст: Тимур Шайдуллин

Количество браков в Германии в 2024 году достигло исторического минимума с момента начала ведения статистики в 1950 году, передает ТАСС, ссылаясь на Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

В позапрошлом году было заключено 349,2 тыс. браков, при этом 79% вступавших в брак сделали это впервые. К концу прошлого года менее половины взрослых граждан страны состояли в браке, тогда как тридцать лет назад этот показатель достигал 60%.

Наибольшая доля замужних и женатых граждан зафиксирована в возрастной группе от 65 до 69 лет, где две трети жителей состоят в браке или проживают совместно. Средний возраст вступления в брак за последние тридцать лет вырос на шесть лет: в 2024 году у женщин он составил 32,9 года, у мужчин – 35,3 года, тогда как в 1994 году эти показатели были 27,1 и 29,4 года соответственно.

Средняя продолжительность брака до развода увеличилась до 14,7 года, отмечают в ведомстве, а средний возраст при разводе достиг 44,6 года для женщин и 47,6 года для мужчин. В 2024 году было зарегистрировано чуть более 129,3 тыс. разводов, что на 0,3% больше прошлогоднего показателя, который был самым низким с момента воссоединения страны. Также отмечается, что население Германии в 2025 году уменьшилось на 100 тыс. человек и составило 83,5 млн – это первое снижение с 2020 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что страна больше не может позволить себе финансировать текущую систему социального обеспечения.

Эксперты также отметили кризис демографии в ФРГ и увеличение расходов на помощь мигрантам. А спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что у государств, поощряющих ЛГБТ-движение (признано в России экстремистским и запрещено) и однополые браки, нет перспектив на будущее.